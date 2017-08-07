Стобалльники ЕГЭ на Ямале получат премии 20 тыс руб – власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Власти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выплатят выпускникам, получившим 100 баллов по одному из предметов Единого государственного экзамена или ставшим победителями либо призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, премии в размере 20 тысяч рублей, сообщает в понедельник правительство Ямала.
Такие поощрительные меры в арктическом регионе введены по решению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и действуют с 2011 года.
"На Ямале одаренные юные северяне всегда будут получать поддержку округа за свои успехи и достижения. Это дополнительное подтверждение значимости достигнутых ими результатов в целом для региона. А также дополнительный стимул двигаться вперед и достигать еще более высокие цели", — приводятся в сообщении слова главы арктического региона Кобылкина.
По решению Государственной экзаменационной комиссии ЯНАО, все стобалльные работы подвергаются региональной перепроверке.
"Перепроверка проводится уже три последних года. Случаев необъективного оценивания выявлено не было", — цитирует правительство первого заместителя директора департамента образования Ямала Сергея Бойченко.