Москвичи онлайн: как решить проблемы с помощью интернет-сообщества

В ответ на запросы жителей города создано множество онлайн-площадок для обращений по различным проблемам, в том числе, в сфере образования. Что волнует москвичей, решаются ли проблемы, какова роль онлайн-ресурсов в коммуникации с органами исполнительной власти, выяснили исследователи МГПУ.