Глава ФИПИ: доработанный ФГОС определяет лишь минимальную планку

МОСКВА, 27 мар ‒ РИА Новости. Обновленная редакция ФГОС четко отражает государственные обязательства школы. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. "Это своеобразный общественный договор по фундаментальным вопросам: "чему мы учим детей", "на какой результат рассчитываем", "что является обязательным, а где остается область для вариативности учителя", ‒ отметила она, добавив, что стандарт прописывает тот минимум, ниже которого опускаться нельзя, но можно подниматься выше.
"Ясность в вопросе минимума содержания образования нужна всем – и детям, и учителям, и родителям", ‒ подчеркнула эксперт. Отсутствие единых нормативов содержания конкретной образовательной программы, по ее мнению, "может приводить к низкому результату ЕГЭ по некоторым предметным разделам, которые могли просто выпасть из внимания учителя".
Зачем потребовалась доработка: "в стандарте отсутствовало предметное содержание"
Директор ФИПИ напомнила, что в настоящее время в Минобрнауки подготовлен не новый документ, а обновленная редакция действующего стандарта. "Этот стандарт, бесспорно, был и остается прогрессивным документом, в котором сделан акцент на обучение приемам применения знаний в учебно-практической деятельности", ‒ отметила эксперт, добавив, что в документе зафиксированы основные требования к формированию личностных, предметных и метапредметных компетенций школьников. При обновлении стандарта все концептуальные подходы были сохранены, заверила эксперт.
Главное направление доработки обновленного стандарта, по ее мнению, заключается в описании предметного содержания с закреплением за каждым годом обучения и за каждым классом (с 1 по 9 класс).
Ответ на критику: "критика проекта направлена на сохранение хаоса"
Кроме того, глава ФИПИ развеяла опасения, связанные с лишением учителя вариативности. В стандарте сохранено условие того, что 30 процентов времени учитель вправе дополнять содержанием, которое формируется с учетом особенностей конкретного класса", ‒ пояснила она. Так, например, в стандарте по литературе в ряде случаев указан только автор, а выбор конкретного произведения остается за учителем.
По ее мнению, критика проекта ФГОС направлена на сохранение ситуации хаоса, содержит откровенно популистские элементы и игнорирует мнение, которое является основополагающим в профессиональном сообществе. "Письмо, размещенное на сайте "Гильдии словесников", породило мощное противодействие профессионального сообщества", — добавила она.
Реализация новшеств: "по каждому предмету четко обозначены результаты освоения в привязке к содержанию"
"Учителю гораздо легче реализовать обновленный стандарт, чем жить в парадигме отсутствия содержания", ‒ отметила глава ФИПИ. При этом она привела пример, связанный со стандартом по истории. "То, что сейчас содержится в обновленном документе, четко коррелируется с историко-культурным стандартом и подкреплено переходом всех школ на одинаковую схему изучения истории", ‒ пояснила она.
В стандарте по иностранным языкам, по словам Оксаны Решетниковой, реализован современный коммуникативный подход к обучению, обозначена стратегия деятельностного подхода, по каждому предмету четко обозначены результаты освоения в привязке к содержанию. "Родитель приобретает понимание того, что происходит при обучении его ребенка", ‒ резюмировала директор ФИПИ.