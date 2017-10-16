Эксперт: в роли воспитателя детсада Шварценеггер мне ближе, чем Проханов

Нужна ли воспитателю детского сада способность к рефлексии и умение планировать результаты работы с детьми? Почему в отечественной кинематографии он часто выступает в роли "массовика-затейника"? Достаточно ли педагогу для общения с самыми маленькими воспитанниками среднего профессионального образования? Об этом и многом другом в интервью корреспонденту РИА Новости рассказала заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования Московского гоcударственного психолого-педагогического университета Ирина Бурлакова.

– Ирина Анатольевна, что, на ваш взгляд, отличает и сближает два документа – профессиональный стандарт педагога и ФГОС дошкольного образования?

– С января текущего года вступил в силу профессиональный стандарт, описывающий деятельность педагога. Документ определяет решаемые им задачи, трудовые действия, реестр знаний и умений, которые должны быть в его арсенале.

Но еще раньше, в октябре 2013 года, заработал федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который описывает условия, без создания которых полноценное развитие детей невозможно. Этот документ касается работы воспитателя по реализации, в том числе, образовательных задач.

В этом смысле ФГОС "играет" преимущественно на ребенка, его эмоциональное благополучие. А первый документ в большей степени – на профессионализм учителя.

Я, условно говоря, могу отследить динамику развития малыша только в том случае, если владею инструментами коррекции образовательного процесса с учетом настроения, особенностей развития, увлечений ребенка. Все это, но с разных позиций, и предусмотрено в этих законодательных актах.

– Нет ли у вас опасения, что "маленький" ФГОС, будучи вписан в "большой" профстандарт, как-то ущемит свободу педагога дошкольного учреждения?

– Не вижу такого риска – наоборот, только вместе они позволяют ответить на массу сложнейших вопросов.

Профессиональный стандарт педагога описывает ту часть деятельности, которая не зависит от места и специфических особенностей его работы. Среди составляющих этой деятельности – планирование, самоконтроль, рефлексия и так далее. Это элементы, без которых представителю образовательной организации сложно считать себя специалистом, субъектом профессиональной деятельности.

На мой взгляд, оба стандарта (и профстандарт педагога, и ФГОС дошкольного образования) никак не ограничивают ищущих педагогов, но задают определенные рамки, сдерживающие "творчество" неквалифицированных коллег.

Особо отмечу, что разработчики ФГОС дошкольного образования были принципиальными противниками даже упоминания понятия "оценка" в применении к детям этого возраста. Поэтому результаты освоения программ представлены в тексте как целевые ориентиры, которые не подлежат проверке.

Вместе с тем вводится понятие "планируемые результаты", которое конкретизирует целевые ориентиры для каждой детской возрастной группы. Можно при этом разработать свою собственную программу или воспользоваться чужой. Свобода поиска, самореализации остается незыблемым принципом.

– То есть, эти документы нужны друг другу, правильно?

– Обязательно, потому что ФГОС дошкольного образования более мобилен, учитывает изменения в обществе, тенденции в развитии образования. Он проливает свет на то, как можно воплотить на практике задачи, поставленные профстандартом. Последний кажется мне более фундаментальным, ибо описывает деятельность педагога в ее ключевых неизменных чертах.

– В этой связи: насколько инновационно, на ваш взгляд, содержание профстандарта на фоне аналогичных документов, регламентирующих труд учителя?

– Обращаю ваше внимание на то, что описание деятельности воспитателя появилось в нем впервые. Как человеку, имеющему отношение к системе дошкольного образования, мне всегда было обидно, что должностные инструкции воспитателя собирались из разных квалификационных характеристик.

Если открыть, например, семилетней давности приказ Минздрава "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", то в нем воспитателя детского сада просто не найти. Предусмотрены должности "воспитатель", "педагог", "учитель". Человек, который осуществляет педагогическую деятельность в работе с детьми дошкольного возраста, выпадает из этого классификатора. Это был до сих пор собирательный образ.

На мой взгляд, разработчики профессионального стандарта, описав деятельность педагога дошкольного образования, сделали большое дело. Мало того, что прежде деятельность воспитателя растворялась "между" документами. Вдобавок степень сложности его труда в оценке россиян была невероятно низкой.

Да и по сей день многие считают, что эта работа не требует сколько-нибудь серьезной подготовки. Для нее, мол, достаточно среднего профессионального образования. И что идти в "дошколку" – не уважать себя.

– Как поднять престиж профессии?

– Сложный вопрос. Единственным достойным внимания фильмом об этой профессии я считаю "Детсадовского полицейского" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Там показаны интересные психологические нюансы вхождения героя в профессию, когда он только начинает работать с детьми. И важно еще, что работает с ними индивидуально.

Этого не могу сказать о персонаже Сергея Проханова из "Усатого няня". Дети называют его по имени-отчеству, чем он по праву гордится. Но воспитатель сложная кропотливая работа, а на экране царит мюзикл. Во главе с любимым воспитателем дети в основном танцуют и поют.

– А что представляет собой этот специалист лично для вас? Готовы ли вы набросать его портрет "в идеале"?

– Во-первых, это должен быть человек комфортный и эмоционально близкий детям. Могущий в силу понимания их потребностей организовать взаимодействие таким образом, что все, чем они будут заниматься, им интересно. А с другой стороны – и полезно для их роста, становления как личностей.

Это возможно только если воспитатель видит ребенка, понимает его особенности, владеет эффективными методами непрямого воспитательного действия. Для меня высший пилотаж это когда ребенок развивается, занимаясь привлекательной для него деятельностью, "играючи". Все эти требования почти полностью отражены в профессиональном стандарте педагога, только более строгим языком.

– ФГОС дошкольного образования предъявляет четкие требования к структуре и объему образовательной программы дошкольного образования. Кто разрабатывает эту программу и осуществляет контроль за выполнением?

– Для дошкольных организаций разработан целый спектр авторских программ по работе с детьми. Их порядка 20, они вывешены на сайте Федерального института развития образования в "Навигаторе программ". Программы оснащены инструментарием, который позволяет оценить результаты их выполнения.

Подчеркну: каждое дошкольное учреждение вправе выбрать любой из этих документов и взять за основу. Внутри них есть так называемые "планируемые результаты". Притом каждая из них являет собой гарантию, что если соблюдены ее основные принципы, то тем самым будет реализован и ФГОС дошкольного образования.



