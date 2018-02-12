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Образование

Эксперт: наиболее важный ресурс в образовании не финансовый, а человеческий

12:1712.02.2018
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школеНа уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Российские учителя нередко жалуются на усталость от реформ. Тем не менее мир меняется, и образование должно успевать обновляться вместе с ним. Какими умениями должны обладать педагоги для успешной работы в этих условиях? Всегда ли качество образования напрямую зависит от финансирования? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" Анне Курской в преддверии ежегодной научно-практической конференции "Тенденции развития образования-2018" рассказал эксперт Всемирного банка в области реформирования и оценки качества образования, профессор Педагогического колледжа (Великобритания) Дэвид Хоккер.

- Господин Хоккер, как меняется сегодня образование в мире? 

Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
© РИА Новости, Инфографика
Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
- Я с большим интересом наблюдаю, как образовательные учреждения в разных странах налаживают связи между собой, стремятся к обмену опытом, используют международные форматы аттестации в качестве ориентира (например, "Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся" PISA). Я вижу, как многие британские преподаватели сейчас ездят в Китай и Сингапур, чтобы обучиться новым методикам преподавания математики. 

- Какими умениями должны обладать педагоги для успешной работы в новых условиях?

— За последние годы основные навыки хорошего преподавателя радикально не изменились. Глубокое знание и любовь к своему предмету, увлеченность работой с молодежью, способность эффективно передавать информацию, гибкость, энергичность, желание обучаться новому – все эти качества остаются основополагающими. 

Мир стремительно меняется, и учителям нужно уметь приспосабливаться быстрее, чем раньше. Особенно это касается двух аспектов: применения технологий в обучении и повышенного внимания к личностному и социальному развитию учеников. 

Просто преподавать предмет уже больше невозможно. Учителям необходимо учитывать все обстоятельства, в которых предстоит расти и взрослеть их ученикам в этом стремительно меняющемся и нестабильном мире, и сознательно готовить их к взрослой жизни. 

- Каких из этих умений и компетенций не хватает российским учителям, и можно ли использовать зарубежный опыт для их развития?

Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
© РИА Новости, Инфографика
Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
- Сейчас я уже не так хорошо знаком с ситуацией в России, как это было в прошлом, но полагаю, что российским учителям нужна дальнейшая поддержка в сфере более широкого развития детей. И они, конечно, могут опираться в этом на обширный международный опыт. 

- Считается, что сотрудничество педагогов внутри коллектива – один из важнейших факторов, определяющих качество образования. Однако российские педагоги привыкли работать автономно, полагаясь на себя. Как можно исправить эту ситуацию?

— Во многом это вопрос менталитета. Преподавателям нужно открыть двери своих классов для своих коллег, чтобы наблюдать за тем, как они преподают и показывать свои наработки, учиться новым приемам и методикам, обмениваться советами, рекомендациями и поддержкой. Проводить собрания учителей-предметников, чтобы обсуждать отдельные аспекты преподавания. С этого все начинается. 

Изменить менталитет не получится в одночасье, но нужно сделать первый шаг. Я думаю, что этот вопрос сегодня уже широко обсуждается. Тем не менее первым делом нужно открыть двери своих классов и пригласить на свои уроки коллег. 

- Российские учителя нередко жалуются на усталость от реформ и новаций. Как заинтересовать их во внедрении новых подходов и практик?

— Это распространенная жалоба среди учителей во всем мире, и зачастую она обоснована. Учителям кажется, что их заставляют внедрять и принять изменения, навязанные сверху. 

Поэтому лучше сначала спросить самих учителей, как они, по своему мнению, могли бы повысить качество преподавания, и дать им возможность разработать собственные методики. 

Каждый хороший учитель является изобретателем. И признание этого факта – первый шаг на пути к укреплению его морального духа. Как только учителя сами задумаются о том, что могло бы помочь им преподавать лучше, они станут более открытыми к предложениям, поступающим от других, в том числе от правительства, желающего проводить реформы. 

− Какие зарубежные практики по внедрению социальных навыков и достижению социальной компетентности выпускников было бы целесообразно перенять российской школе?

— Очень важно внушить старшеклассникам чувство ответственности за благополучие других, в том числе, младших учеников. Наставничество старших над младшими, системы взаимопомощи, дружеские внутришкольные соревнования, волонтерство в своем районе, спорт, музыка, драмкружки, различные проекты – все это важно при обучении старшеклассников. 

Развитию социальных навыков способствуют лучшие примеры международной практики, которая не позволяет ограничивать школьную учебную программу небольшим списком академических учебных дисциплин. Программа "Международный бакалавриат" предлагает приемлемую структуру для такого подхода и успешно применяется в ряде стран. 

− Недостатки в работе бюджетных организаций часто принято объяснять ограниченным финансированием. Всегда ли все дело в этой причине? Как школа в рамках существующего финансирования может поднять уровень подготовки учеников?

— Естественно, хорошее финансирование – это важно. Необходимо, чтобы учителя получали достойную зарплату, а школы были в хорошем состоянии. Нет ничего более удручающего, чем школьная система, которая чахнет из-за нехватки денег. 

Но как только достигнут определенный уровень, дополнительное финансирование уже не является первой необходимостью.

Исследования, проведенные в Великобритании и за ее пределами, показывают, что наиболее эффективные образовательные инициативы оказываются одновременно и наименее затратными. Например, программы наставничества, когда старшие ученики помогают в учебе младшим, ничего не стоят, но они наиболее эффективны для улучшения успеваемости.  А многие более дорогостоящие программы менее эффективны. 

Ресурсы – это не только деньги. Наиболее важный ресурс в образовании – человеческий. Это отношения, творчество, воображение, увлеченность своим делом. Если с человеческим ресурсом все в порядке, то и качество обучения растет. 


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