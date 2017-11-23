Рейтинг QS БРИКС 2018: региональные вузы РФ "растут" московскими темпами

МОСКВА, 23 ноября ‒ РИА Новости. Региональные университеты РФ продемонстрировали существенный рост в "Рейтинге лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании QS.

В топ-50 этого исследования в этом году вошли десять российских вузов. По оценкам экспертов, это лучший результат России за всю историю рейтинга. Лучшие позиции продемонстрировали Московский государственный университет имени Ломоносова (5-я позиция), Новосибирский государственный университет (11-я позиция), Санкт-Петербургский госуниверситет (13-я позиция). Увеличилось и количество российских университетов в первой сотне. Теперь в топ-100 входит 25 вузов, что на шесть университетов больше, чем ранее.

Эксперты обращают внимание на хорошие темпы продвижения региональных университетов РФ. Так, например, Новосибирский государственный университет (НГУ) прибавил 9 позиций (11 место), Томский государственный университет (ТГУ) ‒ 17 позиций (26 место), а Томский политехнический университет (ТПУ) "укрепился" на 15 позиций (49 место).

Ректор ТПУ Петр Чубик полагает, что в любых международных университетских рейтингах важна динамика продвижения вверх, свидетельствующая о том, что вуз не стоит на месте, наращивает потенциал и улучшает показатели развития.

По его словам, у ТПУ накоплен хороший уровень взаимодействия со странами БРИКС. "С вузами Китая ТПУ сотрудничает уже более пятнадцати лет, сейчас у нас обучается 335 китайских студентов, в том числе по программам бакалавриата "2+2", которые мы реализуем совместно с Цзилиньским университетом и Шеньянским политехническим университетом", ‒ сообщил ректор.

Кроме того, по его словам, ТПУ реализует ряд важных совместных проектов в рамках Сетевого университета БРИКС. "Наш вуз является координатором международной группы Сетевого университета по направлению "Водные ресурсы и нейтрализация загрязнений", ‒ отметил он, добавив, что вуз совместно с Hohai University (Китай) и Национальным институтом технологий Дургапура (Индия) разрабатывает магистерскую программу "Качество природных вод и водоподготовка".

Еще один региональный вуз, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) прибавил в рейтинге 8 позиций, оказавшись на 86 месте. Как сообщил РИА Новости ректор ДВФУ Никита Анисимов, существующая программа развития вуза многогранна, упор делается на формировании международных исследовательских сетей, новых магистерских, в том числе сетевых программ, технологическом предпринимательстве, развитии компетенции для data economy (цифровой экономики) и формировании нового университетского города на острове Русский.

"Особый акцент мы делаем на повышении качества научных исследований, системы мотивации и поддержки молодых ученых, кооперацию с ведущими международными научными сетями, а также плотную интеграцию с Дальневосточным отделением Российской академии наук", ‒ отметил ректор. По его словам, современные лаборатории, центры коллективного пользования и работа по прорывным направлениям позволили привлечь на работу ведущих зарубежных ученых и создать современную систему работы постдоков, создающих новый пласт университетской науки.

Хорошую динамику продемонстрировали также вузы северной столицы: Санкт-Петербургский государственный университет поднялся на 7 позиций (13 место), а Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого улучшил показатели на 6 пунктов, переместившись с 61-го на 55-е место. Кроме того, в топ-100 вошел и Санкт-Петербургский горный университет, занявший 89 место в рейтинге.

"Чтобы и далее продвигаться в международных рейтингах, Политех просто обязан формировать грядущую повестку в развитии науки и технологий", ‒ заявил ректор СПбПУ Андрей Рудской. По его словам, вуз планирует сосредоточиться на тех областях исследований, в которых уже есть существенный задел: в частности, это науки о жизни – биотехнологии, и информационно-телекоммуникационные технологии. Вместе с тем, приоритетными направлениями остаются естественные и инженерные науки – физика, материалы, инжиниринг.

Кроме того, по его словам, вуз реализует проактивную стратегию, направленную на повышение показателей академической репутации. "У Политеха теперь есть свое представительство в Шанхае и инфоцентр в Мадриде, создаются китайская и испанская версии сайта, из года в год у нас увеличивается число иностранных студентов и преподавателей", ‒ отметил ректор СПбПУ.

При составлении рейтинга оценка вузов проводилась по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и доля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с научной степенью. В этом году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 лучших университетов стран БРИКС, при этом 68 вузов представляют российскую высшую школу. В рейтинг также вошли 94 китайских вуза, 61 бразильский, 65 индийских и 12 вузов ЮАР.