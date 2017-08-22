Национальную систему учительского роста обсудят эксперты в Москве

МОСКВА, 22 авг ‒ РИА Новости. Мультимедийный круглый стол "Модель Национальной системы учительского роста и проект уровневого профессионального стандарта педагога: вопросы для обсуждения" состоится 28 августа в МИА "Россия сегодня".

В рамках разработки Национальной системы учительского роста и уровневого профессионального стандарта педагога педагогическая Ассоциация "Педагог XXI века" пригласит профессиональное педагогическое сообщество и общественность к открытой дискуссии. Эксперты в сфере образования обсудят, как оценивать квалификацию педагогических работников.

"Задача состоит в том, чтобы повысить престиж педагогического труда: талантливые люди должны идти в педагогику и видеть ясные перспективы своей карьеры", ‒ отметил заслуженный учитель РФ, академик РАО директор школы № 109, президент Педагогической Ассоциации "Педагог XXI века" Евгений Ямбург. При этом, по его мнению, вопрос оценки квалификации учителя очень тонкий, и профессиональное сообщество должно принимать непосредственное участие в его решении.

Как пояснил проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Андрей Милехин, Ассоциация "Педагог XXI века" создана в целях консолидации профессионального сообщества. "Очень важно, чтобы Национальная система учительского роста и проект уровневого профессионального стандарта педагога были реализованы при непосредственном участии этого сообщества", ‒ отметил он.

Кроме того, он подчеркнул важность просветительской функции круглого стола. "Педагоги, воспитатели, наши коллеги должны видеть и понимать, что профессиональный стандарт и Национальная система роста учителя – не какие-то спущенные сверху механизмы, а действенные инструменты их профессиональной жизни, их развития", ‒ сказал проректор. По его мнению, сейчас очень важно привлечь к созданию модели максимальное количество заинтересованных людей, представителей независимых сообществ и органов власти.

Ожидается, что в мероприятии примет участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева.



