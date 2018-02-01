РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Смирнова: "Живая классика" поможет вернуть России репутацию читающей страны

09:2601.02.2018
0980
© Фото : предоставлено М. Смирновой.Марина СмирноваМарина Смирнова
© Фото : предоставлено М. Смирновой.

В феврале стартует Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика".  В рамках конкурса ученики 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет будут соревноваться в чтении вслух отрывков из любимых прозаических произведений. Как родилась идея состязания чтецов? Что нового ждет его участников в 2018 году? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала основатель конкурса, президент Фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

— Марина Валерьевна, как родилась идея конкурса "Живая классика"? Какие цели ставили перед собой организаторы?

— В 2011 году я услышала о популярном в Германии конкурсе юных чтецов, где дети читают друг другу вслух отрывки из любимых прозаических произведений. Из обсуждения с немецкими коллегами я поняла, что конкурс, который мог бы способствовать популяризации детского чтения, должен быть не приуроченным ни к какой дате, дети должны читать любимые произведения, и, главное, прозу.

Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
© РИА Новости, Инфографика
Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
— Почему именно прозу?

— Чтобы прочесть прозаическое произведение, подростку нужно больше времени провести с книгой, его может увлечь сюжет. Кроме того, в прозе большое разнообразие жанров. 

В России конкурс с самого начала стал не таким, как в Германии: наши школьники стали учить произведения наизусть, хотя это не было прописано в положении (немецкие школьники читают по книге), конкурс получился театрализованным.

— С 2013 года конкурс "Живая классика" стал международным. Что изменилось в его проведении? Как расширилась его география?

— Еще в 2012 году к нам стали приходить письма из других стран. Одно из писем было от русскоговорящих мам Турции, которые просили вовлечь в проект их детей. 

Среди турецких детей, приехавших в Москву, был Толгу Корайол, 12-летний мальчик, в чьей большой турецкой семье никто не говорил по-русски, а сам он начал изучать язык только год назад.

Толгу выбрал для конкурса рассказ Драгунского "Заколдованная буква", хотя для него самого заколдованными были все буквы русского языка. Но его чтение с акцентом, с неправильным интонированием и произнесением большинства слов оказалось отличной интерпретацией рассказа. Стало ясно, что незнание языка, дефекты речи или неумение держаться на сцене не будут помехой для чтеца, выбравшего подходящий ему текст.

С этого момента началась история международного конкурса. Количество стран к 2014 году увеличилось до 25, а к 2015 до 80. Я убеждена: если мы хотим сохранить русский язык за рубежом — мы должны работать именно с детьми.

© Фото : предоставлено М. СмирновойМарина Смирнова
© Фото : предоставлено М. Смирновой
Марина Смирнова
— Могут ли соревноваться в чтении на русском языке дети из России и из других стран?

— В самом начале, когда международная составляющая только появилась, мы считали, что русские дети и иностранцы могут соревноваться между собой, но постепенно стало ясно, что у всероссийского и международного конкурсов разные задачи. 

Для иностранцев важно усовершенствовать русский язык, познакомиться с русской культурой, поэтому на конкурсе они читают русскую классику. Российские ребята на конкурсе ищут увлекательные книги, такие, чтобы не оторваться, соревнуются в оригинальности выбора, поэтому в их репертуаре много современной и зарубежной литературы. 

Мальчик читает книгу
© Fotolia / kaliantye
Школьники РФ показали самую высокую читательскую грамотность среди 50 стран
— Как будет проходить конкурс в 2018 году? Какие изменения ждут участников?

— Во-первых, новые книги. Каждый год репертуар участников значительно обновляется, и я с нетерпением жду, что они отыщут в этом году. 

Во-вторых, наши участники становятся все более активными, и мы постепенно вовлекаем их в новые проекты: ребята берут интервью у звезд и друг у друга, готовят публикации, записывают аудиокниги, ведут социальные сети и книжные блоги, пишут книги, которые мы издаем в рамках "Всероссийской школьной летописи". 

Мы все время придумываем что-то новое, и участники конкурса нам в этом активно помогают. Недавно финалисты прошлого года стали просить поставить с ними спектакль – возможно, что-то подобное и произойдет. 

— Какие темы и отрывки произведений пользуются наибольшей популярностью среди школьников? Расскажите, пожалуйста, о наиболее запомнившихся вам конкурсных работах.

— За семь лет участники прочитали огромное количество книг. Топы самых популярных произведений каждый год меняются. Например, участники конкурса прочитали почти всего Зощенко, Драгунского, рассказы Чехова и Тэффи.

Школьники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson
Исследование: при выборе книг школьники ориентируются на советы в интернете
В прошлом году было очень много зарубежной литературы: каждый двадцатый читал "Чайку по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха, было много текстов Джека Лондона, Жюля Верна, Астрид Линдгрен, Ремарка, Диккенса. 

— О каких недавних достижениях проекта вы могли бы рассказать?

— В этом году мы впервые провели Неделю "Живой классики" в библиотеках. Мы предложили сельским библиотекарям найти книги, которые они могли бы порекомендовать подросткам, а потом провести встречи с детьми, учителями, родителями и рассказать им об этих книгах. В акции приняло участие более 1400 сельских библиотек! 

Еще я горжусь тем, что участников конкурса не ставит в тупик вопрос, какие книги им нравятся, и они без запинки называют несколько хороших произведений. И на вопрос, читающая ли у нас страна, участники конкурса отвечают "Конечно да". 

И пусть таких активных и читающих детей не так уж и много, но их достаточно, чтобы вернуть России репутацию одной из самых читающих стран.

Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена