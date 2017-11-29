РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Siemens и СПбПУ запустили суперкомпьютер для искусственного интеллекта

15:2229.11.2017
0130
© Фото : предоставлено Медиа-центром СПбПУSiemens и СПбПУ запустили суперкомпьютер для систем искусственного интеллектаSiemens и СПбПУ запустили суперкомпьютер для систем искусственного интеллекта
© Фото : предоставлено Медиа-центром СПбПУ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международный концерн Siemens открыл в среду, 29 ноября, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) уникальную научно-исследовательскую лабораторию "Промышленные системы искусственного интеллекта". Кроме того, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве вуза с компанией Siemens.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, создание лаборатории стало частью инвестиционной программы Siemens в области развития цифрового НИОКР. В 2016-2017 годах концерн перечислил университету 40 млн рублей, при этом 21 млн из них вложен непосредственно в проект лаборатории. Средства пошли на приобретение суперкомпьютера, а также на комплекты для разработки встроенных систем искусственного интеллекта, серверное оборудования и системы хранения данных, оборудование для организации восьми рабочих мест (ноутбуки, мониторы, PC и т.д.) и др.

Специализированный суперкомпьютер производительностью около 1 петафлопс, установленный в лаборатории, предназначен для решения задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Он является единственной системой такого класса в России, располагающей новейшими вычислителями. Суперкомпьютер позволяет обеспечить решение задач глубокого машинного обучения, требующих оборудования петафлопсного уровня производительности в многопользовательском режиме.

"Siemens обладает серьезной экспертизой в области дигитализации, и создание лаборатории позволит еще более эффективно применять этот опыт для нужд российской промышленности", — отметил на торжественной церемонии открытия лаборатории президент Siemens в России Дитрих Меллер. По его мнению, "это еще один шаг в развитии локальных цифровых проектов, которые на сегодняшний день являются для компании одними из приоритетных".

Как пояснили РИА Новости в Медиа-центре СПбПУ, новая лаборатория сосредоточится на решении актуальных задач для нужд промышленности с использованием больших данных. С помощью искусственного интеллекта будут вестись мониторинг и диагностика промышленных систем и аппаратов. Результаты исследовательских работ будут применяться в нефтегазовой промышленности, производстве электроэнергии и других высокотехнологичных областях как в России, так и за рубежом.

"В Институте компьютерных наук и технологий СПбПУ много лет проводятся исследования в области промышленной автоматизации, а также в сфере искусственного интеллекта – это и явилось предпосылкой для создания лаборатории "Промышленные системы искусственного интеллекта", — заявил на церемонии открытия лаборатории ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

По его словам, на мощностях Суперкомпьютерного центра "Политехнический" и новых встраиваемых интеллектуальных платформах, предоставленных компанией Siemens, будут вестись исследования по интеграции искусственного интеллекта и интернета вещей. Кроме того, он выразил уверенность в том, что подписанное сегодня соглашение с компанией Siemens о стратегическом партнерстве даст новый импульс для развития сотрудничества в ведущих областях.

Как было подчеркнуто на церемонии открытия, в 2018 и последующих годах Siemens продолжит инвестировать в оснащение создаваемой в СПбПУ лаборатории, а также будет содействовать привлечению индустриальных заказов.

Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена