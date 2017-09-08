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Образование

Эксперт: фестиваль Maker Faire разбудит в москвичах дремлющих "кулибиных"

16:4208.09.2017
(обновлено: 17:33 08.09.2017)
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© Фото : пресс-служба Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"Руководитель лаборатории цифрового поризводства FabLab Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир КузнецовРуководитель лаборатории цифрового поризводства FabLab Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Кузнецов
© Фото : пресс-служба Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"

Правда ли, что самые яркие проекты Maker Faire обычно приобретают всемирную известность? Представители каких именитых зарубежных университетов примут участие в столичном шоу? Чем современный мейкер отличается от пионера эпохи СССР и каким образом он выводит на рынок продукт, минуя устоявшиеся маршруты? Об этом и многом другом корреспонденту РИА Новости рассказал руководитель лаборатории цифрового поризводства FabLab Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Владимир Кузнецов.   

– Владимир Евгеньевич, сколько студентов и из каких вузов примут участие в фестивале?

– Maker Faire это праздник для творческих людей самых разных возрастов и видов деятельности. Площадка, где достижениями делятся не только сегодняшние, но и завтрашние студенты. В этом и главная прелесть шоу – можно увидеть, чего с помощью современных инструментов способен добиться талантливый школьник, маститый крафтер (в переводе – "производитель, разработчик") или команда инновационного стартапа.

Студенты не "доминируют" на фестивале. В то же время, оглядываясь в его недавнее прошлое, нельзя не вспомнить проекты Московского политеха, университета имени Баумана. И, конечно, НИТУ "МИСиС", где научно-техническому творчеству студентов уделяется повышенное внимание.

Особая роль на Maker Faire отводится существующим при московских вузах ЦТПО – центрам технологической поддержки образования. Это площадки, позволяющие использовать инфраструктуру ведущих вузов для поддержки проектной работы московских школьников.

На фестивале представлены проекты, реализованные в ЦТПО НИТУ "МИСиС", МАИ, в университетах имени Пирогова и Тимирязева.

– Ожидаются ли на Maker Faire представители зарубежных университетов?

– Да, его посетят представители MIT, Кембриджского университета, университета Аризоны, университета штата Висконсин, Пекинского и Харбинского университетов, политехнического университета Барселоны. Некоторые вузы выступят с презентациями, а коллеги из Барселоны проведут свои мастер-классы.

Дом будущего: цифровые решения от российского Fablab
© РИА Новости / М. БлиновДом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.Фанерная конструкция
© РИА Новости / М. Блинов
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
© РИА Новости / М. БлиновИнтерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.Светильники
© РИА Новости / М. Блинов
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.Светильник Рыба-кит
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.Вазы
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.Табурет
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
© РИА Новости / М. БлиновВ доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Детский конструктор
© РИА Новости / М. Блинов
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.Проект Книга загадок
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
© РИА Новости / М. БлиновТеперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.Клатч из дерева
© РИА Новости / М. Блинов
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.Каркас серфборда
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
© РИА Новости / М. БлиновВход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».Робот IRIS
© РИА Новости / М. Блинов
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
© РИА Новости / М. БлиновСемь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Проект Все дома
© РИА Новости / М. Блинов
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
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Какие особенности "конструкции" этого праздника творчества и трудолюбия позволяют говорить о его образовательном эффекте и возможностях? Или понятия "шоу, развлечение" и "школа" не антиподы, а союзники?

– Самое эффективное обучение происходит там, где обучаемый не осознает, что учится. Во время работы над интересными проектами студент неизбежно ощущает дефицит знаний, но быстро его восполняет. Естественно появляются вопросы, на которые нужно искать ответ. Неважно, на просторах ли всемирной паутины или из диалога с наставником. При этом сомнений в полезности знания не возникает.

Мы живем между долгами и страстями. И основные образовательные программы лежат в поле долгов. С другой стороны, дополнительное образование это то, что нравится, это из поля страстей.

Maker Faire добавляет к страстям азарта: хочется, чтобы твой проект заметили. Значит, его полезность или крутизну нужно доказать широкой публике. Важно и то, что фестиваль имеет международный статус, так что действительно яркие проекты приобретают всемирную известность.

– Насколько активно, на ваш взгляд, мейкерство развивается в России?  

– Активно, стремительно и в целом закономерно. В его современной форме оно просто обречено на успех: тут совпали потребности и возможности большого числа людей. Потребность "утомленных потребителей" делать вещи своими руками. И безграничные возможности для удовлетворения этих потребностей.

Они возникают в связи с демократизацией средств производства, разработкой новых продуктов. Правда, Россия несколько отстает в этом плане от США, Нидерландов, Италии, Японии. Но мы быстро наверстываем.

– Вслед за советской пионерией и ленинградскими коммунарами московские мейкеры провозгласили одной из своих целей "улучшение окружающего мира". Чем тогда отличаются они от тех же пионеров прошлых лет? 

– Современный мейкер как раз похож на них, наоборот. Причем не только на советского пионера, но и на мастера эпохи возрождения. Это одни и те же люди, только родившиеся в разное время.

Мы все мейкеры и всегда ими были. Другое дело, что мейкеры сегодняшнего дня могут обратиться к инструментам, которыми совсем недавно обладали только крупные компании.

Сегодня мейкер, то есть, дилетант, любитель, может воспользоваться средствами компьютерного дизайна для разработки качественно нового продукта. В стенах ближайшего мейкерспейса или фаблаба (цифровой мастерской) провести несколько итераций по подготовке функционального прототипа.

С помощью краудфандинговой платформы собрать инвестиции для запуска производства. И, наконец, вывести продукт на рынок, подчеркну – минуя устоявшиеся маршруты! 

Мир радикально поменялся: сегодня у любителей появляются конкурентные преимущества перед профессионалами. В эру доступной информации важнее становятся такие качества, как широкий кругозор и креативное мышление (почти наверняка присущие любителю, то есть влюбленному в то, что он делает), чем узкая специализация и проверенные шаблоны, характерные для профессионала.

Мейкеры дня сегодняшнего тоже стремятся изменить мир к лучшему. Но сейчас возможностей для этого больше.

Образовательный хакатон EdHack: Chatbots and AI в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС
© Фото : Пресс-офис EdCrunch
В МИСиС пройдет всемирный хакатон по компьютерному зрению для беспилотников
– Могло ли это движение зародиться в России раньше, чем в Америке? И почему, на Ваш взгляд, этого не случилось?

– Примерно с 1950-х годов движение "делай сам" или DIY ("Do it yourself!") распространяется по всему миру, не исключая СССР. Радиолюбители, чердачные астрономы, авиамоделисты и ракетостроители – движимые любопытством и страстью люди творили, пробовали и выдумывали.

В 1970-е годы появились компьютерные клубы. Именно любители, собиравшие процессоры на кухнях и в гаражах, обеспечили появление умных машин, за массовое производство которых позднее взялись профессионалы.

Однако персональные компьютеры и Интернет сыграли с мейкерством злую шутку – энтузиасты и подвижники ушли в онлайн, что привело к драматическому вымиранию инициативных сообществ.

Но вот новый импульс к развитию. Интернет, который погубил радиолюбительство, теперь помогает развивать современное мейкерство. У любителей появились цифровые инструменты: средства компьютерного дизайна, станки с ЧПУ, 3D принтеры. В этой, нынешней ипостаси "самоделкины" действительно родились в США. Но государственные границы для этого движения прозрачны.  

– Что ждет движение завтра?

– Maker Faire это, безусловно, главный фестиваль юных кулибиных и королевых. В нем как в зеркале отражается развитие мейкерства современного этапа. Десять лет назад, когда прошел первый фестиваль, еще было неясно, состоится ли второй. Но только в прошлом году в мире прошло более 200 Maker Faire.

Еще быстрее растет число его участников и посетителей. Во многих из нас дремлет мейкер и, пожалуй, проще всего его разбудить, посетив Maker Faire.

За кулисами российской науки: как рождаются инновационные изобретения
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЧертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.Чертежи космического кресла
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяТурбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЗащитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяСамораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяРабота над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.Сотрудник Центра энергоэффективности НИТУ МИСиС
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.
© РИА НовостиБоковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах.Боковая рама тележки грузового вагона
© РИА Новости
Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяСотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний.Лаборатория «Биомедицинские наноматериалы»
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний.
© РИА НовостиВизуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе.Визуализация клеточных ядер
© РИА Новости
Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе.
© РИА НовостиЭкспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений.Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя
© РИА Новости
Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений.
© НИТУ «МИСиС», Андрей ВоронинКриостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления.Криостат
© НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин
Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяПлавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов.Плавильная индукционная печь и пирометр
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов.
© РИА НовостиПолучение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C.Плавильная индукционная печь
© РИА Новости
Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЗапатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов.Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа.
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов.
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