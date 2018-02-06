Эксперт: качество образования в регионах зависит от уровня педагогов

Развитие системы образования в стране непосредственно зависит от состояния дел в регионах. Какие программы профессиональной подготовки пользуются наибольшим спросом на Ямале? С какими проблемами сталкивается развитие образования в северных регионах? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" в преддверии ежегодной научно-практической конференции "Тенденции развития образования-2018" рассказала советник губернатора Ямало-Ненецкого АО Ирина Сидорова.

— Ирина Кенсориновна, какие программы профессиональной подготовки пользуются наибольшим спросом среди жителей ЯНАО?

— Ямал по праву называют "энергетическим сердцем" России, "воротами в Арктику". Неслучайно большим спросом у наших абитуриентов пользуются программы подготовки по профессиям, связанным с добычей и переработкой нефти и газа.

Выпускники вузов проявляют особенный интерес к работе в крупных инфраструктурных проектах, таких как "Ямал СПГ", "Порт Сабетта", "Северный широтный ход".

Пока идет строительство объектов, в первую очередь, нужны строители, монтажники, наладчики, мостостроители. Со временем, по мере ввода этих объектов в эксплуатацию, возникнет потребность в инженерных кадрах и рабочих высокого уровня квалификации.

— Существует ли в регионе разрыв между подготовкой специалистов и потребностями рынка труда?

— Контрольные цифры приема в организации среднего профессионального образования утверждаются на основе данных, получаемых от работодателей, муниципалитетов, колледжей, органов исполнительной власти региона, а также данных о среднесрочной потребности в кадрах. Это позволяет планировать объемы подготовки по рабочим профессиям и специальностям, не допуская перепроизводства кадров и обеспечивая трудоустройство большинства выпускников.

— Какие реформы нужны системе образования для повышения качества ее работы?

— Необходимы реформы, связанные с кадровой перезагрузкой. Многие педагоги испытывают трудности, вызванные стремительным развитием новых технологий, цифровой среды, экономики знаний. Их знаний не всегда хватает для обеспечения нового качества образования, связанного с формированием у учеников навыков непрерывного обновления компетенций.

Нужен "призыв" нового поколения педагогов, специально отобранных для рывка в развитии системы образования. Эти педагоги должны пройти подготовку по современным программам, основанным на передовых технологиях обучения. Эти технологии уже сегодня с успехом применяются в таких организациях, как Московская высшая школа социально-экономических наук, Высшая школа экономики, Агентство стратегических инициатив.

Таким образом, на мой взгляд, ближайшие реформы должны пройти в зоне отбора и подготовки нового поколения педагогических кадров. При этом педагоги высокой квалификации могут быть сертифицированы как наставники молодых специалистов.

— С какими проблемами сегодня сталкивается развитие образования в северных регионах?

— Даже при хорошем финансовом обеспечении образования и современной образовательной инфраструктуре во всех поселениях, включая даже отдаленные, в разных муниципальных образованиях сохраняется различие в образовательных результатах школьников. Это связано в первую очередь с особенностями обучения детей, принадлежащих к коренным народам Севера.

Слабое владение русским языком, отсутствие дошкольной подготовки у детей, воспитывающихся в семьях кочевников, отрыв от семьи и проживание в школе-интернате снижают шансы этих учеников на успешное обучение. Частично проблема решается введением подготовки к школе в кочевой форме.

Вторая причина – недостаточное качество преподавания, особенно в сельской местности, в условиях отдаленности от центров науки и культуры, высокой педагогической нагрузки, отсутствия конкуренции за место. Поиск решения проблемы ведется: например, уже несколько лет на грантовой основе реализуется региональный проект "Новый учитель Ямала".

— Как в этой ситуации в регионе решаются вопросы повышения качества образования?

— Нормативное финансирование учебных расходов детских садов и школ позволило за последние несколько лет создать во всех школах современную образовательную среду.

Учебные лаборатории, тренажеры, персональные ноутбуки, учебники и рабочие тетради, цифровое и лего-оборудование, робототехника – все эти ресурсы доступны любому ребенку, независимо от места проживания и социально-экономических условий семьи. Большинство услуг, в том числе в дополнительном образовании, оказываются на безвозмездной основе. Грантовая поддержка образовательных организаций, поощрение талантливых детей служат хорошим стимулом для развития.

Руководство окружной и муниципальных систем образования действуют целенаправленно и системно, доводя проекты и программы до логического завершения. Например, для улучшения качества преподавания в школах, ежегодно по итогам ГИА и ЕГЭ составляются реестры затруднений учащихся. Перестроена система повышения квалификации учителей, организована работа муниципальных групп педагогов по взаимному обучению для преодоления дефицитов. Еще один яркий пример – работа межшкольных групп учителей, направленная на конструирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС.

Важно, что региональная система образования обращается к знаниям и опыту лучших экспертов в области образования. Уверена, что качество образовательных результатов юных ямальцев будет возрастать.