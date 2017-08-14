Лучших учителей Москвы наградят почетным знаком

Урок в одной из московских школ. Архивное фото

Урок в одной из московских школ. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Педагогов, добившихся высоких показателей в области образования, нужно представить к награде "Заслуженный учитель города Москвы". С таким обращением руководитель Департамента образования города Исаак Калина обратился преддверии в нового учебного года обратился к директорам школ, сообщает mos.ru.

"При тех замечательных результатах, которые демонстрируют московские школьники в последние годы, у нас есть огромное количество претендентов среди учителей, которые могли бы получить эту награду", — рассказал Исаак Калина.

Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" утвердили в сентябре 2013 года по инициативе Сергея Собянина. Ее вручают высокопрофессиональным педагогам.

Чтобы стать обладателем почетного знака, учителя должны добиться отличных показателей в одном из четырех направлений работы: совершенствовании и развитии системы образования столицы, внедрении в учебный процесс инновационных технологий, организации и модернизации воспитательного процесса или педагогической деятельности.