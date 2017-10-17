Кравцов: единая система оценки качества знаний нужна семье, а не ведомству

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Всероссийская встреча с родителями школьников руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова прошла во вторник, 17 октября, в МИА "Россия сегодня".
В 2018 году итоговое сочинение в рамках ЕГЭ будет оцениваться, как и в текущем году, по принципу "зачет – незачет". Введение так называемого "президентского" сочинения в 2014 году, по мнению Кравцова, "очень позитивно повлияло на развитие системы образования". Поэтому "сочинение и вернули в качестве допуска к единому госэкзамену".
Спикер опроверг предположение участницы встречи в студии о том, что ЕГЭ по английскому языку станет обязательным уже в этом году. Напомнив, что единый экзамен проводится по четырем иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому), он сообщил, что это испытание пока остается в числе добровольных. "Его введение как обязательного планируется в 2022 году", – сказал он.
"Есть проблемы по линии устной речи. Мы должны этот момент усилить", – конкретизировал он. Упомянутый пробел в подготовке выпускников и вывел на необходимость ввести устную часть экзамена. "И если в прошлом году многие дети выбирали письменную часть, то в этом году практически все одиннадцатиклассники добровольно выполняли наряду с письменными устные задания", – отметил он.
Последний факт указывает, по словам руководителя Рособрнадзора, на то, что "система образования начинает перестраиваться", делая больший акцент на живое общение учащихся в школах и вузах на иностранном языке.
Отвечая на вопрос о возможных грядущих новшествах в процедуре ЕГЭ, чиновник заверил, что "серьезных изменений не планируется". "Экзамен устоялся (…), мы отказались от тестовой части", – сказал он, напомнив, что "за исключением иностранного языка, тестовой части нет уже ни в одном предмете".
Технология испытания продолжает совершенствоваться. В 2017 году в 50 процентах пунктов проведения единого экзамена материалы печатались и сканировались непосредственно перед учениками. Это исключает влияние человеческого фактора в процедуру его сдачи. Кроме того, такая технология освобождает учителей от доставки экзаменационных заданий в пункт проведения ЕГЭ, а затем в региональный центр обработки информации.
Спикер подтвердил, что апробируемое сегодня в регионах устное собеседование по русскому языку станет со временем допуском к ГИА-9, но не раньше 2019 года.
В заочном диалоге с родителями из Республики Алтай было отмечено, что задача проведения Всероссийский проверочных работ в том, чтобы выявить сильные и слабые стороны подготовки ребят. "Если возникающие проблемы вовремя не диагностируются, то снежным комом накапливаются к старшей школе", – констатировал спикер.
Затронув в связи с этим тему "необъективных медалистов", он привел статистические данные, по которым в одной из республик зафиксировано 16 процентов медалистов. В другом регионе 8 выпускников-медалистов в ходе организованной ведомством проверки не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ. Создаваемая ведомством Единая система оценки качества школьного образования (ЕСОКО) нужна прежде всего родителям, а не чиновникам Рособрнадзора. "Хотя для нас эти данные тоже очень важны", – сделал акцент участник встречи.
Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова в ходе телемоста "Москва – Симферополь" рассказала, что сейчас подготовка к экзамену "находится в активной стадии". Как минимум, 46 пунктов приема экзамена в форме ЕГЭ будут оборудованы в 2018 году. Информационная кампания идет по всем городам и районам, добавила она.
Выпускники 2016-2017 учебного года при выборе формы государственной итоговой аттестации разделились пополам. "Нас это радует, учитывая, что ребята делают осознанный ответственный выбор", – прокомментировала министр.