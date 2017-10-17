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Образование

Кравцов: единая система оценки качества знаний нужна семье, а не ведомству

19:0517.10.2017
(обновлено: 19:12 17.10.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкВстреча руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников РФ в пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 октября 2017Встреча руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников РФ в пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Всероссийская встреча с родителями школьников руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова прошла во вторник, 17 октября, в МИА "Россия сегодня". 

Встреча руководителя Рособрнадзора с родителями школьников РФ
© РИА Новости
Встреча руководителя Рособрнадзора с родителями школьников РФ
В ходе мероприятия, проходившего в третий раз (предыдущие встречи были организованы в октябре 2015 и в феврале 2017 года) были даны ответы на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования. Состоялись прямые подключения из регионов. 

В 2018 году итоговое сочинение в рамках ЕГЭ будет оцениваться, как и в текущем году, по принципу "зачет – незачет". Введение так называемого "президентского" сочинения в 2014 году, по мнению Кравцова, "очень позитивно повлияло на развитие системы образования". Поэтому "сочинение и вернули в качестве допуска к единому госэкзамену". 

Спикер опроверг предположение участницы встречи в студии о том, что ЕГЭ по английскому языку станет обязательным уже в этом году. Напомнив, что единый экзамен проводится по четырем иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому), он сообщил, что это испытание пока остается в числе добровольных. "Его введение как обязательного планируется в 2022 году", – сказал он.  

Торговля учебниками. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сославшись на результаты недавнего национального исследования качества образования по иностранным языкам среди пяти- и семиклассников, чиновник подчеркнул, что теперь регионы будут вести повышение квалификации учителей этих предметов в рамках "дорожной карты", подготовленной совместно с Минобрнауки РФ.    

"Есть проблемы по линии устной речи. Мы должны этот момент усилить", – конкретизировал он. Упомянутый пробел в подготовке выпускников и вывел на необходимость ввести устную часть экзамена. "И  если в прошлом году многие дети выбирали письменную часть, то в этом году практически все одиннадцатиклассники добровольно выполняли наряду с письменными устные задания", – отметил он. 

Последний факт указывает, по словам руководителя Рособрнадзора, на то, что "система образования начинает перестраиваться", делая больший акцент на живое общение учащихся в школах и вузах на иностранном языке. 

Отвечая на вопрос о возможных грядущих новшествах в процедуре ЕГЭ, чиновник заверил, что "серьезных изменений не планируется". "Экзамен устоялся (…), мы отказались от тестовой части", – сказал он, напомнив, что "за исключением иностранного языка, тестовой части нет уже ни в одном предмете".     

В аудитории ВУЗа.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По факту единый госэкзамен представляет собой контрольную работу, которую когда-то писали взрослые по окончании школы. Она проводилась по месту их проживания. При этом "все выпускники, сдающие ЕГЭ, находятся в равных условиях и только знания влияют на результат", – подчеркнул глава ведомства. 

Технология испытания продолжает совершенствоваться. В 2017 году в 50 процентах пунктов проведения единого экзамена материалы печатались и сканировались непосредственно перед учениками. Это исключает влияние человеческого фактора в процедуру его сдачи. Кроме того, такая технология освобождает учителей от доставки экзаменационных заданий в пункт проведения ЕГЭ, а затем в региональный центр обработки информации.  

Спикер подтвердил, что апробируемое сегодня в регионах устное собеседование по русскому языку станет со временем допуском к ГИА-9, но не раньше 2019 года.  

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Васильева призвала обсудить увязку баллов ЕГЭ с выдачей золотых медалей
"Это первый шаг к тому, чтобы устный раздел появился не только в ЕГЭ по иностранным языкам, но, возможно, при аттестации по другим предметам", – рассказал эксперт. По его словам, вопрос о введении устного испытания обсуждался и с регионами, и с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. 

В заочном диалоге с родителями из Республики Алтай было отмечено,  что задача проведения Всероссийский проверочных работ в том, чтобы выявить сильные и слабые стороны подготовки ребят. "Если возникающие проблемы вовремя не диагностируются, то снежным комом накапливаются к старшей школе", – констатировал спикер. 

Затронув в связи с этим тему "необъективных медалистов", он привел статистические данные, по которым в одной из республик зафиксировано 16 процентов медалистов. В другом регионе 8 выпускников-медалистов в ходе организованной ведомством проверки не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ. Создаваемая ведомством Единая система оценки качества школьного образования (ЕСОКО) нужна прежде всего родителям, а не чиновникам Рособрнадзора. "Хотя для нас эти данные тоже очень важны", – сделал акцент участник встречи. 

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова в ходе телемоста "Москва – Симферополь" рассказала, что сейчас подготовка к экзамену "находится в активной стадии". Как минимум, 46 пунктов приема экзамена в форме ЕГЭ будут оборудованы в 2018 году. Информационная кампания идет по всем городам и районам, добавила она. 

Выпускники 2016-2017 учебного года при выборе формы государственной итоговой аттестации разделились пополам. "Нас это радует, учитывая, что ребята делают осознанный ответственный выбор", – прокомментировала министр. 

 

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