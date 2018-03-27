Глава ФИПИ: доработанный ФГОС определяет лишь минимальную планку

МОСКВА, 27 мар ‒ РИА Новости. Обновленная редакция ФГОС четко отражает государственные обязательства школы. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. "Это своеобразный общественный договор по фундаментальным вопросам: "чему мы учим детей", "на какой результат рассчитываем", "что является обязательным, а где остается область для вариативности учителя", ‒ отметила она, добавив, что стандарт прописывает тот минимум, ниже которого опускаться нельзя, но можно подниматься выше.

"Ясность в вопросе минимума содержания образования нужна всем – и детям, и учителям, и родителям", ‒ подчеркнула эксперт. Отсутствие единых нормативов содержания конкретной образовательной программы, по ее мнению, "может приводить к низкому результату ЕГЭ по некоторым предметным разделам, которые могли просто выпасть из внимания учителя".

Зачем потребовалась доработка: "в стандарте отсутствовало предметное содержание"

Директор ФИПИ напомнила, что в настоящее время в Минобрнауки подготовлен не новый документ, а обновленная редакция действующего стандарта. "Этот стандарт, бесспорно, был и остается прогрессивным документом, в котором сделан акцент на обучение приемам применения знаний в учебно-практической деятельности", ‒ отметила эксперт, добавив, что в документе зафиксированы основные требования к формированию личностных, предметных и метапредметных компетенций школьников. При обновлении стандарта все концептуальные подходы были сохранены, заверила эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, в действующей редакции стандарт давал лишь общие установки на достижение результата, в документе отсутствовало содержание по каждому предмету. "В стандарте не было ответа, чему учить детей", ‒ пояснила она, добавив, что учитель находился в ситуации, когда он сам должен был разрабатывать рабочую программу, самостоятельно определяя содержание изучаемого предмета. По мнению эксперта, это перегружало учителя, поскольку основная его функция – формы и методы обучения, а отбор содержания должен задаваться нормативами.

Главное направление доработки обновленного стандарта, по ее мнению, заключается в описании предметного содержания с закреплением за каждым годом обучения и за каждым классом (с 1 по 9 класс).

Ответ на критику: "критика проекта направлена на сохранение хаоса"

Кроме того, глава ФИПИ развеяла опасения, связанные с лишением учителя вариативности. В стандарте сохранено условие того, что 30 процентов времени учитель вправе дополнять содержанием, которое формируется с учетом особенностей конкретного класса", ‒ пояснила она. Так, например, в стандарте по литературе в ряде случаев указан только автор, а выбор конкретного произведения остается за учителем.

Целесообразной она считает и идею закрепления содержания за определенным классом. "Закрепление материала за конкретными классами гарантирует ученику и его родителям обучение в едином образовательном пространстве, страхует его от стрессов при переходе в другую школу", ‒ сказала глава ФИПИ, добавив, что ребенок при переходе из школы в школы будет находиться в одинаковых рамках обязательного минимума, а вариативность постигать вместе с новым учителем.

По ее мнению, критика проекта ФГОС направлена на сохранение ситуации хаоса, содержит откровенно популистские элементы и игнорирует мнение, которое является основополагающим в профессиональном сообществе. "Письмо, размещенное на сайте "Гильдии словесников", породило мощное противодействие профессионального сообщества", — добавила она.

Реализация новшеств: "по каждому предмету четко обозначены результаты освоения в привязке к содержанию"

"Учителю гораздо легче реализовать обновленный стандарт, чем жить в парадигме отсутствия содержания", ‒ отметила глава ФИПИ. При этом она привела пример, связанный со стандартом по истории. "То, что сейчас содержится в обновленном документе, четко коррелируется с историко-культурным стандартом и подкреплено переходом всех школ на одинаковую схему изучения истории", ‒ пояснила она.

Говоря о таких предметах как физика, химия и биология, эксперт обратила внимание на то, что особое внимание уделено практической составляющей обучения. "Раньше практические работы выбивались из содержания предмета, а в новой редакции учителю будет понятно, какие практические работы необходимо проводить при изучении конкретных тем, с каким оборудованием работать, какой результат должен быть получен в результате освоения этой предметной области", ‒ добавила она.

В стандарте по иностранным языкам, по словам Оксаны Решетниковой, реализован современный коммуникативный подход к обучению, обозначена стратегия деятельностного подхода, по каждому предмету четко обозначены результаты освоения в привязке к содержанию. "Родитель приобретает понимание того, что происходит при обучении его ребенка", ‒ резюмировала директор ФИПИ.



