Эксперты: нагрузку на воспитателей детского сада надо снижать

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Лучшие детские сады России – 2017": результаты национального мониторинга" состоялась во вторник, 6 февраля 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

Представленные результаты национального мониторинга изучаются в ведомстве, заверила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Светлана Ермакова. Если учесть, что общее число организаций, реализующих программы дошкольного образования, составляет в стране около сорока девяти тысяч, то "практически каждое пятое заявило о готовности участвовать в таком грандиозном исследовании", отметила она.

Нужно глубоко проанализировать причины возникновения проблем, выделенных мониторингом. "В педагогических вузах идет серьезный процесс обновления программ, в том числе, и в части подготовки специалистов, которые придут в детские сады", – подчеркнула представитель Министерства образования и науки РФ. Необходимо создавать все условия, чтобы малышам было комфортно, а родители были уверены, что их дети в безопасности, добавила она.

Еще недавно родители были рады месту в детском саду – хоть какому, не выставляя условий. Сегодня они все чаще могут выбирать детскую организацию, сообразуясь со своими пожеланиями, отметила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

Согласно исследованию, начатому пять лет назад совместно с "Социальным навигатором", в 2017 году 98 процентов воспитателей 57 регионов РФ прошли через систему повышения квалификации. В неспособности "показать те изменения, которые происходят в их личностном и профессиональном росте по окончании этих курсов" спикер видит один из серьезных вызовов системе дошкольного образования.

Кроме того, в течение года, по ее словам, значительно сократилось "среднее количество музыкальных руководителей, организаторов физического воспитания, преподавателей изобразительного искусства". А число работников предпенсионного и пенсионного возраста в этих организациях, наоборот, растет.

При этом "самая тяжелая проблема" – сохраняющийся дефицит детских психологов, логопедов, дефектологов. Инклюзивное образование при отсутствии упомянутых специалистов развивается только на бумаге, считает она.

По словам депутата Государственной думы РФ, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта Любови Духаниной, дошкольное учреждение "это пространство, где ребенок получает заботу, полноценное общение, полезную информацию о мире". И где у него всегда есть необходимые книги и инструменты для творчества.

Отрадно, что, судя по опросам, 70 процентов родителей считают "свой" детский сад отличным или хорошим. А более восьмидесяти процентов уверены, что в саду, который посещает их ребенок, созданы все условия для сохранения его здоровья.

Вместе с тем во многих случаях проблему очередей в дошкольные организации решили за счет уплотнения групп. Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали нагрузку на воспитателей, и оказалось: три четверти педагогов дошкольного образования вынуждены работать более чем на одну ставку. "Конечно, эту проблему надо снимать – нагрузку снижать при сохранении, а где-то даже и при увеличении уровня зарплаты", – акцентировала участник пресс-конференции.

Тему денежного поощрения воспитателей дошкольников продолжила министр образования Московской области Марина Захарова. Она пояснила, что ставка молодого специалиста составляет 12 тысяч рублей в месяц плюс стимулирующая надбавка. Понятно, что в этих условиях многие начинающие воспитатели предпочитают работать на полторы, а то и на две ставки.

Базовую ставку воспитателя (за те же часы) нужно удвоить, считает она. "Чтобы это было не пятнадцать, как сейчас, а хотя бы тридцать тысяч рублей. Ведь мы платим их человеку, который отвечает за жизнь и здоровье ребенка", – сказала участница пресс-конференции.

Обратившись к ситуации в Московской области, она заявила, что одному воспитателю с вверенной ему группой справиться крайне трудно. А помощник воспитателя получает еще меньше, чем воспитатель. "Поэтому мы повысили зарплату младшим воспитателям с таким расчетом, чтобы они увидели эту прибавку – не на пятьдесят, а сразу на семьдесят процентов", – заключила она.



