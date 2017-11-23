Васильева прокомментировала успехи российских вузов в рейтинге БРИКС

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Работа по развитию российского образования и его распространению в мире будет продолжена благодаря реализации приоритетных проектов Минобрнауки, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, комментируя успехи вузов РФ в международном рейтинге университетов стран БРИКС по версии британского агентства QS.

Ранее сообщалось, что 10 российских вузов вошли в топ-50 рейтинга лучших университетов стран БРИКС по версии QS. Лучших результатов добился МГУ им. Ломоносова, заняв пятую строчку рейтинга.

"Работа по развитию и распространению российского высшего образования будет продолжена как в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций", так и в рамках запущенного в этом году приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Васильевой.

Она отметила, что в сотне лучших университетов очередного рейтинга стран БРИКС по версии QS только за последний год Россия увеличила свое представительство с 19 до 25 вузов, и каждый из вузов улучшил свои индивидуальные позиции.

"Отрадно отметить, что отечественная высшая школа обретает все более весомые позиции в мировом образовательном пространстве, обращая на себя активное внимание как со стороны студенческого и научного сообщества, так и со стороны ведущих западных рейтинговых агентств", — сказала Васильева.