РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Рейтинг QS БРИКС 2018: региональные вузы РФ "растут" московскими темпами

16:2023.11.2017
(обновлено: 16:33 23.11.2017)
0270
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ аудитории ВУЗа.В аудитории ВУЗа.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 ноября ‒ РИА Новости. Региональные университеты РФ продемонстрировали существенный рост в "Рейтинге лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании QS.

В топ-50 этого исследования в этом году вошли десять российских вузов. По оценкам экспертов, это лучший результат России за всю историю рейтинга. Лучшие позиции продемонстрировали Московский государственный университет имени Ломоносова (5-я позиция), Новосибирский государственный университет (11-я позиция), Санкт-Петербургский госуниверситет (13-я позиция). Увеличилось и количество российских университетов в первой сотне. Теперь в топ-100 входит 25 вузов, что на шесть университетов больше, чем ранее.

Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
Эксперты обращают внимание на хорошие темпы продвижения региональных университетов РФ. Так, например, Новосибирский государственный университет (НГУ) прибавил 9 позиций (11 место), Томский государственный университет (ТГУ) ‒ 17 позиций (26 место), а Томский политехнический университет (ТПУ) "укрепился" на 15 позиций (49 место).

Ректор ТПУ Петр Чубик полагает, что в любых международных университетских рейтингах важна динамика продвижения вверх, свидетельствующая о том, что вуз не стоит на месте, наращивает потенциал и улучшает показатели развития.

По его словам, у ТПУ накоплен хороший уровень взаимодействия со странами БРИКС. "С вузами Китая ТПУ сотрудничает уже более пятнадцати лет, сейчас у нас обучается 335 китайских студентов, в том числе по программам бакалавриата "2+2", которые мы реализуем совместно с Цзилиньским университетом и Шеньянским политехническим университетом", ‒ сообщил ректор. 

Кроме того, по его словам, ТПУ реализует ряд важных совместных проектов в рамках Сетевого университета БРИКС. "Наш вуз является координатором международной группы Сетевого университета по направлению "Водные ресурсы и нейтрализация загрязнений", ‒ отметил он, добавив, что вуз совместно с Hohai University (Китай) и Национальным институтом технологий Дургапура (Индия) разрабатывает магистерскую программу "Качество природных вод и водоподготовка".

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании Совета Федерации РФ. 10 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС
Еще один региональный вуз, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) прибавил в рейтинге 8 позиций, оказавшись на 86 месте. Как сообщил РИА Новости ректор ДВФУ Никита Анисимов, существующая программа развития вуза многогранна, упор делается на формировании международных исследовательских сетей, новых магистерских, в том числе сетевых программ, технологическом предпринимательстве, развитии компетенции для data economy (цифровой экономики) и формировании нового университетского города на острове Русский.

"Особый акцент мы делаем на повышении качества научных исследований, системы мотивации и поддержки молодых ученых, кооперацию с ведущими международными научными сетями, а также плотную интеграцию с Дальневосточным отделением Российской академии наук", ‒ отметил ректор. По его словам, современные лаборатории, центры коллективного пользования и работа по прорывным направлениям позволили привлечь на работу ведущих зарубежных ученых и создать современную систему работы постдоков, создающих новый пласт университетской науки.

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Десять вузов России вошли в топ-50 рейтинга университетов стран БРИКС
Хорошую динамику продемонстрировали также вузы северной столицы: Санкт-Петербургский государственный университет поднялся на 7 позиций (13 место), а Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого улучшил показатели на 6 пунктов, переместившись с 61-го на 55-е место. Кроме того, в топ-100 вошел и Санкт-Петербургский горный университет, занявший 89 место в рейтинге.

"Чтобы и далее продвигаться в международных рейтингах, Политех просто обязан формировать грядущую повестку в развитии науки и технологий", ‒ заявил ректор СПбПУ Андрей Рудской. По его словам, вуз планирует сосредоточиться на тех областях исследований, в которых уже есть существенный задел: в частности, это науки о жизни – биотехнологии, и информационно-телекоммуникационные технологии. Вместе с тем, приоритетными направлениями остаются естественные и инженерные науки – физика, материалы, инжиниринг.

Кроме того, по его словам, вуз реализует проактивную стратегию, направленную на повышение показателей академической репутации. "У Политеха теперь есть свое представительство в Шанхае и инфоцентр в Мадриде, создаются китайская и испанская версии сайта, из года в год у нас увеличивается число иностранных студентов и преподавателей", ‒ отметил ректор СПбПУ.

При составлении рейтинга оценка вузов проводилась по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и доля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с научной степенью. В этом году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 лучших университетов стран БРИКС, при этом 68 вузов представляют российскую высшую школу. В рейтинг также вошли 94 китайских вуза, 61 бразильский, 65 индийских и 12 вузов ЮАР.

Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена