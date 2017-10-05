Европейский университет и другие: кого и как проверяет Рособрнадзор

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские вузы за последние три года были подвергнуты тотальной проверке: в поле зрения контролирующего органа оказались около 90% высших учебных заведений и их филиалов. В результате проверок образовательное поле фактически очищено от вузов, занимавшихся профанацией обучения и торговлей дипломами, утверждают в Рособрнадзоре.

Теперь, как сообщают в ведомстве, число проверок сократится, а в 2018 году должна заработать новая риск-ориентированная модель контроля, которая освободит добросовестно работающие вузы от лишнего внимания контролеров.

1,6 ТЫСЯЧИ ПРОВЕРОК

За 2015-2017 годы Рособрнадзор провел около 1,6 тысячи проверок вузов и их филиалов, рассказал РИА Новости начальник Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзора Сергей Рукавишников.

Большая часть этих проверок, по его словам, была проведена на основе данных мониторинга эффективности вузов Минобрнауки 2014 и 2015 годов. Проводились также плановые проверки, проверки в рамках плана, утвержденного Генеральной прокуратурой, и по обращениям граждан, сообщавших о нарушениях в вузах.

В результате контрольных мероприятий сеть вузов и филиалов, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, которая дает право выдавать студентам дипломы государственного образца, сократилась примерно на тысячу. Если в 2014 году в России таких было 2268, то сейчас осталось около 1,2 тысячи.

"Картина изменилась существенно. Те образовательные организации, которые занимались профанацией, буквально продажей дипломов, фактически перестали существовать. Студенты получили возможность перейти в те вузы, которые дают действительно качественное образование", — полагает Рукавишников.

По его словам, государственные и негосударственные вузы подвергались проверкам с равной интенсивностью. "Закон "Об образовании" не разделяет вузы в зависимости от формы собственности и учредителя, и мы тоже этого не делаем. Рособрнадзор в своих проверках не делает различий между вузами государственными и негосударственными – перед законом все равны. Мы разделяем образовательные организации только на те, что соответствуют предъявляемым требованиям, и те, что им не соответствуют", — заявил начальник управления Рособрнадзора.

ЧТО НАРУШАЮТ

Претензии, предъявляемые вузам, связаны не только с состоянием зданий и аудиторий или нарушением прав студентов. Основной проблемой для многих из них является поиск хороших преподавателей, рассказал Рукавишников.

"Учебный процесс – это не только здания и аудитории. Это, прежде всего, преподаватели и учебно-методические материалы. И здесь у вузов больше всего проблем. Потому что найти сегодня преподавателя, соответствующего всем тем требованиям, которые предъявляются законодательством, очень сложно. А набирать абы кого уже не проходит", — сказал он.

По словам Рукавишникова, проблемы у вузов возникают в основном с соблюдением требований к профессорско-преподавательскому составу, а также с нарушением требований стандартов, когда в вузах отсутствуют необходимые лабораторные практики и практики на производстве. Есть проблемы и с созданием безбарьерной среды для инвалидов.

"Вузы, которые где-то в чем-то не дотягивают, понимают, что если сегодня они не исправятся, завтра их просто закроют. Поэтому появляются новые учебные аудитории, новые компьютерные классы, лабораторное оборудование и техника, которая требуется для освоения соответствующих программ. Это оказывает серьезное оздоровительное воздействие на всю систему", — отмечает Рукавишников.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ДРУГИЕ

79 из проведенных за последние три года проверок закончились приостановкой действия лицензий вузов, еще 45 вузов лишились своих лицензий по решению суда. Однако куда чаще лицензии исключаются из реестра по решению учредителя вуза — ежегодно таких случаев более 300.

"Многие учредители не доводят дело до суда, поскольку это связано с серьезными репутационными рисками. Они понимают, что решение суда об аннулировании лицензии в связи с несоответствием требованиям может наложить негативный отпечаток на всю их деятельность. Поэтому они обращаются с заявлениями об исключении организации из реестра", — пояснил Рукавишников.

Общественный резонанс получила потеря лицензии Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Руководство вуза решило прекратить судебную тяжбу с Рособрнадзором об аннулировании лицензии и подало заявление об отзыве лицензии из реестра. Сейчас вуз подал заявление для получения новой лицензии на ведение образовательной деятельности.

По словам Рукавишникова, выездная проверка Рособрнадзора, проведенная в рамках предлицензионного контроля, не подтвердила соответствие созданных в вузе условий требованиям стандартов и тем данным, которые содержались в справке о материально-техническом обеспечении, представленной университетом в ведомство для получения лицензии.

"Вуз подал заявление на получение лицензии через неделю после того, как отозвал предыдущую, согласившись тем самым с выдвигаемыми претензиями. Было бы удивительно, если бы выявленные ранее несоответствия были устранены за столь короткий срок. Подать заявление на получение новой лицензии – законное право вуза, но ему еще нужно подтвердить соответствие всем установленным законодательством и стандартами требованиям", — прокомментировал Рукавишников.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕРОК

Количество ежегодных проверок вузов теперь сокращается. По итогам мониторинга вузов 2016 года Рособрнадзор не получил поручений правительства по проведению проверок. "Система высшего образования уже оздоровилась", — полагает Рукавишников.

Теперь ведомству, как и другим контролирующим органам в России, предстоит перейти на новую риск-ориентированную модель организации проверок. Такая модель в Рособрнадзоре уже подготовлена. В соответствии с ней, вузы будут делиться на четыре группы риска в зависимости от ранее допущенных нарушений.

"Если вуз не допускал нарушений или нарушения были быстро устранены, он сможет работать без лишнего внимания со стороны контролирующего органа", — сообщил представитель Рособрнадзора.

В ведомстве пообещали провести широкое общественное обсуждение новой модели организации проверок перед ее внедрением. "Дело новое, и самое главное здесь – не навредить. Поэтому предварительно мы соберем максимальное количество мнений и обсудим риск-ориентированные подходы, которые будет использовать Рособрнадзор", — заявил Рукавишников.