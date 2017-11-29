Siemens и СПбПУ запустили суперкомпьютер для искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международный концерн Siemens открыл в среду, 29 ноября, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) уникальную научно-исследовательскую лабораторию "Промышленные системы искусственного интеллекта". Кроме того, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве вуза с компанией Siemens.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, создание лаборатории стало частью инвестиционной программы Siemens в области развития цифрового НИОКР. В 2016-2017 годах концерн перечислил университету 40 млн рублей, при этом 21 млн из них вложен непосредственно в проект лаборатории. Средства пошли на приобретение суперкомпьютера, а также на комплекты для разработки встроенных систем искусственного интеллекта, серверное оборудования и системы хранения данных, оборудование для организации восьми рабочих мест (ноутбуки, мониторы, PC и т.д.) и др.

Специализированный суперкомпьютер производительностью около 1 петафлопс, установленный в лаборатории, предназначен для решения задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Он является единственной системой такого класса в России, располагающей новейшими вычислителями. Суперкомпьютер позволяет обеспечить решение задач глубокого машинного обучения, требующих оборудования петафлопсного уровня производительности в многопользовательском режиме.

"Siemens обладает серьезной экспертизой в области дигитализации, и создание лаборатории позволит еще более эффективно применять этот опыт для нужд российской промышленности", — отметил на торжественной церемонии открытия лаборатории президент Siemens в России Дитрих Меллер. По его мнению, "это еще один шаг в развитии локальных цифровых проектов, которые на сегодняшний день являются для компании одними из приоритетных".

Как пояснили РИА Новости в Медиа-центре СПбПУ, новая лаборатория сосредоточится на решении актуальных задач для нужд промышленности с использованием больших данных. С помощью искусственного интеллекта будут вестись мониторинг и диагностика промышленных систем и аппаратов. Результаты исследовательских работ будут применяться в нефтегазовой промышленности, производстве электроэнергии и других высокотехнологичных областях как в России, так и за рубежом.

"В Институте компьютерных наук и технологий СПбПУ много лет проводятся исследования в области промышленной автоматизации, а также в сфере искусственного интеллекта – это и явилось предпосылкой для создания лаборатории "Промышленные системы искусственного интеллекта", — заявил на церемонии открытия лаборатории ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

По его словам, на мощностях Суперкомпьютерного центра "Политехнический" и новых встраиваемых интеллектуальных платформах, предоставленных компанией Siemens, будут вестись исследования по интеграции искусственного интеллекта и интернета вещей. Кроме того, он выразил уверенность в том, что подписанное сегодня соглашение с компанией Siemens о стратегическом партнерстве даст новый импульс для развития сотрудничества в ведущих областях.

Как было подчеркнуто на церемонии открытия, в 2018 и последующих годах Siemens продолжит инвестировать в оснащение создаваемой в СПбПУ лаборатории, а также будет содействовать привлечению индустриальных заказов.