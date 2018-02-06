РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперты: нагрузку на воспитателей детского сада надо снижать

19:0906.02.2018
(обновлено: 19:22 06.02.2018)
0900
© Fotolia / Petro FeketaДети во время занятий с преподавателемДети во время занятий с преподавателем
© Fotolia / Petro Feketa

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Лучшие детские сады России – 2017": результаты национального мониторинга" состоялась во вторник, 6 февраля 2018 года, в МИА "Россия сегодня". 

Детские сады России - 2017
© Инфографика
Детские сады России - 2017
Представленные результаты национального мониторинга изучаются в ведомстве, заверила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Светлана Ермакова. Если учесть, что общее число организаций, реализующих программы дошкольного образования, составляет в стране около сорока девяти тысяч, то "практически каждое пятое заявило о готовности участвовать в таком грандиозном исследовании", отметила она. 

Нужно глубоко проанализировать причины возникновения проблем, выделенных мониторингом. "В педагогических вузах идет серьезный процесс обновления программ, в том числе, и в части подготовки специалистов, которые придут в детские сады", – подчеркнула представитель Министерства образования и науки РФ. Необходимо создавать все условия, чтобы малышам было комфортно, а родители были уверены, что их дети в безопасности, добавила она.  

Лучшие детские сады России – 2017: результаты национального мониторинга
© РИА Новости
Лучшие детские сады России – 2017: результаты национального мониторинга
Еще недавно родители были рады месту в детском саду – хоть какому, не выставляя условий. Сегодня они все чаще могут выбирать детскую организацию, сообразуясь со своими пожеланиями, отметила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец. 

Согласно исследованию, начатому пять лет назад совместно с "Социальным навигатором", в 2017 году 98 процентов воспитателей 57 регионов РФ прошли через систему повышения квалификации. В неспособности "показать те изменения, которые происходят в их личностном и профессиональном росте по окончании этих курсов" спикер видит один из серьезных вызовов системе дошкольного образования.  

Кроме того, в течение года, по ее словам, значительно сократилось "среднее количество музыкальных руководителей, организаторов физического воспитания, преподавателей изобразительного искусства". А число работников предпенсионного и пенсионного возраста в этих организациях, наоборот, растет. 

Ребенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan
Более половины российских детсадов не имеют в штате педагога-психолога
При этом "самая тяжелая проблема" – сохраняющийся дефицит детских психологов, логопедов, дефектологов. Инклюзивное образование при отсутствии упомянутых специалистов развивается только на бумаге, считает она.  

По словам депутата Государственной думы РФ, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта Любови Духаниной, дошкольное учреждение "это пространство, где ребенок получает заботу, полноценное общение, полезную информацию о мире". И где у него всегда есть необходимые книги и инструменты для творчества. 

Отрадно, что, судя по опросам, 70 процентов родителей считают "свой" детский сад отличным или хорошим. А более восьмидесяти процентов уверены, что в саду, который посещает их ребенок, созданы все условия для сохранения его здоровья. 

Вместе с тем во многих случаях проблему очередей в дошкольные организации решили за счет уплотнения групп. Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали нагрузку на воспитателей, и оказалось: три четверти педагогов дошкольного образования вынуждены работать более чем на одну ставку. "Конечно, эту проблему надо снимать – нагрузку снижать при сохранении, а где-то даже и при увеличении уровня зарплаты", – акцентировала участник пресс-конференции.     

Тему денежного поощрения воспитателей дошкольников продолжила министр образования Московской области Марина Захарова. Она пояснила, что ставка молодого специалиста составляет 12 тысяч рублей в месяц плюс стимулирующая надбавка. Понятно, что в этих условиях многие начинающие воспитатели предпочитают работать на полторы, а то и на две ставки. 

Базовую ставку воспитателя (за те же часы) нужно удвоить, считает она. "Чтобы это было не пятнадцать, как сейчас, а хотя бы тридцать тысяч рублей. Ведь мы платим их человеку, который отвечает за жизнь и здоровье ребенка", – сказала участница пресс-конференции. 

Обратившись к ситуации в Московской области, она заявила, что одному воспитателю с вверенной ему группой справиться крайне трудно. А помощник воспитателя получает еще меньше, чем воспитатель. "Поэтому мы повысили зарплату младшим воспитателям с таким расчетом, чтобы они увидели эту прибавку – не на пятьдесят, а сразу на семьдесят процентов", – заключила она.     


Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена