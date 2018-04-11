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Образование

Ректор МИСиС: при всех плюсах, онлайн-обучение не заменит работу педагога

09:0011.04.2018
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© Пресс-служба НИТУ "МИСИС"Алевтина ЧерниковаАлевтина Черникова
© Пресс-служба НИТУ "МИСИС"

Технологии онлайн-обучения сегодня все активнее завоевывают место в спектре образовательных курсов и практик. Как эти технологии внедряются в работу Национального исследовательского технического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС")? Может ли онлайн-обучение со временем полностью вытеснить педагогов из учебных аудиторий? На эти и другие вопросы корреспондента проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" в преддверии V Московского международного салона образования (ММСО-2018) ответила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

- Алевтина Анатольевна, что НИТУ "МИСиС" планирует представить на Московском международном салоне образования-2018?

— Московский международный салон образования – одно из ключевых отраслевых мероприятий в России. НИТУ "МИСиС" не первый год принимает участие в образовательной выставке, а также в деловой части форума в кластерах "Профнавигация", "Общее образование" и "Высшее образование". 

Посетили на Московском международном салоне образования в Экспоцентре
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский международный салон образования пройдет под эгидой ЮНЕСКО
В 2018 году наш университет отмечает 100-летний юбилей. Мы готовим масштабный стенд, где предложим посетителям ММСО-2018 совершить увлекательное путешествие в мир науки и инженерных профессий. У абитуриентов, их родителей, а также школьных преподавателей будет возможность узнать о профессиях будущего, которые можно получить у нас в университете, новых образовательных программах, разработанных совместно с бизнес-партнерами, и лучших практиках вуза.

На стенде НИТУ "МИСиС" будет представлена экспозиция прорывных научных разработок, в реализации которых принимали активное участие студенты и молодые ученые университета.

- Сегодня на первый план в работе лучших российских вузов выходит внедрение методов онлайн-обучения. Ведете ли вы эту работу в НИТУ "МИСиС"?

— Онлайн-обучение в России делает только первые шаги. Нам предстоит большой и сложный путь по разработке и внедрению новых методик и инструментов в образовательный процесс. 

В настоящее время широкое распространение получила технология Blended Learning (или смешанного обучения), когда студент приобретает знания не только очно в университетских аудиториях, но и при помощи онлайн-курсов. 

10 мифов об онлайн-образовании
10 мифов об онлайн-образовании
В результате комплексного подхода количество студентов университета, охваченных смешанным обучением, постоянно растет: сегодня более 2500 обучающихся НИТУ "МИСиС" зарегистрированы на электронных курсах, размещенных на университетской обучающей платформе Canvas. 

Онлайн-обучение – это не только повышение качества и доступности образования, но и новые возможности для наших студентов: формирование индивидуальных образовательных траекторий, возможность учиться у лучших.

- Вы занимаетесь онлайн-обучением только своих студентов или решаете более широкие задачи? 

— В России онлайн-обучение активно развивается: на двадцати самых популярных образовательных ресурсах страны размещено около 700 онлайн-курсов и зарегистрировано более 2 миллионов слушателей, в том числе, студенты трехсот российских университетов. 

Таких результатов невозможно было бы достичь без самого пристального внимания к сфере образования со стороны государства. В 2015 году наш университет в числе восьми ведущих вузов страны стал учредителем Национальной платформы открытого образования, созданной при поддержке Минобрнауки России. За два года преподавателями НИТУ "МИСиС" разработаны для НПОО более 20 курсов, на которые зарегистрировались около 40 тысяч человек.

Эксперимент по переходу на электронные книги в средних школах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Опрос показал, как бизнес-сообщество оценивает онлайн-образование в России
Осенью 2017 года Минобрнауки запустило государственный приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" (СЦОС в РФ), нацеленный на повышение качества и доступности образования для всех граждан страны, вне зависимости от их возраста и места проживания, благодаря использованию современных технологий. 

Предполагается, что к концу 2025 года обучение на онлайн-курсах пройдут более 11 миллионов человек. НИТУ "МИСИС" стал одним из победителей открытого конкурса на предоставление грантов в рамках этого проекта.

Сегодня государством принят курс на построение цифровой экономики, и он потребует подготовки специалистов качественно другого уровня. Широкое использование цифровых технологий в традиционном образовании, а также воплощение в жизнь таких проектов, как "СЦОС в РФ", — часть этой большой работы. 

 — Может ли онлайн-обучение, на ваш взгляд, со временем полностью вытеснить преподавателей из аудиторий?

— Онлайн-образование формирует мотивацию к непрерывному самообучению и самообразованию. Это одна из ключевых компетенций для современного профессионала в любой области, её роль со временем будет только возрастать. Но, несмотря на это, получить полноценное техническое образование онлайн невозможно, и поступать в вуз все равно придется. Нельзя стать инженером без работы в лабораториях, без выполнения практических заданий, без практик и стажировок на производстве. 

Точно так же невозможно представить себе образование будущего без талантливых преподавателей, мудрых профессоров, опытных наставников-практиков. Уверена, что онлайн-обучение займет важное место в образовательном процессе, но оно никогда не сможет заменить Учителя.

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