Ученые создали приложение, определяющее связь рынка труда с образованием

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Специалисты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова разработали новую систему мониторинга, соотносящую реальные запросы рынка с образовательными компетенциями и региональной спецификой.
Рынок труда и сфера образования – две обширные части современного социума, имеющие свои принципы и законы поведения. То, как эти сложные системы воздействуют друг на друга – весьма нетривиальный "кейс" и для макроэкономистов-теоретиков, и для IT-разработчиков. И те и другие стремятся своими проектами приблизить оптимальный вариант отношений рынка труда и образовательной сферы: сбалансированное взаимодействие и оперативный отклик на общественные изменения.
Различные исследовательские компании и HR-порталы выявляют востребованность выпускников через анализ действий пользователей на сайтах и по социологическим опросам. Их данные показывают, что по специальности работает менее половины соискателей.
Новый вариант такой системы для российских экономических условий с рабочим прототипом создали и успешно протестировали в РЭУ им. Плеханова. С помощью данной системы осуществляется мониторинг реальных потребностей работодателей и определяет соответствие этих потребностей установленными профессиональными и образовательными стандартами. Важным достоинством системы то, что она фиксирует названное соответствие на уровне субъектов Федерации и их столиц.
Реализованный прототип представляет собой приложение, включающее модуль сбора текстовых данных, модули их загрузки, хранения и обработки, а также пользовательский интерфейс для генерации отчетов на основе технологий анализа бизнес-данных.
Полученные результаты можно с равным успехом задействовать для оптимизации обеих сфер. Авторы считают, что накопление базы вакансий позволит сформировать уникальный корпус для машинного обучения новых моделей – с учетом всей специальной терминологии рынка труда по отраслям. Накопление статистики и анализ обновляющихся больших массивов данных позволит экономистам корректно прогнозировать динамику ожиданий на рынке труда, спрос на различные специальности и квалификации в привязке к профессиям. Кроме того, данные анализа помогут подготовить обоснованные рекомендации и корректировать образовательные программы.
"Наши результаты включены в состав программных и технологических решений Ситуационного центра социально-экономического развития России и субъектов Федерации. Реализация проекта позволит теснее связать систему образования в стране и рынок труда, трансформировать вузы в полном соответствии с экономическими задачами регионов, эффективно осуществлять подбор и подготовку персонала. Система рассчитана на широкий круг пользователей – в первую очередь, руководителей регионов, университетов, компаний, кадровых агентств. Но и молодым выпускникам, начинающим искать работу по избранной специальности, она должна стать полезной. Система легко перенастраивается и адаптируется в зависимости от типа входных данных, требований заказчика, особенностей региона и Вуза. Поэтому мы полагаем, что алгоритмы и принципы, на которых она построена, в дальнейшем будут эффективны для решения более широкого класса проблем", – комментирует научный руководитель РЭУ им. Плеханова профессор Сергей Валентей.