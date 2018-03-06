Эксперт: дополнительное образование поможет детям найти свой путь в жизни

Дополнительное образование сегодня опережает развитие других образовательных секторов. По мнению экспертов, в нем бурно развиваются инновации, эксперименты, которые невозможны в консервативном общем образовании и сильно регламентированном профессиональном. Как меняется запрос семей на дополнительное образование? Следует ли внедрять единые методы оценки его результатов? Об этом в преддверии V Московского международного салона образования (ММСО 2018) корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал директор Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Косарецкий.

- Сергей Геннадьевич, какие темы, связанные с дополнительным образованием, будут представлены на Салоне?

— Хотя мы говорим о "дополнительном образовании", рискну сказать, что по количеству, разнообразию и актуальности тем этот кластер явно не будет выглядеть "дополнительным". И это симптоматично. Сегодня именно с дополнительным образованием связываются ожидания всех заинтересованных групп: родителей, государства, работодателей, частного бизнеса.

Повестку Салона от других разнообразных форумов и конференций будет отличать уникальность акцентов и форматов.

Мы, конечно, будем говорить о результатах дополнительного образования – современных компетенциях и личностных качествах детей. В то время как школа в целом никак не может выбраться "из колеи" подготовки к ЕГЭ, в дополнительном образовании мы видим возможности развития тех навыков и качеств, которые помогут детям найти свой путь в жизни, адаптироваться к изменениям общества и рынка труда.

Так, специальные панели и презентации будут посвящены развитию креативности и социально-эмоциональных навыков. Будем обсуждать технологии развития современных компетенций, инструменты оценки и механизмы признания.

Особое внимание будет уделено "проектам" – проектному методу, проекту как форме представления результатов. К слову, тема "проекта" будет сквозной для Салона – это и реализуемый приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" и региональные проекты развития дополнительного образования.

Но еще раз подчеркну — мы хотим показать дополнительное образование не только через масштабные инфраструктурные проекты. Мы хотим, чтобы в дополнительном образовании был виден ребенок с его эмоциями, личными качествами и компетенциями.

- Вы упомянули результаты дополнительного образования. Как следует их оценивать?

— Часто даже профессиональное сообщество пугается такой постановки вопроса, опасается, что мы придем к каким-то жестким измерениям, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ. Но на самом деле речь идет о высвечивании тех результатов, к которым нет достаточного внимания в системе общего образования, где сам способ оценивания качества через инструменты государственной аттестации оставляет без внимания целый ряд важных компетенций и личностных результатов. И раз мы связываем их с дополнительным образованием, то должны, конечно, найти и инструменты их презентации и представления.

Прежде всего, это экспертиза детских проектов, демонстрационный экзамен, современные цифровые технологии фиксации результатов и их интеграции в "портфолио". Нужно показать важность и возможность определения и презентации этих результатов уже не только для детей, педагогов, родителей, но для организаций среднего и высшего образования и работодателей. Так, чтобы представители вузов и работодатели смогли доверять этим результатам и учитывать их при поступлении или при приеме на работу.

- Кстати, о теме доверия. Будут ли участники Салона обсуждать навигаторы программ дополнительного образования?

— Да, и именно в этом контексте. На Салоне мы будем обсуждать не только бурную технологическую эволюцию сервисов и навигаторов, а своего рода "точку доверия", через которую они, похоже, проходят (или близки к ней). Мы видим это через востребованность со стороны родителей и организаций, федеральных региональных органов управления образования и инвесторов.

— Как меняется запрос семей на дополнительное образование?

— Здесь важно упомянуть, что дополнительное образование — не синоним внешкольного. Более половины всех детей получают дополнительное образование в школах. И отрадно, что есть школы, в которых оно выступает не в роли довеска к основной программе, а в роли части полноценного образования, отвечающей индивидуальным потребностям ученика и интересам семей. Мы представим и обсудим на Салоне такие примеры.

В то же время, у наиболее активных семей сформировался запрос на образование, выходящее за рамки школы. Родители ищут и конструируют индивидуальную образовательную программу ребенка, фактически его дальнейший образовательный и профессиональный путь и, конечно, здесь им нужны помощники–специалисты – консультанты и тьюторы.

Когда эта практика станет массовой? Где будут находиться эти специалисты и сервисы — в школе или в специальных центрах образовательных возможностей, куда могут приходить родители и семьи, или это будут интернет-сервисы со специальными алгоритмами диагностики? Или они будут связаны в некоторой системе? Пока это открытые вопросы. И поэтому среди ключевых событий кластера — сессии по вопросам проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, а также по поддержке профессионального самоопределения.

- Как после принятия профессионального стандарта изменилось представление о педагогах дополнительного образования?

— Кадры для дополнительного образования мы растим, развиваем, привлекаем. С одной стороны, профессиональный стандарт задает нам серьезные формальные требования не только к их компетенциям, но и к квалификации, подтвержденной дипломами о формальном образовании.

С другой стороны, в дополнительном образовании возникают программы волонтерства и наставничества. В работу центров дополнительного образования вовлекаются студенты, преподаватели вузов, специалисты с предприятий. Все это меняет облик педагогов и специалистов, работающих с детьми.

На Салоне мы поговорим о том, в каких пропорциях должны сочетаться специальные предметные компетенции и педагогические знания у педагога дополнительного образования, как выстроить систему профессионального роста. Мы также хотим представить современные инструменты оценки компетенции педагогов дополнительного образования, новые форматы и программы профессионального развития.

- Вы упомянули, что хотели бы представить дополнительное образование на Салоне не столько через проекты, сколько через детей…

— Для нас важно представить достижения детей, для которых программа дополнительного образования стала трамплином в науку. Детей, для которых экспедиции, конкурсы исследовательских работ, региональные и малые академии наук стали мостиком для старта настоящей научной карьеры. Мы знаем школьников, для которых проектная работа положила начало взаимодействию с работодателем, собственному предпринимательскому проекту.

Конечно, для салона традиционно важна тема робототехники. В последние годы активно возникают и развиваются конкурсы и олимпиады. Мы хотели бы обсудить тему соревновательной робототехники — как проводить соревнования, как обеспечить их доступность, в чем их важность для развития робототехники.

Еще одна дискуссия в этом блоке затронет тему развития робототехники, условно говоря, "за МКАДом" и стенами крупных центров, типа "Кванториума". Каковы перспективы традиционных кружков технического творчества, которыми руководят энтузиасты, и где тоже развивается робототехника? Как они выживают сегодня в конкуренции с крупными центрами? Могут ли они взаимодействовать в партнерстве?

В целом, мы будем стремиться уделить внимание теме разнообразия — региональных моделей обеспечения доступности дополнительного образования, в том числе, через технологии дистанционного и мобильного дополнительного образования.

- Планируется ли обсуждение проектов, связанных с искусством?

— Да, мы готовим презентацию практик и дискуссию по теме "Неформальное образование в пространстве музеев". Речь идет не о музейной педагогике, у которой достаточно длительная история, а о новых практиках, ориентированных на формирование новой грамотности и личностных качеств ученика в музейном пространстве. Здесь важно, чтобы школы и музеи при решении общих задач стали партнерами, а не конкурентами за время ребенка.

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru