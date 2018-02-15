Эксперт: русский язык должен быть передан поколениям в чистейшем виде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более шестисот специалистов системы образования из 11 стран мира приняли участие в XV международной научно-практической конференции "Тенденции развития образования", которая открылась в четверг в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН).

Главная тема форума этого года — "Качество образовательных результатов и образовательные реформы, способствующие его росту".

Важнейшей аспект содержания современного образования — сохранение культуры, считает почетный профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук сэр Майкл Барбер (Великобритания).

"Задача педагогов — думать о русском языке и передавать его в чистоте новым поколениям. Мы не знаем, что произойдет в этом турбулентном мире, но мы не можем позволить себе потерять это замечательное достояние; русский язык должен быть передан следующим поколениям в чистейшем виде", — рассказал он, открывая конференцию.

Эксперт напомнил, что одновременно с этим учителям необходимо готовить учеников к тому миру, в который они вступают. Сохранять прошлое и готовиться к будущему, по его словам, — величайший вызов для педагогов.

"Школы 21 века должны быть добрыми, праведными и прекрасными. Ученики должны получать добрые идеи от учителей и стремиться к добру. Нужно научить детей отстаивать истину, подбирать четкие аргументы, но приводить их цивилизованно, чтобы убедить собеседника, не унижая его. Это очень важно для жизни в современном многоязычном, многокультурном мире", — отметил он.

Учителя не могут научить школьников всему, но они могут показать им прекрасное, то, что будет вдохновлять их подниматься к высотам духа, и не ограничивать свои интересы миром гаджетов, добавил сэр Майкл Барбер.

"Это задача не руководителей образования, а учителей, которые создают обстановку в школах. Именно от нас зависит, сможем ли мы донести доброту, праведность и красоту нашим ученикам", — заключил он.

Декан факультета менеджмента в сфере образования МВШСЭН Елена Ленская отметила важность выравнивания доступа к качественному образованию для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и рассказала о негативных последствиях переноса акцента в обучении исключительно на хорошо успевающих детей.

"В результате такого подхода школа перестает исполнять функцию социального лифта. Именно детям из неблагополучных семей нужно качественное образование. Необходимо в первую очередь поддерживать школы, работающие в сложных условиях", — подчеркнула она в своем выступлении.

Конференция "Тенденции развития образования" на протяжении 15 лет является площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития образования на региональном, национальном и международном уровне.

Конференцию проводит Московская высшая школа социальных и экономических наук совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, при участии НИУ "Высшая школа экономики", Московского городского педагогического университета и издательской фирмы "Сентябрь".

Генеральный информационный партнер конференции — проект "Социальный навигатор'' МИА ''Россия сегодня''.