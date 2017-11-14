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Образование

Исследование: при выборе книг школьники ориентируются на советы в интернете

09:2114.11.2017
(обновлено: 09:29 14.11.2017)
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© Fotolia / Tyler OlsonШкольники читают книги в библиотекеШкольники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson

В последние годы политики и общественные деятели неоднократно выступали с предложениями стимулировать чтение школьников, в том числе и путем составления списков книг для обязательного чтения. При этом нередко звучат жалобы на то, что современные подростки почти не читают. Так ли это на самом деле? Оказывается, старшеклассники сегодня обращаются к книгам часто и охотно, как по учебе, так и для досуга, утверждают исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ).

Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик института системных проектов МГПУ опросили около 500 учащихся 8−11 классов из разных регионов РФ, чтобы узнать об их чтении. 

"Мы узнали, что школьники читают много, как для учебы, так и для удовольствия", — рассказала заведующая лабораторией Екатерина Асонова.

Надо или хочется?

Исследователи установили, что "для учебы" 41% старшеклассников читают каждый день, 43% − несколько раз в неделю. 

На чтение для "себя" они тратят меньше времени: 27% старшеклассников читают в свое удовольствие каждый день, 34% – несколько раз в неделю, 16% − несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) сообщил, что у него нет свободного времени, поэтому для себя он почти не читает. Однако многие из этой группы, по их словам, интересуются книгами и хотели бы читать почаще.

В школьной библиотеке. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
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Старшеклассников спросили, что для них более важно, когда они читают для себя. На первом месте (80%) оказалось получение удовольствия от чтения, и с возрастом этот мотив возрастает. На втором – отдых и расслабление (65%). А вот "быть в курсе того, что читают мои друзья" оказалось очень важным всего для 15% респондентов. 

"Выбирая книгу для учебы, подростки больше прислушиваются к рекомендациям педагогов, а при чтении для себя — к советам друзей. При этом, в обоих случаях, они охотно знакомятся с рекомендациями интернет-пользователей, но редко прислушиваются к советам библиотекарей", — рассказала Екатерина Асонова.

© Fotolia / PhotobankПодросток делает уроки
© Fotolia / Photobank
Подросток делает уроки
Выбирая материал для подготовки к занятиям, старшеклассники обычно опираются на мнение учителей (68%), рекомендации интернет-сайтов (44%) и советы репетиторов и преподавателей курсов (37%) (на этот вопрос можно было выбрать более одного варианта ответа).

При чтении "для себя" 57% школьников предпочитают рекомендации друзей, 37% прислушиваются к мнению родителей, а 29% интересуются мнением учителей. 37% респондентов заявили, что выбирают источники для досугового чтения полностью самостоятельно. 

Читаем и обсуждаем

Школьники не только читают, но и активно обсуждают прочитанное – чаще всего с учителями (54%) и с друзьями – "в реале" (51%) или в соцсетях (36%), отметила Екатерина Асонова. И лишь менее четверти (23%) респондентов, по ее словам, не имеют такой привычки. 

Почти половина школьников считают себя участниками читательских (или писательских) сообществ. Более четверти (29%), чаще девушки, состоят в читательских группах в социальных сетях, 17% участвуют в "фэндомах" – сообществах любителей той или иной книги, 7% – в творческих мастерских, 6% — в студиях выразительного чтения и 5% – в читательских клубах.

Имперский штурмовик фотографируется с юным пассажиром в день Звездных войн на станции Лермонтовский проспект московского метрополитена
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Согласно опросу, старшеклассники готовы не только читать и обсуждать, но и создавать собственные творческие проекты на основе прочитанного. 

При этом около четверти (26%) опрошенных выбрали бы спектакль по отрывку из произведения; по 12% голосов получили фотоальбом по мотивам книги и читательский блог с обзором прочитанных книг; 11% участников опроса хотели бы подготовить тематический сборник стихов; 10% готовы написать "фанфик" (сочинение по мотивам литературного произведения), а 10% – комикс по мотивам прочитанного.

Создать тематическую группу ВКонтакте или читательский видеоотзыв на YouTube пожелали по 7% респондентов, сообщили исследователи.

В библиотеку – не только за книгами

Увлеченным чтением школьникам и их родителям, возможно, будет интересно узнать, что библиотеки сегодня предлагают не только книги, но и множество других возможностей для открытого и непрерывного образования.

Исследователи из МГПУ проанализировали 47 столичных библиотек (6 юношеских и 41 детскую) и выяснили, что в 44 из них можно получить разного рода образовательные услуги.

"Не скроем, нас удивило, что книжные и читательские программы — не самые популярные среди образовательных и просветительских проектов библиотек", — рассказала Екатерина Асонова.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПосетительница в библиотеке. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Посетительница в библиотеке. Архивное фото
Исследователи обнаружили 14 предложений о компьютерных курсах и 10 — о языковых; 10 программ по краеведению и истории быта; пять — по подготовке к школе и столько же шахматных клубов. Кроме того, есть кружки по эстетическому и духовному воспитанию, экологические клубы, дискуссионные и киноклубы.

Дмитрий Медведев на книжном фестивале Красная площадь. 6 июня 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В 32 библиотеках есть программы по художественному (13) и прикладному (9) творчеству; театральные студии (12); литературные и поэтические лаборатории (7); программы музыкального развития (6). Примерно половина детских и юношеских библиотек предлагает психологические услуги, а также читательские проекты — дискуссионные клубы и программы литературного развития.

"В целом, анализ библиотечной афиши порадовал – за два года она стала разнообразнее и богаче", — заключила эксперт.

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