РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперт: французские студенты читают Пелевина и Акунина по-русски

10:3822.09.2017
0240
© Fotolia / Igor MojzesСтуденты на лекцииСтуденты на лекции
© Fotolia / Igor Mojzes

В рамках прошедшей на площадке Московского городского педагогического университета Международной научной конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы" состоялась презентация двуязычного лингвокультурологического словаря "Современный русский язык. От слов к выражениям. Тематическая лексика". Об особенностях этой книги и причинах ее появления на рынке справочных пособий корреспондент РИА "Новости" поговорил с автором – профессором Страсбургского университета Эвелин Эндерляйн.   

В рамках прошедшей в Московском городском педагогическом университете Международной научной конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы" представлен  двуязычный лингвокультурологический словарь "Современный русский язык. От слов к выражениям. Тематическая лексика". О том, как готовилось уникальное издание и его преимуществах в сравнении с аналогами корреспондент РИА "Новости" поговорил с автором – профессором, доктором филологических наук, почетным президентом Страсбургского университета, вице-президентом Ассоциации преподавателей русского языка Франции Эвелин Эндерляйн.   

– Эвелин, что отличает созданный вами словарь от других, аналогичных? Можно ли утверждать, что он уникален?

– Последний подобный словарь вышел в Бельгии – это учебник Сержа Космана, изданный в 1961 году. Он представлял собой набор статей по географии и истории царской России, был рассчитан на широкий круг читателей. К сожалению, собранная в нем информация ограничивалась дореволюционным периодом истории страны.

Наш справочник объемом в 619 страниц адресован прежде всего бизнесменам, плотно контактирующим с российскими коллегами, либо работающим в стране. Несомненный интерес представит он и для франкоязычных преподавателей  русского языка как иностранного. И для студентов французских университетов, которым поможет открыть для себя Россию.   

Студенты
© Fotolia / jolope
В РФ могут появиться международные службы поддержки иностранных студентов
– Но общедоступные справочники по-французски для изучающих русскую речь, возможно, есть и в веб-сети?

– К сожалению, насколько я могу судить, ни один интернет-ресурс не включает двуязычного контента.

– По каким же источникам изучали русский язык ваши соотечественники до сих пор?

– Могу поделиться собственной практикой. В немецких университетах, где мне пришлось довольно долго преподавать, я пользовалась учебниками немецких русистов.   

– На семинаре, проходившем в рамках международной научной  конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы", вы рассказывали о растущем во Франции интересе к русской культуре. Этот интерес коснулся школьников?

Один день в РУДН
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
El Mundo: Россия набирает популярность у иностранных студентов
– И да, и нет. Как вам сказать? Раньше преподавание русского языка в нашей стране было поставлено на широкую ногу. Я говорю о временах, когда компартия Советского Союза и наша коммунистическая партия во главе с Жоржем Марше активно сотрудничали. Это положительно отражалось на осведомленности французов о событиях в СССР, на популярности его поэзии, музыки, кинематографа.

Но должна с сожалением признать, что в системе среднего образования у нас во Франции с некоторых пор финансируют только большие классы. Это означает, что если группа учащихся, выразивших желание читать по-русски, немногочисленна, у нее нет перспектив. В итоге нередко среди нашей молодежи доминируют стереотипные представления о современной России. 

Тем не менее, ее жизнь, произведения искусства продолжают вызывать, по моим наблюдениям, огромный интерес среди французов. Студенты Страсбургского университета, где я преподаю, с упоением читают романы Виктора Пелевина, Бориса Акунина, Людмилы Улицкой. Сегодня у молодежи появилась возможность колесить по свету из страны в страну, это подстегивает интерес к языку.     

Через произведения литературы и туризм они приходят к национальным традициям России, к ее истории. Наш словарь и делался с таким расчетом. Он не помогает вам читать Толстого и Достоевского. Его предмет – современный деловой и разговорный язык с его "аськами" (ISQ – I seek you – я ищу тебя), "парфюмом", устойчивыми паразитами ("реально", "типа", "короче") и прочими языковыми "презентами" и "антуражем".

– На какой успех издания в России вы рассчитываете? 

 – Это зависит прежде всего от бизнесменов – потенциальных читателей словаря. Вообще я думаю, что путешествующий предприниматель безусловно должен  владеть языком страны, где пустил корни его бизнес. Английский язык в этом случае, конечно, не помеха. Но понимать собеседника в общих  чертах, как говорится, "через соседний язык", и действительно любить и знать язык России это все-таки разные вещи.

Приведу пример. Если журналист интересуется политикой, а бизнесмен финансами, то оба, взяв в руки наш справочник, почерпнут в нем ключевые тренды и нюансы языка профильного СМИ. Это позволит им со временем уверенно читать по-французски и по-русски те газеты и журналы, которые близки им по профессии.

Словарь распределен по темам, подобранным в результате глубокого анализа лексики российской прессы, ее рубрик, тематических разделов и полос. Однако вместе с тем он адресован людям, которые хотят углубить свои языковые знания по одной из одиннадцати тем. Это масс медиа, новые технологии, экономика, культура, спорт, общественная жизнь, семья, экология и частная жизнь.  

Комментировать
Образование
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена