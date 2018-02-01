Смирнова: "Живая классика" поможет вернуть России репутацию читающей страны

В феврале стартует Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика". В рамках конкурса ученики 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет будут соревноваться в чтении вслух отрывков из любимых прозаических произведений. Как родилась идея состязания чтецов? Что нового ждет его участников в 2018 году? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала основатель конкурса, президент Фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

— Марина Валерьевна, как родилась идея конкурса "Живая классика"? Какие цели ставили перед собой организаторы?

— В 2011 году я услышала о популярном в Германии конкурсе юных чтецов, где дети читают друг другу вслух отрывки из любимых прозаических произведений. Из обсуждения с немецкими коллегами я поняла, что конкурс, который мог бы способствовать популяризации детского чтения, должен быть не приуроченным ни к какой дате, дети должны читать любимые произведения, и, главное, прозу.

— Чтобы прочесть прозаическое произведение, подростку нужно больше времени провести с книгой, его может увлечь сюжет. Кроме того, в прозе большое разнообразие жанров.

В России конкурс с самого начала стал не таким, как в Германии: наши школьники стали учить произведения наизусть, хотя это не было прописано в положении (немецкие школьники читают по книге), конкурс получился театрализованным.

— С 2013 года конкурс "Живая классика" стал международным. Что изменилось в его проведении? Как расширилась его география?

— Еще в 2012 году к нам стали приходить письма из других стран. Одно из писем было от русскоговорящих мам Турции, которые просили вовлечь в проект их детей.

Среди турецких детей, приехавших в Москву, был Толгу Корайол, 12-летний мальчик, в чьей большой турецкой семье никто не говорил по-русски, а сам он начал изучать язык только год назад.

Толгу выбрал для конкурса рассказ Драгунского "Заколдованная буква", хотя для него самого заколдованными были все буквы русского языка. Но его чтение с акцентом, с неправильным интонированием и произнесением большинства слов оказалось отличной интерпретацией рассказа. Стало ясно, что незнание языка, дефекты речи или неумение держаться на сцене не будут помехой для чтеца, выбравшего подходящий ему текст.

С этого момента началась история международного конкурса. Количество стран к 2014 году увеличилось до 25, а к 2015 до 80. Я убеждена: если мы хотим сохранить русский язык за рубежом — мы должны работать именно с детьми.

© Фото : предоставлено М. Смирновой Марина Смирнова © Фото : предоставлено М. Смирновой Марина Смирнова

— В самом начале, когда международная составляющая только появилась, мы считали, что русские дети и иностранцы могут соревноваться между собой, но постепенно стало ясно, что у всероссийского и международного конкурсов разные задачи.

Для иностранцев важно усовершенствовать русский язык, познакомиться с русской культурой, поэтому на конкурсе они читают русскую классику. Российские ребята на конкурсе ищут увлекательные книги, такие, чтобы не оторваться, соревнуются в оригинальности выбора, поэтому в их репертуаре много современной и зарубежной литературы.

— Во-первых, новые книги. Каждый год репертуар участников значительно обновляется, и я с нетерпением жду, что они отыщут в этом году.

Во-вторых, наши участники становятся все более активными, и мы постепенно вовлекаем их в новые проекты: ребята берут интервью у звезд и друг у друга, готовят публикации, записывают аудиокниги, ведут социальные сети и книжные блоги, пишут книги, которые мы издаем в рамках "Всероссийской школьной летописи".

Мы все время придумываем что-то новое, и участники конкурса нам в этом активно помогают. Недавно финалисты прошлого года стали просить поставить с ними спектакль – возможно, что-то подобное и произойдет.

— Какие темы и отрывки произведений пользуются наибольшей популярностью среди школьников? Расскажите, пожалуйста, о наиболее запомнившихся вам конкурсных работах.

— За семь лет участники прочитали огромное количество книг. Топы самых популярных произведений каждый год меняются. Например, участники конкурса прочитали почти всего Зощенко, Драгунского, рассказы Чехова и Тэффи.

В прошлом году было очень много зарубежной литературы: каждый двадцатый читал "Чайку по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха, было много текстов Джека Лондона, Жюля Верна, Астрид Линдгрен, Ремарка, Диккенса.

— О каких недавних достижениях проекта вы могли бы рассказать?

— В этом году мы впервые провели Неделю "Живой классики" в библиотеках. Мы предложили сельским библиотекарям найти книги, которые они могли бы порекомендовать подросткам, а потом провести встречи с детьми, учителями, родителями и рассказать им об этих книгах. В акции приняло участие более 1400 сельских библиотек!

Еще я горжусь тем, что участников конкурса не ставит в тупик вопрос, какие книги им нравятся, и они без запинки называют несколько хороших произведений. И на вопрос, читающая ли у нас страна, участники конкурса отвечают "Конечно да".

И пусть таких активных и читающих детей не так уж и много, но их достаточно, чтобы вернуть России репутацию одной из самых читающих стран.