В России завершается студенческая олимпиада "Я – профессионал"

МОСКВА, 29 янв ‒ РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады "Я – профессионал" по направлениям "Машиностроение", "Электро- и теплоэнергетика", "Управление в технических системах" пройдет сегодня, 29 января в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).

Подобная олимпиада проводится в России впервые и является частью открытой стратегической платформы для проектов по развитию социальных лифтов "Россия – страна возможностей". Как сообщили РИА Новости в Медиа-центре СПбПУ, Политехнический университет в числе 10 ведущих российских вузов выступил организатором этой олимпиады, вызвавшей широкий общественный резонанс и большой интерес среди молодежи: студенты 836 вузов подали почти 300 тысяч заявок на участие.

Для выполнения финальных заданий в Санкт-Петербург приедут более 250 студентов из 36 регионов страны. Большинство конкурсантов примут участие в пятидневной Зимней школе "Инженеры будущего: знания высоких достижений", в рамках которой смогут лично пообщаться с первыми лицами промышленных компаний, объективно оценить уровень своих знаний и профессиональных компетенций, презентовать себя работодателям, узнать требования рекрутеров, возможности трудоустройства и карьерного роста.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской назвал профессиональную олимпиаду "уникальным по масштабу и значимости проектом". "Победители на своем примере докажут, что социальные лифты действительно работают, и для карьерного успеха главное не связи, а собственные знания и умения", ‒ подчеркнул ректор.

Перед студентами выступят представители АО "ОДК-Климов", ПАО "Звезда", АО "Концерн "Гранит-Электрон" и других крупных промышленных предприятий. Победители олимпиады смогут поступить в магистратуру или аспирантуру ведущих российских университетов с высшим баллом, пройти стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства в компаниях – партнерах проекта, попасть в национальную базу "Молодые профессионалы", а золотые медалисты получат денежный приз: 200 тысяч рублей – для бакалавров и 300 тысяч – для магистрантов.



