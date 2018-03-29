РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперт: темп изучения литературных произведений в школе можно увеличить

09:3529.03.2018
0180
© Fotolia / Tyler OlsonШкольники читают книги в библиотекеШкольники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson

Педагоги и представители экспертного сообщества продолжают обсуждать введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для школьной программы по литературе. Требования к школьникам изучить 235 произведений за пять лет в строго установленном порядке лишают программы вариативности, а также излишне перегружают школьников, говорится в открытом письме объединения "Гильдия словесников". Насколько оправданы их опасения? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков Казанского национального исследовательского технологического университета Разиля Хуснулина.

- Разиля Рафинатовна, что вы думаете о содержании обязательного перечня произведений, включенного в проект нового образовательного стандарта по литературе?

— Мне грустно, что этот список из 235 литературных произведений стал предметом споров моих коллег. В него вошли все основные авторы, которых изучали в советской школе, а также те, кто был в дополнительном списке, например, Андрей Платонов. Но когда преподаватели начинают спорить о включении в обязательный перечень того или иного произведения на их личный вкус, мне это кажется пустословием. 

На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Эксперт: новый ФГОС не ущемляет учителя в выборе форм и методов обучения
Предлагаемые стандарты по литературе вариативны. В этом их значительное преимущество! К примеру, из списка художественной литературы второй половины XX — XXI веков учителю можно выбрать произведения трех прозаиков: Федора Абрамова, Чингиза Айтматова, Виктора Астафьева, Василия Белова, Василя Быкова, Фазиля Искандера, Юрия Казакова, Вячеслава Кондратьева, Евгения Носова, братьев Стругацких, Владимира Тендрякова. 

Такой же выбор предоставлен при изучении произведений Ольги Берггольц, Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого, Юрия Кузнецова, Булата Окуджавы, Сергея Орлова, Николая Рубцова, Николая Рыленкова. 

Можно критиковать отдельные части документа и предлагать взамен какие-то улучшения, но отвергать стандарт полностью совершенно нелепо.

- Не считаете ли вы завышенным число произведений в перечне?

— Все зависит от того, в каком темпе и насколько разумно проходят занятия, как подходить к каждому конкретному произведению. Со времени советской школы многое изменилось, и преподавать, к примеру, творчество Достоевского так же, как тогда, мы уже не можем. Оно исследовано достаточно глубоко. Но это и облегчает участь учителя.

Учащиеся в школе
© Fotolia / Syda Productions
Что ждать школьникам от введения новых образовательных стандартов
Теперь, изучая "Преступление и наказание" и выделяя мотивы преступления Раскольникова, стоит не упустить из вида личную неприязнь героя к матери. Убивая процентщицу, он мысленно расправляется именно со своей матерью. 

Такой подход меняет всю концепцию изучения произведения. И позволяет четко следовать намеченному плану изучения романа, не разбрасываясь на мелочи. 

К логике поведения Раскольникова логично прикладываются образы Свидригайлова и Сони Мармеладовой. Удивительно ли, что произведение обретает больший психологизм и философскую глубину? 

Недавно мой магистрант из Китая сказал мне, что китайское образование более эффективное, потому что на занятиях высокий темп обучения, который позволяет изучить большое количество материала. Это касается философии, языка, литературы и других гуманитарных предметов. Там не принято ходить вкруг да около темы – сразу излагается главный подход к теме, и лишь потом педагог касается частностей.

- Что бы вы ответили на критику о том, что новый стандарт не берет в расчет изменившиеся практики чтения, что он отстал от современной науки о литературе?

— Я так не считаю. Современные дети начинают учиться еще в детских садах и приходят в школу уже абсолютно подготовленными, умеют не только читать, но и хорошо изъясняться. Стандарты поддерживают сложившуюся в детских садах и в начальных школах систему образования и позволяют разнообразить, укрепить, улучшить полученные там знания. Моя мама, которой сейчас 82 года, проработала 50 лет учителем русского языка и литературы, и она также разделяет эту точку зрения.

Я думаю, что предложенный стандарт достаточно разумный и гибкий, он в лучшую сторону отличается от предыдущих документов и, с учетом замечаний экспертов, поднимает уровень школьного образования. 

Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
© РИА Новости, Инфографика
Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
В МГУ им М.В. Ломоносова я работаю с китайскими магистрантами, и они рассказывают, что их по-настоящему серьезное обучение началось довольно рано, в возрасте трех лет. Встречаясь, их родители спрашивали друг друга: "На скольких курсах учится ваш ребенок?". Никого не удивляло, что иногда этих курсов было по шесть-семь, включая китайскую каллиграфию, иностранные языки, чтение, плавание, танцы, гимнастику. 

Именно это сочетание умственной нагрузки с физической делало такую подготовку интересной и эффективной. А главное, китайские дети с детства приучались к культуре умственного труда. И сейчас, будучи уже магистрантами, в перерывах между учебными парами они находят в телефонах нужные им книги и читают. Я никогда не вижу их праздно проводящими время.

Я помню себя добросовестной школьницей, которая за лето, помогая бабушке и дедушке в их большом деревенском хозяйстве, прочитывала всю основную и дополнительную литературу; кроме того, вела литературный дневник, куда вписывала свои впечатления от каждой прочитанной книги. Впоследствии именно выработанное в школе трудолюбие позволило мне, провинциальной школьнице, окончить школу с золотой медалью, затем университет, аспирантуру и докторантуру.

 

Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена