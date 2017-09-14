МГЕР: половина учебных заведений РФ не размещает информацию для инвалидов

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Мониторинг, проведенный активистами Фонда социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "СтудФонд" "Молодой гвардии "Единой России" показал, что почти половина сайтов российских учебных заведений не содержит информацию, необходимую для абитуриентов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости руководитель "СтудФонда" Анна Лапенко.

Руководитель "СтудФонда" уточнила, что согласно постановлению правительства России от 17 мая текущего года, сайты учебных заведений должны содержать информацию, необходимую для студентов и абитуриентов с ОВЗ.

"Активисты Фонда социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "СтудФонд" провели всероссийский мониторинг 1197 сайтов вузов и ссузов, имеющих лицензию и аккредитацию, на наличие информации для абитуриентов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, речь идет о добавлении информации, необходимой для студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья", – сказала Лапенко.

По ее словам, необходимые сведения представлены на сайтах лишь 62,2% проверенных учебных заведений. О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки можно узнать на 70% сайтов, а информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов, режиме работы и контактных данных – на 93,7% сайтов.

По словам Лапенко, наиболее полно информация по ключевым пунктам представлена на сайтах учебных заведений Приволжского федерального округа – 73,7% (общий процент наличия информации). Процент наличия необходимых сведений на сайтах учебных заведений Центрального федерального округа при этом составил 56,7%.

В числе сведений, которые должны содержать сайты учебных заведений, согласно правительственному постановлению: наличие оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступа в здания образовательных организаций инвалидов и лиц с ОВЗ, наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, наличие общежития, приспособленного для использования инвалидами и лицами с ОВЗ и прочее.