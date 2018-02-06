Эксперты: нагрузку на воспитателей детского сада надо снижать

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Лучшие детские сады России – 2017": результаты национального мониторинга" состоялась во вторник, 6 февраля 2018 года, в МИА "Россия сегодня".Представленные результаты национального мониторинга изучаются в ведомстве, заверила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Светлана Ермакова. Если учесть, что общее число организаций, реализующих программы дошкольного образования, составляет в стране около сорока девяти тысяч, то "практически каждое пятое заявило о готовности участвовать в таком грандиозном исследовании", отметила она.
Нужно глубоко проанализировать причины возникновения проблем, выделенных мониторингом. "В педагогических вузах идет серьезный процесс обновления программ, в том числе, и в части подготовки специалистов, которые придут в детские сады", – подчеркнула представитель Министерства образования и науки РФ. Необходимо создавать все условия, чтобы малышам было комфортно, а родители были уверены, что их дети в безопасности, добавила она.
Согласно исследованию, начатому пять лет назад совместно с "Социальным навигатором", в 2017 году 98 процентов воспитателей 57 регионов РФ прошли через систему повышения квалификации. В неспособности "показать те изменения, которые происходят в их личностном и профессиональном росте по окончании этих курсов" спикер видит один из серьезных вызовов системе дошкольного образования.
Кроме того, в течение года, по ее словам, значительно сократилось "среднее количество музыкальных руководителей, организаторов физического воспитания, преподавателей изобразительного искусства". А число работников предпенсионного и пенсионного возраста в этих организациях, наоборот, растет.
По словам депутата Государственной думы РФ, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта Любови Духаниной, дошкольное учреждение "это пространство, где ребенок получает заботу, полноценное общение, полезную информацию о мире". И где у него всегда есть необходимые книги и инструменты для творчества.
Отрадно, что, судя по опросам, 70 процентов родителей считают "свой" детский сад отличным или хорошим. А более восьмидесяти процентов уверены, что в саду, который посещает их ребенок, созданы все условия для сохранения его здоровья.
Вместе с тем во многих случаях проблему очередей в дошкольные организации решили за счет уплотнения групп. Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали нагрузку на воспитателей, и оказалось: три четверти педагогов дошкольного образования вынуждены работать более чем на одну ставку. "Конечно, эту проблему надо снимать – нагрузку снижать при сохранении, а где-то даже и при увеличении уровня зарплаты", – акцентировала участник пресс-конференции.
Тему денежного поощрения воспитателей дошкольников продолжила министр образования Московской области Марина Захарова. Она пояснила, что ставка молодого специалиста составляет 12 тысяч рублей в месяц плюс стимулирующая надбавка. Понятно, что в этих условиях многие начинающие воспитатели предпочитают работать на полторы, а то и на две ставки.
Базовую ставку воспитателя (за те же часы) нужно удвоить, считает она. "Чтобы это было не пятнадцать, как сейчас, а хотя бы тридцать тысяч рублей. Ведь мы платим их человеку, который отвечает за жизнь и здоровье ребенка", – сказала участница пресс-конференции.
Обратившись к ситуации в Московской области, она заявила, что одному воспитателю с вверенной ему группой справиться крайне трудно. А помощник воспитателя получает еще меньше, чем воспитатель. "Поэтому мы повысили зарплату младшим воспитателям с таким расчетом, чтобы они увидели эту прибавку – не на пятьдесят, а сразу на семьдесят процентов", – заключила она.