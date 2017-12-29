СФУ запустил проект "5 шагов в будущее"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сибирский федеральный университет (СФУ) запустил образовательный научно-популярный проект "5 шагов в будущее", в рамках которого ученые лучших лабораторий вуза расскажут об открытиях в формате видео- и фотоисторий.

Есть ли особые мутации у "гена красноярца", кто жил 350 тыс. лет назад в Сибири, как светящиеся бактерии помогают проверять нашу пищу, зачем нужен сверхвысокий вакуум и сколько нефти в Арктике? Ответы на эти и многие другие вопросы в современных и технологичных лабораториях ищут ученые СФУ. Благодаря их видео- и фотоисториям на страницах проекта "5 шагов в будущее" читатели узнают о последних достижениях в генетике, археологии, биотехнологии, физике и изучении природных ресурсов.

Руководитель управления по информационной политике и взаимодействию с внешними партнерами СФУ Евгения Туртапкина отметила, что в проект вошли только пять из почти 80 научных лабораторий. "Спектр научных направлений университета очень широк. Многие наши ученые известны во всем мире, как создатели научных школ, и уже сами по себе являются брендами в своей отрасли", – сообщила она РИА Новости.

Вместе с тем, многочисленные публикации, растущие индексы цитирования, объемы НИР и НИОКР научных светил мало о чем говорят обычному человеку. Проект "5 шагов в будущее", по ее словам, это попытка в доступной и визуально-яркой форме рассказать, над чем работают ученые в пяти лучших лабораториях вуза.

Проект "5 шагов в будущее" рассказывает о работе лабораторий молекулярно-генетических методов исследований, археологии, этнографии и истории Сибири, биолюмисцентных биотехнологий; перспективных и наноразмерных материалов и нанотехнологий, нефти и газа.