Сысоев: спектр научных направлений физфака МГУ уникален во всем мире

Физический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова был и остается ведущим учебным и научным центром России в области физики, геофизики и астрономии. Какое место факультет занимает среди физических вузов мира? Как меняется в ногу со временем? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал декан Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Сысоев.

— Николай Николаевич, позвольте поздравить вас с присвоением ордена "За заслуги перед Отечеством 1 степени". Несомненно, ваша заслуга есть в высоком положении физического факультета МГУ в международных рейтингах вузов…

— Действительно, нам есть, чем гордиться. Среди российских вузов физико-технической направленности традиционно мы стоим на первом месте. На международной арене Московский университет занимает лидирующие позиции, с каждым годом укрепляя их. По данным рейтинга U.S. News Best Global Universities 2018, МГУ занял 18 место в списке лучших вузов мира по направлению "физика".

Также мы заняли 21 место в последнем международном рейтинге QS World University Rankings by Subject по специальности "физика и астрономия". За последние пять лет наш факультет поднялся на 44 позиции, что свидетельствует о его активном развитии.

В Шанхайском Академическом рейтинге университетов мира ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 Московский университет занял 43 место по предмету "физика".

— Как физический факультет развивает международное сотрудничество?

— Мы активно сотрудничаем с университетами США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии и десятка других стран. За последний год наши сотрудники, аспиранты и студенты более 300 раз выезжали за рубеж на конференции, более 150 раз — по научной работе и около 100 раз — в качестве преподавателей в ведущие университеты мира.

Мы заключили договоры о научно-технологическом и образовательном сотрудничестве с ведущими университетами Японии, Ирана, Южной Кореи, КНР, Швеции, Германии, Мальты и др. Наши студенты традиционно принимают участие в летних школах в Германии.

В 2016 году мы принимали официальную делегацию французского фонда CNRS. В рамках договоренностей по Терагерцовому Консорциуму между Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и CNRS на базе физического факультета была создана Международная сеть для реализации совместных российско-французских проектов.

— Чему вы отдаете приоритет при обучении бакалавров — фундаментальному образованию или научно-инновационной деятельности?

— Главная особенность нашего факультета состоит в единстве обучения и научной деятельности. На каждой кафедре работают несколько научных групп, деятельность которых охватывает сотни направлений из всех областей современной физики.

Наш выпускник обязан не только обладать знаниями по физике, но и уметь применять эти знания на практике, интегрироваться в научную или бизнес-среду. Физическое образование становится в значительной степени инновационным, не теряя, впрочем, университетской фундаментальности. Мы включаем в образовательный процесс научные достижения мирового уровня, постоянно проводим модернизацию учебных классов и помещений, лаборатории факультета оснащены новейшим оборудованием.

Вспомним великого русского физика, профессора физико-математического факультета Московского университета П.Н. Лебедева. В 1899 году в университете он впервые экспериментально показал существование давление света на поверхность твердого тела, а сейчас, спустя сто лет, наши студенты активно применяют метод оптического пинцета и используют свои навыки в захватывании отдельных атомов в оптические ловушки.

Главный принцип подготовки специалистов на факультете — обучение через научно-исследовательскую деятельность. Занимаясь в научных лабораториях, ребята начиная со второго курса приобретают практические навыки, необходимые им в будущей работе. Тем самым наши студенты получают образование как в области фундаментальной науки, так и в инновационной деятельности.

Именно поэтому выпускники физфака востребованы работодателями во всем мире. Так, в рейтинге QS Graduate Employability Rankings МГУ стал третьим в мире по показателю "успешность выпускников" (99,9 балла из 100), уступив лишь Стэнфордскому и Оксфордскому университетам.

— Кто ваш главный конкурент в борьбе за сильных абитуриентов?

— В 2017 году профильный ЕГЭ по физике в Москве сдавали чуть менее 12 тысяч человек, а количество бюджетных мест в вузах, где засчитываются результаты единого госэкзамена по физике, превышает 20 тысяч.

У школьников есть богатый выбор — по аналогичным направлениям физики подготовку ведут также МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и другие вузы. И на такие направления у них в сумме более двух тысяч мест. План приема на физический факультет МГУ — около 400 человек.

Кроме лидерства в рейтингах, уникальная особенность нашего факультета состоит в том, что у нас представлена вся физика, начиная от экологии, заканчивая атомной и ядерной физикой. Такого широкого спектра исследований вы не найдете ни в одном учебном заведении мира: традиционно вузы имеют более узкую специализацию.

Конечно, все вузы физического и физико-технического профиля проводят большую агитационную работу среди абитуриентов. И мы понимаем, что такая работа – это серьезная конкурентная борьба за качество приема. Мы рады, что к нам идут мотивированно и целенаправленно, в основном, очень талантливые молодые ребята.

— Насколько сложно стать победителем Олимпиады школьников "Ломоносов-2018" по физике?

— "Ломоносов" для нас самая важная предметная олимпиада из всех, в которых мы участвуем. Ее победители и призеры поступают к нам намного чаще, чем по итогам других олимпиад. Кстати, она помогает поступить на факультет даже тем, кому не удается попасть в число победителей и призеров. Дело в том, что задания финального этапа по формату и уровню сложности очень похожи на билеты нашего дополнительного вступительного испытания (ДВИ).

Для подготовки к олимпиаде у школьников много возможностей. В открытом доступе находится архив заданий прошлых лет с подробным разбором. Перед стартом олимпиады мы традиционно проводим открытую лекцию-консультацию для участников. Ежегодно сотрудники факультета публикуют пособия по подготовке к олимпиадам, которые бесплатно распространяются на Дне открытых дверей.

— Как вы полагаете, принесет ли пользу введение уроков астрономии в российских школах?

— Астрономия — мировоззренческая наука, изучает мир за пределами Земли, позволяет понять, как устроен "большой мир". На физическом факультете астрономию изучают углубленно, с учетом получаемых фундаментальных физических и математических знаний.

В последние годы отсутствие школьного курса астрономии резко сужало мировоззрение молодых людей. Поэтому я считаю, что школьный курс астрономии необходим.

— В состав физического факультета сегодня входят 39 кафедр. Какие из них вы считаете наиболее перспективными?

— Наш факультет был и остается одним из ведущих исследовательских центров России и мира в области физики, геофизики и астрономии. Научная работа ведется не только в лабораториях факультета, но и на базе Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ) и Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ).

Тематика фундаментальных и прикладных исследований физического факультета полностью отражает современные тенденции развития науки. Сегодня работа ведется примерно по ста научным темам, охватывающим практически все направления современной физики.

Среди них получение сверхкоротких оптических и рентгеновских импульсов (фемто- и аттосекунды), изучение поведения вещества в сверхсильных электромагнитных полях, исследования по нанофизике, нанотехнологии, биофизике, физике нейтрино.

В области геофизики решаются вопросы о природе магнитного поля Земли, механизмах возникновения землетрясений и гигантских океанских волн — цунами. Проводятся работы по такой специфической астрофизической проблеме, как существование ненаблюдаемой массы во Вселенной (в частности, обсуждается гипотеза "черных дыр"), а также много других интереснейших исследований.

— Расскажите о наиболее интересных исследованиях, в которых принимали участие сотрудники, аспиранты и студенты физического факультета МГУ.

— Приведу только небольшую часть перспективных исследований, которыми занимается МГУ им. М.В. Ломоносова в области физики и астрономии.

В октябре были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2017 года по физике за создание детектора гравитационных волн и экспериментальное доказательство их существования. Впервые гравитационные волны были зарегистрированы обсерваторией LIGO еще в 2015 году. Большой вклад в эту научную работу был внесен двумя Российскими научными коллективами: физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом прикладной физики РАН (Нижний Новгород).

Нужно отметить, что физический факультет является головной организацией по проектам в области терагерцовой оптоэлектроники и спектроскопии в стране. Разработан ряд систем, работающих в терагерцовом диапазоне на основе отечественной элементной базы, в частности, системы, способные:

‒ однозначно определять наличие взрывчатых веществ, электронных устройств и оружия, носимого под одеждой, идентифицирующие следы взрывчатых и наркотических веществ, психотропных препаратов, биологических и других материалов;

‒ осуществлять мониторинг окружающей среды, дистанционно обнаруживать утечки в газопроводах;

‒ оценивать психофизическое состояние человека, анализировать незаметные глазу физиологические реакции человека.

‒ неинвазивно диагностировать на ранней стадии заболевания по выдыхаемому воздуху, контролировать уровень сахара в крови, диагностировать онкологические заболевания.

Сотрудниками физического факультета был предложен эффективный способ синтеза радиофармацевтического препарата "Астат-211”, при котором степень его накопления в щитовидной железе пациента в 3 – 4 раза превышает мировой уровень для аналогичных препаратов. Успешно проведены доклинические испытания.

Мы уделяем большое внимание исследованиям в области квантовых технологий. Занимаемся разработкой максимально защищенных линий связи между пользователями на основе технологий квантового распределения ключа, в том числе созданием защищенных систем телефонии и шифрования больших потоков данных. Первый образец этой системы успешно прошел тестирование. Развитием и продвижением этого направления стал проект по созданию первой в России университетской квантовой сети, включенный в программу развития Московского университета.

В лабораториях разрабатываются устройства, изучающие оптические свойства отдельного атома и позволяющее управлять состоянием атома с помощью световых сигналов. На основании этих технологий идут работы по созданию квантовых вычислителей, обладающих сверхвысокой скоростью работы, и квантовых повторителей, которые значительно увеличат дальность квантовых линий связи.

Разработаны методы управления одиночными атомами, помещенными в магнитооптические и дипольные ловушки. Управляющими являются как классические, так и однофотонные поля. На сегодняшний день достигнуто рекордное время удержания в ловушке одиночного атома рубидия, которое составляет не менее 100 секунд.

В стенах факультета ведутся фундаментальные и прикладные исследования в области сверхпроводниковой и наноэлектроники. Здесь были созданы и исследованы квантовые магнитометры на основе макроскопических квантовых эффектов в низкотемпературных и в высокотемпературных сверхпроводниках.

Было открыто целое направление современной мезоскопической физики — одноэлектроника. В рамках этого направления был создан ряд уникальных наноразмерных устройств: одноэлектронная ячейка памяти, одноэлектронный транзистор с рекордной зарядовой чувствительностью, молекулярный одноэлектронный транзистор с комнатной рабочей температурой.

Физический факультет (совместно с сотрудниками НИИЯФ и ГАИШ) активно принимает участие в реализации проектов университетских спутников. В настоящее время мы участвуем в крупном научно-образовательном космическом проекте "Ломоносов" (запущен в апреле 2016 года с космодрома Восточный).

Один из недавних результатов факультета — получение органических монослойных монокристаллов большой площади как активного слоя полевых транзисторов. За счёт своей высокой упорядоченности на больших площадях монослойные монокристаллы позволили создать эффективные органические полевые транзисторы, характеристики которых на порядок превосходят лучшие мировые аналоги.

В следующем году факультет будет отмечать свое 85-летие. Нужно отметить, что в течение более восьми десятка лет плодотворной работы мы достойно справляемся со всеми поставленными задачами. Факультет уверенно смотрит в будущее. Мы ждем талантливую молодежь и готовы на покорение новых вершин!