Воспитатель: профессия или призвание? Мнение экспертов о сложностях работы

Многим людям при слове "воспитатель" обычно представляется женщина, работающая с дошкольниками в детском саду. Но, несмотря на такое распространенное мнение, представители этой профессии работают и в социальных приютах, и даже в хосписах. В начале учебного года "Социальный навигатор" расспросил специалистов о том, что сейчас вкладывается в понятие "работа воспитателя".

"В обязанности воспитателя входит так много, что, наверное, проще и короче сказать следующее: мама приходит домой, что входит в ее обязанности? Все", — поделилась мнением Ольга Лаврова, заместитель директора социально-реабилитационного центра по воспитательно-педагогической работе Санкт-Петербургского регионального отделения Красного Креста.

Организация детей и соблюдение режима являются главными обязанностями воспитателей. Как и мамы, они помогают детям делать домашнюю работу, приводят в порядок одежду, занимаются досугом и хозяйственной работой.

Например, сотрудники сиротских приютов не только участвуют в подготовке таких праздников, как Новый год или 8 Марта, но и помогают подопечным с костюмами к выступлениям, добавила Ольга Лаврова.

Несмотря на то что каждый сотрудник должен иметь диплом педагогического или психологического вуза, его непрофессиональные увлечения тоже могут принести детям пользу. Воспитатели, которые умеют вышивать или рисовать, обучают этому своих подопечных в свободное от уроков время. Педагоги с музыкальным образованием организуют творческий досуг с песнями и танцами, а учителя по физкультуре помогают детям тренироваться. "Мне кажется, это самое главное — чтобы они все были разные", — отметила Ольга.

Творческий подход к обучению, так же как и желание подарить подопечным больше интересных моментов и внести разнообразие в их жизни, зачастую является инициативой самих воспитателей. В результате дети получают широкий набор разносторонних знаний и навыков.

© РИА Новости / Игорь Зарембо Творческий подход к обучению, зачастую является инициативой самих воспитателей © РИА Новости / Игорь Зарембо Творческий подход к обучению, зачастую является инициативой самих воспитателей

"Они энергичны и инициативны, они всегда заражены массой идей, которые только-только успевай реализовывать. Главный критерий — это желание работать с детьми, любовь к детям", — сказала Лаврова.

В специальных учреждениях взрослые олицетворяют мир, находящийся за пределами здания. Такие навыки, как обращение с деньгами, совершение покупок или приготовление еды, недоступны детям-сиротам, поэтому одной из главных задач воспитателя является социализация и помощь молодым людям при вступлении в самостоятельную жизнь.

Работники приютов также общаются со всеми членами семьи, а психологи и педагоги помогают им наладить контакт друг с другом.

"Дети — отражение родителей, и начинать работать с детьми, не работая с родителями, бессмысленно", — считает Ольга Лаврова. По ее мнению, труднее работать именно со взрослыми.

Специфика детских хосписов — умение организовать детей различного возраста. В таких заведениях нет разделения на классы. Сотрудникам нужно уметь находить к каждому из подопечных особый подход, чтобы установить продуктивный контакт, отметил воспитатель Санкт-Петербургского детского хосписа Денис Ларионовский.

Желание и готовность принимать мир и самих пациентов такими, какие они есть, являются главными критериями не только при приеме на работу, но и выборе профессии в целом, добавил Денис. Психологи в детских хосписах приносят в жизнь детей душевное тепло, помогают им справиться с трудными ситуациями и взглянуть на мир с улыбкой.

Созданный в стенах учебного заведения уют, как и постоянное общение, формирует условия для возникновения теплых дружественных связей между воспитателями и их воспитанниками. Поэтому вопрос привязанности, часто возникающей в таких случаях, стоит для работников данной профессии далеко не на последнем месте.

Даже для профессионала порой бывает чрезвычайно сложно абстрагироваться от ребенка и его особенностей. Тем не менее необходимо "стараться не переносить их проблемы, их заболевания на себя лично", сказал Ларионовский.

© РИА Новости / Игорь Зарембо Специфика детских хосписов — умение организовать детей различного возраста © РИА Новости / Игорь Зарембо Специфика детских хосписов — умение организовать детей различного возраста

Это непростая задача, поскольку от воспитателя постоянно требуется удерживать хрупкий баланс между рабочим и человеческим отношением. Чем дольше он контактирует с детьми, тем больше начинает к ним привязываться — это называется профессиональной деформацией.

Такое явление широко распространено среди сотрудников детских домов, поскольку многие из них так или иначе испытывают теплые чувства к подопечным и имеют с ними прочную эмоциональную связь. "К счастью или несчастью, не могу однозначно сказать", — сказала Лаврова.

Работа воспитателей приютов и хосписов полна сложностей и требует полной профессиональной и эмоциональной отдачи, а в каком-то смысле и мужества. Самоотверженные и отзывчивые люди помогают детям проходить определенные этапы их жизни, становятся той опорой, в которой так нуждаются их подопечные. Показывая верный путь, обучая принимать правильные решения, они являются связующим звеном между окружающим миром и ребенком.

Воспитатель — это и профессия, и призвание, доступные, конечно, не каждому. Это ежедневная кропотливая работа, способная творить чудеса.