В России будет создана Научно-образовательная теологическая ассоциация

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Ректоры ведущих российских университетов выступили за создание в России Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). Соответствующая резолюция была подписана по итогам пленарной дискуссии "Теология и прогресс", которая состоялась накануне вечером в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия в Москве.

В этой резолюции участники дискуссии просят благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на создание организации, которая, по их мнению, "позволит консолидировать интеллектуальные и институциональные ресурсы для развития научной теологии и повышения теологической грамотности в интересах устойчивости и безопасности многоконфессионального российского общества".

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополит Волоколамский Иларион выразил мнение, что теология ‒ не только профессиональное богословие, но и комплекс дисциплин, несущих в себе нравственное, мировоззренческое и воспитательное начало.

"Для руководителя светского вуза открыть кафедру теологии ‒ не такая уж простая задача: приходилось преодолевать скептическое отношение некоторой части профессорско-преподавательского сообщества, да и среди коллег по ректорскому корпусу вместо поддержки иной раз звучали предостережения. Впрочем, и сейчас в условиях время от времени агрессивных нападок на религию задача не упростилась", ‒ сказал он.

В своем выступлении ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры назвал теологию серьезной научной отраслью, которая нужна для того, чтобы новые технологии и глобальное информационное пространство служили добру. "Если мы не сумеем сохранить традиционные ценности в стремительно меняющемся мире, то духовную пустоту заполнят радикалы, экстремисты и идеологи терроризма", ‒ добавил митрополит.

"Мы наблюдаем рост религиозного фактора, а значит, нужны специалисты, способные этот фактор должным образом интерпретировать, преподавая знания о религии и воспитывая молодежь", ‒ отметил он, добавив, что теология не только открывает путь к пониманию собственных культурных корней, но и учит деликатному отношению к духовным запросам людей, принадлежащих к другим конфессиям.

В связи с этим он призвал объединить институциональные и человеческие ресурсы, создав обширную сетевую структуру федерального уровня, в которую войдут ведущие университеты и региональные вузы. Такая ассоциация, по его мнению, должна иметь научно-образовательную направленность, координировать усилия своих членов и помогать набирать опыт научно-теоретической, экспертной и преподавательской работы в сфере теологии.

Подробно о создании Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) рассказал ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. Он пояснил, что для университетов теология – мощный воспитательный ресурс.

"Мы должны использовать "якорные" принципы, которые необходимы будущим техническим специалистам. Мы готовим людей, в том числе обслуживающих ядерный оружейный комплекс страны, и мировоззренческая основа таких специалистов – одна из важнейших задач нашего университета", ‒ подчеркнул ректор НИЯУ МИФИ.

Михаил Стриханов также сообщил, что в настоящее время кафедры теологии или теологические направления присутствуют в 51 вузе страны. При этом он выразил надежду, что через несколько лет эта цифра будет значительно увеличена.

"Отвечая на современные вызовы, теологическая ассоциация призвана стать одним из важных элементов стабильного и устойчивого развития высшего образования", ‒ подчеркнул он, добавив, что аббревиатура этой организации ‒ НОТА ‒ соответствует ее правильному звучанию в пространстве науки и образования.

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил участникам дискуссии, что в 2015 году теология была официально признана научной специальностью. "Возвращение теологии в образовательное пространство России, признание государством теологии как научной специальности, создание диссертационного совета ‒ это прогресс в российском образовании и в российской науке", ‒ отметил он.

По его мнению, возвращение теологии – дань историческим традициям, восстановление преемственности европейской и российской практики преподавания. Кроме того, по словам ректора, изучение теологии несет научную ценность с просветительской точки зрения.

"Никакая социальная реформа не может быть спланирована и реализована без учета этнических оснований, традиционных для россиян представлений о государстве, обществе, справедливости, чести и достоинстве", ‒ отметил Виктор Садовничий, добавив, что теология ‒ отрасль знания, помогающая сохранить позитивное отношение к традиционным ценностям.

Идею создания теологической ассоциации поддержали и представители Рособрнадзора. Заместитель руководителя ведомства Наталья Наумова сообщила, что Рособрнадзор готов активно участвовать в рамках своих полномочий в реализации этих инициатив и оказывать методическую помощь. "Мы наблюдаем рост инициатив образовательных организаций по лицензированию и аккредитации теологии, и нам необходимо, чтобы в этих процедурах участвовали высококвалифицированные специалисты, объединенные в ассоциацию", ‒ отметила эксперт.

О важности теологического направления в России высказалась директор департамента управления делами Минобрнауки РФ Вероника Кравчук. "Рост интереса к религиозному фактору ‒ естественная реакция на современные вызовы, которые несут определенные риски", ‒ отметила она, уточнив, что речь идет об утрате культурно-исторического кода и размывании культурных основ. Теологическое образование, по ее мнению, способствует формированию гражданской идентичности и ценностной консолидации общества.