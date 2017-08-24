Эксперт: качественное образование смогут получить дети из любого региона

И.о. проректора по научной работе и информатизации Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) Михаил Пучков

И.о. проректора по научной работе и информатизации Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) Михаил Пучков

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В конце августа завершилось общественное обсуждение проекта профессионального стандарта педагога. Документ, внедрение которого запланировано на 2019 год, направлен на стандартизацию и модернизацию системы педагогического образования, повышения квалификации и аттестации учителей. Готовы ли педагоги к новому профстандарту? Какие преимущества принесет его внедрение учителям и ученикам? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал и.о. проректора по научной работе и информатизации Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) Михаил Пучков.

- Михаил Юрьевич, насколько целесообразно, на Ваш взгляд, внедрение нового стандарта?

- Профессиональный стандарт педагога – это логическое продолжение новых федеральных государственных образовательных стандартов. Новый стандарт должен выступить в качестве инструмента для повышения качества подготовки учеников, поэтому его разработка и внедрение абсолютно целесообразны. Стандартизированный подход, четкое описание функций и ответственности педагога, требования к определенному уровню его подготовки помогут сформировать единые критерии оценки качества образования и повысят прозрачность системы стимулирования.

Время от времени мне приходится слышать мнение о том, что школа виновата во всех проблемах выпускников, за все отвечает учитель. Новый стандарт поможет оградить педагогов от подобных необоснованных обвинений. Учитель будет выполнять то, что прописано в его профессиональном стандарте, и делать это на соответствующем уровне качества.

Профессиональный стандарт призван определить отношение между гражданским обществом, педагогическим сообществом и человеком, который хотел бы получить образование, квалификацию и стать частью этого профессионального сообщества.

Педагог сможет понять, каким критериям он должен соответствовать на входе в профессию, а родители — по каким критериям можно предъявить претензии к качеству образовательного процесса. Для этого и нужен стандарт.

- Готово ли педагогическое сообщество к внедрению профессионального стандарта? Какие могут при этом возникнуть сложности?

— Об этом достаточно много написано и сказано. Первый этап разработки стандарта был завершен еще в 2013 году, тогда планировалось, что он будет внедрен в 2017 году.

За последние годы появились примеры успешных профессиональных разработок в этом направлении. У нас, в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, есть региональные инновационные площадки на базе школ и гимназий, где проходили апробация и обсуждение этого стандарта, исследовались условия его внедрения.

Самое главное, чтобы к моменту внедрения учитель не только получил информацию о профстандарте, а чтобы он понял его необходимость, опробовал его, принял и согласился с теми условиями, которые предъявляет профессиональный стандарт. Только в условиях общего принятия требований педагоги станут им следовать не по принуждению.

Конечно, при внедрении любых новшеств всегда случаются трудности. Всегда есть повод для критики, ведь стандарт задает определенную планку, и некоторые учителя не смогут ее с ходу преодолеть.

Поэтому особенно важно, чтобы процедура оценки была прозрачной и надежной, и система стала абсолютно легитимной. Под требования нового стандарта должна быть перестроения система повышения квалификации педагогов, чтобы те учителя, которым не хватает навыков, смогли остаться в профессии и пройти переобучение. Система подготовки студентов педагогических специальностей также должна быть ориентирована на обучение согласно профессиональному стандарту.

Также надо будет привести в соответствие требования к содержанию и организации деятельности учителя, установленные в локальных нормативно-правовых актах.

Нужно подумать и о том, как создать в школе организационные условия, необходимые для перехода на новый профессиональный стандарт. Какие меры следует принять директору, как ему организовать консультирование учителей?

Со всем этими рисками нужно работать, процесс растянут во времени, поэтому неизбежны и трудности. Но все эти они прогнозируемые, и непреодолимых проблем со внедрением профессионального стандарта я не вижу.

- Какова роль педагогического сообщества в подготовке и доработке стандарта?

— Никто не знает, что должен делать специалист, лучше самих специалистов. Поэтому роль педагогического сообщества должна быть одной из определяющих. Проект уровневого профессионального стандарта педагога был разработан при непосредственном участии Ассоциации учителей "Педагог XXI века". Во время открытого общественного обсуждения проекта стандарта любой учитель мог внести свои предложения, высказать свое мнение или пожелание.

- Что выиграют школьники и семьи от введения нового профстандарта педагога?

— Школы в крупных городах, как правило, отличаются от школ в глубинке. Но качественное образование должно быть доступным для ученика любой школы, вне зависимости от региона. Поэтому и школьники, и родители, должны выиграть от внедрения нового профессионального стандарта.

Соответствие учителя профессиональному стандарту позволит родителям из любого региона рассчитывать на качественное образование для своих детей. Внедрение ЕГЭ уже помогло детям из регионов поступать в сильные столичные вузы, облегчило доступ к социальным лифтам талантливым и мотивированным на учебу ребятам.

Теперь необходимо создать равные условия и в школе, обеспечив необходимое качество образования и социализации всех школьников. А это – одна из целей создания и внедрения профессионального стандарта.

- К чему приведет, на Ваш взгляд, внедрение новой системы профессионального роста педагогов?

— Новый профессиональный стандарт основывается на национальной системе профессионального роста для педагогов. Профессиональный стандарт педагога не должен становиться шаблоном, которым следует выровнять учителей. Нет, он нужен при формировании условий для талантливых педагогов, которые могут развиваться и расти в определенных направлениях – эти направления и задает стандарт, ориентируясь на национальную систему роста учителей.

Есть в этой теме и дискуссионные моменты: если в школе будут два ведущих учителя, а остальные не смогут дотянуться до этого уровня, как это скажется на социальной среде в школе и на росте заработной платы? Создаст ли это конструктивную конкуренцию внутри педагогического коллектива, или, наоборот, вызовет излишнее напряжение? Конечно, эти вопросы необходимо решить еще до внедрения стандарта в школах, чтобы обеспечить наилучший результат.

Принять участие в экспертном обсуждении новой модели учительского роста можно 28 августа>>