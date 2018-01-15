Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения

В 2017 году завершилась реализация комплексного проекта по модернизации педагогического образования в Российской Федерации. Ключевые моменты и основные результаты отражены в инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", подготовленной совместно с федеральным оператором проекта — Московским государственным психолого-педагогическим университетом.