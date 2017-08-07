Стобалльники ЕГЭ на Ямале получат премии 20 тыс руб – власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Власти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выплатят выпускникам, получившим 100 баллов по одному из предметов Единого государственного экзамена или ставшим победителями либо призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, премии в размере 20 тысяч рублей, сообщает в понедельник правительство Ямала.

"В Ямало-Ненецком автономном округе выпускникам, достигшим успехов в учебе, получившим 100 баллов по одному из предметов единого государственного экзамена или ставшим победителями либо призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, выплатят премии в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, материальное поощрение в размере 10 тысяч рублей уже получают 277 ямальских выпускников, награжденных в этом году медалью "За особые успехи в учении", — говорится в сообщении.

Такие поощрительные меры в арктическом регионе введены по решению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и действуют с 2011 года.

"На Ямале одаренные юные северяне всегда будут получать поддержку округа за свои успехи и достижения. Это дополнительное подтверждение значимости достигнутых ими результатов в целом для региона. А также дополнительный стимул двигаться вперед и достигать еще более высокие цели", — приводятся в сообщении слова главы арктического региона Кобылкина.

По данным регионального правительства, в этом году максимально возможные 100 баллов набрали 10 участников единого государственного экзамена, в том числе один выпускник прошлых лет. Кроме того, один из выпускников набрал 100 баллов сразу по двум предметам.

По решению Государственной экзаменационной комиссии ЯНАО, все стобалльные работы подвергаются региональной перепроверке.

"Перепроверка проводится уже три последних года. Случаев необъективного оценивания выявлено не было", — цитирует правительство первого заместителя директора департамента образования Ямала Сергея Бойченко.