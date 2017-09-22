Эксперт: французские студенты читают Пелевина и Акунина по-русски

В рамках прошедшей на площадке Московского городского педагогического университета Международной научной конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы" состоялась презентация двуязычного лингвокультурологического словаря "Современный русский язык. От слов к выражениям. Тематическая лексика". Об особенностях этой книги и причинах ее появления на рынке справочных пособий корреспондент РИА "Новости" поговорил с автором – профессором Страсбургского университета Эвелин Эндерляйн.

В рамках прошедшей в Московском городском педагогическом университете Международной научной конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы" представлен двуязычный лингвокультурологический словарь "Современный русский язык. От слов к выражениям. Тематическая лексика". О том, как готовилось уникальное издание и его преимуществах в сравнении с аналогами корреспондент РИА "Новости" поговорил с автором – профессором, доктором филологических наук, почетным президентом Страсбургского университета, вице-президентом Ассоциации преподавателей русского языка Франции Эвелин Эндерляйн.

– Эвелин, что отличает созданный вами словарь от других, аналогичных? Можно ли утверждать, что он уникален?

– Последний подобный словарь вышел в Бельгии – это учебник Сержа Космана, изданный в 1961 году. Он представлял собой набор статей по географии и истории царской России, был рассчитан на широкий круг читателей. К сожалению, собранная в нем информация ограничивалась дореволюционным периодом истории страны.

Наш справочник объемом в 619 страниц адресован прежде всего бизнесменам, плотно контактирующим с российскими коллегами, либо работающим в стране. Несомненный интерес представит он и для франкоязычных преподавателей русского языка как иностранного. И для студентов французских университетов, которым поможет открыть для себя Россию.

– К сожалению, насколько я могу судить, ни один интернет-ресурс не включает двуязычного контента.

– По каким же источникам изучали русский язык ваши соотечественники до сих пор?

– Могу поделиться собственной практикой. В немецких университетах, где мне пришлось довольно долго преподавать, я пользовалась учебниками немецких русистов.

– На семинаре, проходившем в рамках международной научной конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы", вы рассказывали о растущем во Франции интересе к русской культуре. Этот интерес коснулся школьников?

– И да, и нет. Как вам сказать? Раньше преподавание русского языка в нашей стране было поставлено на широкую ногу. Я говорю о временах, когда компартия Советского Союза и наша коммунистическая партия во главе с Жоржем Марше активно сотрудничали. Это положительно отражалось на осведомленности французов о событиях в СССР, на популярности его поэзии, музыки, кинематографа.

Но должна с сожалением признать, что в системе среднего образования у нас во Франции с некоторых пор финансируют только большие классы. Это означает, что если группа учащихся, выразивших желание читать по-русски, немногочисленна, у нее нет перспектив. В итоге нередко среди нашей молодежи доминируют стереотипные представления о современной России.

Тем не менее, ее жизнь, произведения искусства продолжают вызывать, по моим наблюдениям, огромный интерес среди французов. Студенты Страсбургского университета, где я преподаю, с упоением читают романы Виктора Пелевина, Бориса Акунина, Людмилы Улицкой. Сегодня у молодежи появилась возможность колесить по свету из страны в страну, это подстегивает интерес к языку.

Через произведения литературы и туризм они приходят к национальным традициям России, к ее истории. Наш словарь и делался с таким расчетом. Он не помогает вам читать Толстого и Достоевского. Его предмет – современный деловой и разговорный язык с его "аськами" (ISQ – I seek you – я ищу тебя), "парфюмом", устойчивыми паразитами ("реально", "типа", "короче") и прочими языковыми "презентами" и "антуражем".

– На какой успех издания в России вы рассчитываете?

– Это зависит прежде всего от бизнесменов – потенциальных читателей словаря. Вообще я думаю, что путешествующий предприниматель безусловно должен владеть языком страны, где пустил корни его бизнес. Английский язык в этом случае, конечно, не помеха. Но понимать собеседника в общих чертах, как говорится, "через соседний язык", и действительно любить и знать язык России это все-таки разные вещи.

Приведу пример. Если журналист интересуется политикой, а бизнесмен финансами, то оба, взяв в руки наш справочник, почерпнут в нем ключевые тренды и нюансы языка профильного СМИ. Это позволит им со временем уверенно читать по-французски и по-русски те газеты и журналы, которые близки им по профессии.

Словарь распределен по темам, подобранным в результате глубокого анализа лексики российской прессы, ее рубрик, тематических разделов и полос. Однако вместе с тем он адресован людям, которые хотят углубить свои языковые знания по одной из одиннадцати тем. Это масс медиа, новые технологии, экономика, культура, спорт, общественная жизнь, семья, экология и частная жизнь.