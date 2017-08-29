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Образование

Ямбург: звание "народного" учитель в России обычно получает перед смертью

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Профстандарт учителя: новые возможности роста (28)
10:5029.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАкадемик РАО, директор школы № 109 Евгений ЯмбургАкадемик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Педагогическая Ассоциация "Педагог XXI века" инициировала обсуждение модели Национальной системы учительского роста и проекта уровневого профессионального стандарта педагога. Президент ассоциации, заслуженный учитель РФ, академик РАО, директор школы № 109, Евгений Ямбург рассказал РИА Новости о том, какие изменения грядут в работе российского учителя.

‒ Евгений Александрович, чем изначально была вызвана необходимость внедрения нового профессионального стандарта педагога?  

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
‒ Современный российский учитель столкнулся с новыми вызовами. Возьмем, например, проблему инклюзивного образования. Сегодня в одном классе могут оказаться дети с совершенно разными возможностями здоровья: это может быть и ребенок с кохлеарным имплантом, и инвалид-колясочник, и ребенок с ДВС-синдромом (расстройство гемостаза).

Учитель слабо подготовлен к работе с таким разнородным и сложным контингентом. В связи с этим потребовалась выработка профессиональных компетенций, которым надо учить наших учителей, иначе будет большая беда.

Пройдя этот этап, мы совершенно справедливо получили задание от президента создать Национальную систему учительского роста. Задача состоит в том, чтобы повысить престиж педагогического труда. Талантливые люди должны идти в педагогику, видеть ясные перспективы своей карьеры. 

Директор Центра образования Царицыно № 548 города Москвы Ефим Рачевский. 2015 год
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рачевский: индекс востребованности учителя уже работает
Надо отметить, что вокруг этого сейчас очень много спекуляций и домыслов. Плохие школьные администраторы внушают учителям, что скоро отменят категории, почетные звания и пр. Учителей запугивают.

Однако повышенная тревожность здесь ложная. Еще в августе прошлого года на августовском педсовете мы договорились о том, что никакие изменения, а они в любом случае грядут, не должны приводить к подрыву социальных гарантий и учительских преференций. Все договоренности остаются в силе.

‒ Так, может быть, и менять ничего не стоит?      

‒ Проблема в том, что существующая система симулирования педагогов имеет ряд недостатков. Как правило, в этих преференциях учитывается длительный труд. Грубо говоря, звание "народного" российский учитель обычно получает перед смертью. Мы называем это "горизонтальным ростом учителя".

И.о. проректора по научной работе и информатизации Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) Михаил Пучков
© Фото : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Эксперт: качественное образование смогут получить дети из любого региона
Теперь возьмем молодых людей. Это могут быть 25–30-летние перспективные педагоги, которые уже научены профессионально работать со сложными и больными детьми. Они являются носителями передовых педагогических практик. Как эти люди будут профессионально расти?

Чтобы предоставить им возможности роста, мы перевели профессиональные компетенции в обобщенные трудовые функции, введя три должностные градации.

Первая ступень ‒ "учитель": окончил специализированное учебное заведение, обладает знанием своего предмета, умеет планировать урок. 

Модель Национальной системы учительского роста и проект уровневого профессионального стандарта педагога: вопросы для обсуждения
© РИА Новости
Видеомост Москва – Казань: Модель Национальной системы учительского роста
Вторая ступень ‒ "старший учитель": он не просто приобрел опыт, но и овладел передовыми педагогическими технологиями. "Старший учитель" может обеспечить хороший уровень знаний, умеет работать с детьми с ОВЗ, способен сам разрабатывать учебные программы.

Такой учитель в своей работе должен учитывать, каких детей он обучает. Скажем так: в одном классе могут вместе учиться одаренные и "одуренные" дети. "Старший учитель" должен взять адаптированную образовательную программу, наложить ее на общую и сделать образовательную программу для данного конкретного класса.

Наконец, третья ступень ‒ "ведущий учитель": он обладает всеми компетенциями старшего учителя, но выступает в роли интегратора. Один в поле не воин. Для того чтобы грамотно работать, надо обеспечить взаимодействие педагога, психолога, дефектолога, родителя, который тоже является полноправным членом этой команды. "Ведущий учитель" ‒ "содержательный человек", обеспечивающий работу всей этой команды. В идеале он должен быть супервизором. 

‒ Но разве не для этого существует система институтов усовершенствования учителей?  

В Москве впервые пройдет Инновационный педсовет учителей школ и экспертов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Меркулова: в каждой новации учитель видит очередную карательную меру
‒ "Ведущий учитель" лучше, чем любой замшелый институт усовершенствования учителей, где преподают люди, которые давно не видели живых детей. Он ‒ играющий тренер. 

Другое дело, что таких учителей не может быть много. В маленьком городке может быть один, два или три таких учителя, но тогда они должны получать соответствующую зарплату, ведь они получают ее не только за то, что дают уроки детям, но и за то, что эти уроки открыты и ценны. "Ведущий учитель" фактически является передатчиком передового педагогического опыта. 

‒ Когда новая система учительского роста начнет работать? 

‒ Сейчас мы стартуем. Чтобы Национальная система учительского роста и уровневого профессионального стандарта педагога внедрилась и начала работать, нужно многие вещи поменять в законодательстве. Сегодня человек, который меньше 18 часов работает непосредственно с детьми, немедленно теряет право на пенсию "за выслугу лет". 

Если мы хотим, чтобы новая система учительского роста не вылилась в очередную формальную бюрократическую процедуру, нужно время. Думаю, что система постепенно заработает к 2019 году.

Оценка квалификации учителя ‒ очень тонкий вопрос. Сегодня в ряде случаев он носит унизительный характер. В некоторых субъектах федерации учителя везут на своем горбу 50 кг портфолио. Портфолио никто не читает. Толку от этого нет никакого. Более того, сейчас наблюдается опасная тенденция, когда учителей подталкивают к сдаче "учительского ЕГЭ" с обысками при входе и прочими унижениями.

До тех пор пока чиновник будет единственным оценщиком профессионализма учителя, на этом поле неизбежны профанации и сопротивления. Наше предложение заключается в переходе к государственно-общественным формам управления. Профессиональные ассоциации должны стать равноправными игроками. Все живое растет снизу.


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Образование
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