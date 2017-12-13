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Образование

Ученые создали приложение, определяющее связь рынка труда с образованием

12:0613.12.2017
(обновлено: 12:12 13.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЦентр занятости населенияЦентр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Специалисты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова разработали новую систему мониторинга, соотносящую реальные запросы рынка с образовательными компетенциями и региональной спецификой. 

Рынок труда и сфера образования – две обширные части современного социума, имеющие свои принципы и законы поведения. То, как эти сложные системы воздействуют друг на друга – весьма нетривиальный "кейс" и для макроэкономистов-теоретиков, и для IT-разработчиков. И те и другие стремятся своими проектами приблизить оптимальный вариант отношений рынка труда и образовательной сферы: сбалансированное взаимодействие и оперативный отклик на общественные изменения.

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Проблема такой подготовки специалистов, которая отвечала бы прогнозам экономического развития, актуальна для многих стран. В мире стал наиболее востребованным анализ потребности в квалификациях на региональном и местном уровнях. В России исследование этого вопроса имеет свои особенности. Одной из важнейших проблем российской экономики стало несоответствие состава выпускников учебных заведений запросам региональных и национального рынков труда. Низкий уровень трудоустройства эксперты связывают как с дисбалансом спроса-предложения, так и с качеством самого образования, а также несоответствием компетенций.

Различные исследовательские компании и HR-порталы выявляют востребованность выпускников через анализ действий пользователей на сайтах и по социологическим опросам. Их данные показывают, что по специальности работает менее половины соискателей. 

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Опросы работников и нанимателей – самый распространенный способ выявить реальные рыночные потребности. Он появился уже давно и эксперты успели подробно исследовать не только его вариативность, но и фундаментальные недостатки: ограниченность охвата респондентов, высокую стоимость, субъективность как при ответах, так и при анализе полученных результатов. Поэтому сегодня, в условиях распространения анализа социально-экономических процессов, основанного на больших данных, предлагаются иные механизмы мониторинга ситуации на рынке труда, практически в онлайн режиме. 

Новый вариант такой системы для российских экономических условий с рабочим прототипом создали и успешно протестировали в РЭУ им. Плеханова. С помощью данной системы осуществляется мониторинг реальных потребностей работодателей и определяет соответствие этих потребностей установленными профессиональными и образовательными стандартами. Важным достоинством системы то, что она фиксирует названное соответствие на уровне субъектов Федерации и их столиц.

Реализованный прототип представляет собой приложение, включающее модуль сбора текстовых данных, модули их загрузки, хранения и обработки, а также пользовательский интерфейс для генерации отчетов на основе технологий анализа бизнес-данных.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сбор и обработку данных система осуществляет на основе информации из открытых веб-источников (Роструд и крупнейшие HR-порталы, а также образовательные ФГОС). Далее применяются алгоритмы машинного обучения, переводящие слова в векторное представление. Векторы предложений рассчитываются,  что позволяет установить смысловое сходство требований рынка труда и профессиональных компетенций (поскольку и те и другие представлены как короткие текстовые предложения). В итоге становится возможным провести иерархические связи и визуализировать данные.

Полученные результаты можно с равным успехом задействовать для оптимизации обеих сфер. Авторы считают, что накопление базы вакансий позволит сформировать уникальный корпус для машинного обучения новых моделей – с учетом всей специальной терминологии рынка труда по отраслям. Накопление статистики и анализ обновляющихся больших массивов данных позволит экономистам корректно прогнозировать динамику ожиданий на рынке труда, спрос на различные специальности и квалификации в привязке к профессиям. Кроме того, данные анализа помогут подготовить обоснованные рекомендации и корректировать образовательные программы.

"Наши результаты включены в состав программных и технологических решений Ситуационного центра социально-экономического развития России и субъектов Федерации. Реализация проекта позволит теснее связать систему образования в стране и рынок труда, трансформировать вузы в полном соответствии с экономическими задачами регионов, эффективно осуществлять подбор и подготовку персонала. Система рассчитана на широкий круг пользователей – в первую очередь, руководителей регионов, университетов, компаний, кадровых агентств. Но и молодым выпускникам, начинающим искать работу по избранной специальности, она должна стать полезной. Система легко перенастраивается и адаптируется в зависимости от типа входных данных, требований заказчика, особенностей региона и Вуза. Поэтому мы полагаем, что  алгоритмы и принципы, на которых она построена, в дальнейшем будут эффективны для решения более широкого класса проблем", – комментирует научный руководитель РЭУ им. Плеханова профессор Сергей Валентей.


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