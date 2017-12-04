МОСКВА, 4 декабря ‒ РИА Новости. Торжественное открытие Центра блокчейн компетенций Внешэкономбанка (ВЭБ) и НИТУ "МИСиС" состоялось в Москве. Это первый в России специализированный экспертный центр по внедрению блокчейн технологий в сфере государственного управления, сообщила пресс-служба университета.

Партнерами и резидентами Центра стали международные компании Ethereum, Bitfury, Waves, E&Y, PwC, говорится в пресс-релизе НИТУ "МИСиС". На базе центра проходят заседания рабочих групп правительства по внедрению блокчейн в государственном управлении, обучающие курсы для руководителей и специалистов госорганов, международные семинары и конференции по тематике блокчейн.

© Пресс-служба "МИСиС" В России открыт первый Центр блокчейн компетенций © Пресс-служба "МИСиС" В России открыт первый Центр блокчейн компетенций

Как заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, блокчейн коммуна проводит системную политику по формированию кадрового потенциала создаваемой блокчейн индустрии. "Мы объединили усилия всех заинтересованных сторон и создали первый в России Центр компетенций для госкомпаний и органов власти, формируя экосистему инноваций", ‒ отметил он, добавив, что свои навыки и наработки сюда уже привносят как российские разработчики, так и мировые лидеры в инновационных прорывных отраслях.

По его словам, ВЭБ участвует в реализации разнонаправленных и имеющих практическую ценность проектов, пилотирует 6 проектов на технологии блокчейн. Кроме того, как заметил председатель ВЭБ, задачей блокчейн коммуны является поощрение студенческих инициатив, связанных с развитием новых цифровых продуктов и созданием технологических решений, достойных будущей экономики России.

Он уточнил, что за последние несколько месяцев здесь прошли крупные международные хакатоны, запущены различные образовательные программы, начал работу департамент тинейджеров ВЭБа, который нацелен на формирование у подростков практических навыков создания новых высокотехнологичных продуктов.

Ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова сообщила, что Центр блокчейн компетенций создан в рамках стратегического партнерства НИТУ "МИСиС" и Внешэкономбанка. "Являясь одним из ведущих технических университетов страны, НИТУ "МИСиС" располагает научно-исследовательским потенциалом, позволяющим эффективно отвечать на запросы бизнес-сообщества в области науки и технологий в приоритетных для университета областях", ‒ отметила она. При этом ректор выразила надежду, что сформированная в вузе уникальная система непрерывной подготовки кадров для инновационной экономики позволит ВЭБу и НИТУ "МИСиС" создать настоящую "Фабрику инновационных проектов".

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Россия заинтересована в устранении инфраструктурных ограничений экономического роста, развитии инноваций, формировании системы подготовки квалифицированных кадров для инновационной экономики, коммерциализации прорывных технологий, повышении качества отраслевой и технологической экспертизы инвестиционных проектов.

"ВЭБ как один из ключевых институтов развития взял на себя роль драйвера внедрения технологии блокчейн в корпоративном и государственном управлении", ‒ сказал он, подчеркнув, что Россия становится важным игроком в сфере развития блокчейна в мире.