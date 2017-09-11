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Образование

Международные эксперты: учителю полезно ходить на чужие уроки

17:0211.09.2017
(обновлено: 17:10 11.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУрок в одной из московских школ. Архивное фотоУрок в одной из московских школ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Около 700 педагогов и экспертов в сфере образования из России и зарубежных стран приняли участие в III Международной конференции "Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение", проходившей в рамках форума "Город образования" в Москве.
Открывая конференцию, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов подчеркнул важность опыта, накопленного в городах мира по эффективному управлению образованием, созданию высокотехнологичных образовательных практик. ''Такой опыт мог бы быть полезным и для поселковых школ России'', – отметил глава ведомства.  
Настоящий форум, по его словам, ищет ответ на вопрос, важный не только для России: как обеспечить ''равно высокое качество образования каждому школьнику вне зависимости от места проживания, достатка родителей и социального положения''.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
© Пресс-служба Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора: российская школа сохраняет высокий уровень достижений
Школьное образование должно быть доступным, качественным. Кроме того, оно призвано предоставлять выпускнику, который показал необходимый объем знаний, ''возможность поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования''.
За три года в стране создана единая система оценки качества школьного образования (ЕСОКО). Так, в прошлогодних Всероссийских проверочных работах по трем предметам приняли участие выпускники четвертых классов почти всех 45 тысяч школ. На добровольных началах в них также участвовали пятиклассники в 30 тыс школ. ''Это говорит о востребованности Всероссийских проверочных работ'', – отметил спикер.  
Сергей Кравцов сообщил, что следующим этапом в деятельности Рособрнадзора будет "разработка механизмов помощи школьным директорам''. В качестве примера спикер привел успешно реализуемый в Северо-Кавказском федеральном округе проект ''Я сдам ЕГЭ''.  
Он пояснил, что ''инспекция, контроль и оценка организаций – это не поводы для административных решений, а прежде всего стимулы для их развития''.  
Со следующего года проверки будут построены по новому принципу. ''Если школа проводит ВПР необъективно, мы ее проверяем. Но не для того, чтобы наказать, а чтобы помочь. А в отношении тех, кто не воспользуется рекомендациями нашей инспекции, уже будем принимать административные решения'', – добавил он.
Тему ответственности педагогического коллектива за результаты преподавательской деятельности поднял руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина. Контроль качества образования учеников – это прежде всего компетенция самой школы, ее педагогического коллектива, напомнил он.  
И единственный, с его точки зрения, механизм обеспечения такого внутришкольного контроля – ''вертикально и горизонтально интегрированная система взаимной требовательности в коллективе''.   
''Мы должны подавать сигнал о том, что школа абсолютно самостоятельна в организации внутришкольной системы контроля качества знаний. А раз самостоятельна, то, значит, и ответственна'', – подчеркнул  участник конференции.  
Ведомство, регион должны проверять ''не знания учащихся, а достоверность и эффективность внутришкольной системы контроля''. Он сообщил, что на региональном уровне ''Москва внедряет сегодня именно такую систему перепроверки внутришкольного контроля качества''.
Начало учебного года в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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PISA: школа уделяет много внимания заучиванию, но мало ‒ пониманию
Оценивая колебания эффективности школьного научного образования в течение последних десяти лет, директор Департамента образования и профессиональной подготовки Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер отметил, что она, начиная с 2006 года, не меняется. А в странах ОЭСР, за исключением Португалии и Сингапура, этот показатель даже снизился.
"За это время в нашей жизни появился смартфон, твиттер, краудфандинг. Однако на работе школ все это не слишком отразилось", – посетовал он.
Размышляя о том, как меняется школьный процесс "в мире, где Google знает все", эксперт напомнил, что универсум школы – это в любом случае "мир оценок и измерений". "Нам нужно научиться измерять не только достижения детей, но также подходы и ценности, значимые для них и для их будущего", – считает участник форума.
Выразив тревогу в связи с тем, что школьники "теряют дар воображения и повседневные когнитивные навыки", он предложил задуматься о необходимости поддерживать их в самостоятельном конструировании собственных знаний, а не "в добыче чужих".  
Позитивными отзывами о системе образования России поделилась директор Международной ассоциации оценки образовательных достижений (IEA) Анне-Берит Кавли.  
Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
На форуме "Город образования" обсуждают равенство в школьном обучении
Исследования IEA сосредоточены на результатах образовательных систем и достижениях учащихся, обычно измеряемых после четвертого и восьмого классов, рассказала она. Среди приоритетных целей ассоциации – установить зазор между тем, что декларируется в официальных документах и тем, чему дети выучиваются по факту.
"Мы определяем связь между проектируемым, реализуемым и пройденным учебными планами", – пояснила эксперт. Другая важная задача организации – предоставлять высококачественные данные, позволяющие государствам, в том числе, решать задачу снижения числа "аутсайдеров", неуспевающих школьников.   
 Она привела данные, согласно которым "страны-лидеры по качеству образования смогли улучшить результаты группы наименее успевающих ребят".
"На карте нас почти не видно. Едва взлетев в аэропорту Сингапура, самолет оказывается в пространстве сопредельного государства. Тем не менее наша страна упорно держит первые места по данным исследований PISA, TIMSS и PIRLS", – констатировал генеральный секретарь Сингапурского профсоюза учителей Майк Тируман.
И.о. проректора по научной работе и информатизации Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) Михаил Пучков
© Фото : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Эксперт: качественное образование смогут получить дети из любого региона
Секрет успеха, полагает он, кроется в отношении к учителю. "Когда мы начинаем думать об учителе, давайте представлять себе ограненный алмаз, бриллиант. Его нужно найти, отобрать, отполировать. Мы все это делаем. На каждое место преподавателя у нас претендует от 8 до 10 кандидатов", – отметил он.
Педагог – это прежде всего руководитель перемен. Спикер напомнил мысль советского психолога Льва Выготского о том, что "умение учиться – это социальная деятельность".

От также обратил внимание на важность обмена опытом между учителями. "Подобно тому как работу коллег-медиков изучают хирурги, наши преподаватели тоже ходят на уроки "в гости" друг к другу, обсуждают их, предоставляют отзывы", – рассказал общественник.

Совместное взаимообучение профессионалов – это такой же ключ к переменам, как и выстраивание национальной структуры карьерного роста учителя, где есть старший, ведущий педагог и учитель-мастер", – заключил эксперт.

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
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Образование
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