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Образование

Черникова: российские программисты достойно выглядят на мировой арене

14:3902.10.2017
(обновлено: 14:43 02.10.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"Первый университетский хакатон VisionHack 2017Первый университетский хакатон VisionHack 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"

В Москве прошел первый университетский хакатон VisionHack 2017. Международный марафон IT-разработчиков, организованный НИТУ "МИСиС", был посвящен технологии компьютерного зрения и беспилотному транспорту. Итоги мероприятия в интервью РИА Новости подвела ректор вуза Алевтина Черникова.

‒ В НИТУ "МИСиС" прошел первый международный университетский хакатон VisionHack 2017. Многие люди, которые далеки от программирования, не знают, что такое хакатон, а некоторые и вовсе думают, что это хакерство. Алевтина Анатольевна, что такое хакатон сейчас и какова реальная цель мероприятия?

‒ Хакатон – это форум, собирающий команды IT-специалистов, которые за определенный срок должны решить поставленную перед ними задачу. В нашем случае университетские команды были в игре двое суток, на поиск решения у них было ровно 48 часов.

Для своего форума мы выбрали одну из ключевых тем развития искусственного интеллекта – компьютерное зрение. Эта тема близка нам, потому что НИТУ "МИСиС" сегодня стал одним из мировых центров по этому направлению IT-отрасли. В этом смысле хакатон предоставил отличную возможность еще раз заявить о себе миру.

Хакатон собрал студентов сильнейших вузов со всего мира: среди российских университетов были представлены команды НИТУ "МИСиС", МГУ, МФТИ, Сколтеха, КФУ, Иннополиса, среди зарубежных университетов – команды MIT, Кэмбриджского университета, Университета штата Аризона, Университета Висконсин в Стаут, Пекинского университета, Политехнического университета Каталонии и других.

© Фото : предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"Университетский хакатон VisionHack 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
Университетский хакатон VisionHack 2017
Марафон проходил в Доме-коммуне (отреставрированный памятник архитектуры конструктивизма начала XX века), который в прошлом году по итогам проведенного Министерством образования и науки РФ конкурса был признан лучшим студенческим общежитием страны.

Соорганизаторы хакатона – компания Cognitive Technologies, стратегический партнер университета Внешэкономбанк, представители всех автомобильных концернов, которые стали партнерами VisionHack, не скрывали, что присматриваются к перспективным участникам хакатона, рассматривая их в качестве своих будущих сотрудников. Для студентов это также отличный шанс заявить о себе работодателям.

‒ Какая конкретная задача была поставлена перед студентами?

‒ Они должны были создать собственную программу компьютерного зрения ‒ интеллектуальную систему помощи водителю или ADAS (advanced driver assistance system), способную автоматически реагировать на различные события на дороге, обстоятельства, влияющие на безопасность движения.

Например, во время заочного тура участники решали задачу определения светофорного сигнала. Их программа должна была определить, загорается ли светофор на предложенном видеофрагменте, и если да, то когда. При этом автомобиль либо стоял, либо медленно двигался в пробке, что облегчало задачу. На каждый такой набор дорожных ситуаций студенты должны были предложить наиболее точное и полное решение. Все 27 команд показали высокие результаты, а 8 команд, по мнению жюри, приблизились к уровню профессиональных разработчиков.

Дом будущего: цифровые решения от российского Fablab
© РИА Новости / М. БлиновДом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.Фанерная конструкция
© РИА Новости / М. Блинов
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
© РИА Новости / М. БлиновИнтерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.Светильники
© РИА Новости / М. Блинов
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.Светильник Рыба-кит
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.Вазы
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.Табурет
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
© РИА Новости / М. БлиновВ доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Детский конструктор
© РИА Новости / М. Блинов
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
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© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
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© РИА Новости / М. Блинов
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.Каркас серфборда
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
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© РИА Новости / М. Блинов
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
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На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Проект Все дома
© РИА Новости / М. Блинов
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
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Задание очного тура состояло из пяти подзадач разной степени сложности. Каждая команда должна была разработать программу, определяющую наличие (или отсутствие) в видеофрагментах мостов и туннелей, пешеходных переходов, "лежачих полицейских", знака въезда в населенный пункт, а также отследить работу "дворников". При этом автомобиль, снимавший видеоролики, двигался с произвольной скоростью и порой в самых сложных погодных условиях.

‒ Как был распределен призовой фонд, который составил более 30 000 долларов США?

‒ Первое место заняла команда МГУ, завоевав главный приз ‒ 12 тыс долларов США. На втором месте — команда МФТИ с 6 тыс долларов. Немного уступила ей вторая сборная МГУ, получившая в качестве приза 3 тыс долларов. Четвертое место заняла сборная команда Tapochki, в состав которой вошли участники, в одиночку преодолевшие задание заочного тура ‒ студенты из МГУ и СПбГУ, а также старшеклассник школы №2107 Никита Крылов, ставший самым юным участником хакатона. Кстати, Никита был участником нашей ежегодной научной конференции – 72-х Дней науки НИТУ "МИСиС".

Важно отметить, что успех российских команд совершенно заслужен. Победителей хакатона определяли не члены жюри, а автоматизированная компьютерная система при помощи тестирования разработанных программ на новом наборе видеосюжетов.

‒ В мероприятии приняли участие команды из ведущих технических университетов мира. Как на их фоне выглядели российские студенты?

‒ В числе лидеров заочного тура были четыре команды, которые решили заочную задачу более чем на 90%, и ещё четыре, которые вплотную подошли к этому порогу. Это уровень профессиональных IT-разработчиков.

Участник готовит экспонат к экспозиции на выставке ЭкспоСитиТранс. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Игорь Ротенберг проинвестирует лучшие разработки российских программистов
Российские программисты достойно выглядят на мировой арене. Студенты из России 12 раз побеждали во всемирной Олимпиаде по спортивному программированию ACM ICPC, где участвуют почти 50 тысяч студентов из тысячи ведущих университетов мира. В НИТУ "МИСиС" с 2009 года работает секция спортивного программирования, команды университета трижды выходили в финал этого соревнования.

Нам было очень важно, чтобы зарубежные студенты не только приняли участие в марафоне и решили сложные технические задачи, но и познакомились с нашим университетом, городом и страной. Нам это удалось: они уезжали с чувством, что в России у них есть друзья.

‒ Президент Владимир Путин уверен, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира; "тот, кто займет лидерские позиции, получит и глобальное лидерство". Какое место, на ваш взгляд, может занять Россия в этой сфере?

‒ Президент еще говорил о том, что он не хотел бы видеть концентрацию таких возможностей в одних руках. Человечество сможет создать искусственный интеллект, это вполне обоснованное предположение. Многие научные коллективы и страны работают в разных направлениях: кто-то в квантовых технологиях, кто-то в распознавании образов или речи. У каждого университета есть свои конкурентные преимущества.

Приоритеты НИТУ "МИСиС" – квантовые технологии и компьютерное зрение. Если мы будем объединять усилия, мы сможем создать новые возможности для наших студентов, готовить более квалифицированных специалистов для экономики завтрашнего дня. 

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