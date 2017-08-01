Летняя школа русского языка открылась в Омском техническом университете

Москва, 1 авг – РИА Новости. Летняя школа русского языка и страноведения России во вторник начинает работу в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В течение 14 дней в рамках Школы граждане 22 стран будут обучаться русскому языку и знакомиться с культурой, достопримечательностями и памятными местами Сибири. Заявки для участия в Школе подали более 100 человек, из них конкурсный отбор выдержали пятьдесят: это граждане Вьетнама, Греции, Египта, Испании, Мали, Польши, Италии, Албании, Китая, Нидерландов, Конго и других государств.

"Идея проведения Летней школы русского языка и страноведения вызвала большой интерес во всем мире. Желающих оказалось значительно больше, чем учебных мест", — рассказал РИА Новости ректор ОмГТУ Анатолий Косых.

© Пресс-служба ОмГТУ Летняя школа русского языка и страноведения России © Пресс-служба ОмГТУ Летняя школа русского языка и страноведения России

По его словам, проведение Летней школы русского языка и страноведения России – логичный шаг в развитии международной деятельности Омского политеха.

"Для нас важно, чтобы иностранные граждане превратились в носителей уникального культурного опыта, приобретенного в Омском регионе. Мы надеемся, что они станут нашими послами дружбы в своих странах и будут рассказывать об Омске и о техническом университете, и это станет основой для нашего многолетнего плодотворного сотрудничества, в том числе и с вузами, которые они представляют", — сообщил ректор ОмГТУ.

Открытие Летней школы русского языка и страноведения в опорном вузе стало очередным совместным проектом университета и регионального правительства в сфере образования, рассказал вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков.

"Мы понимаем актуальность выстраивания взаимоотношений с зарубежными странами и их гражданами, а для этого необходимо владеть языками и культурой этих стран. У Омской области есть свой опыт межкультурного взаимодействия. Сегодня начинают работу три летние школы, но именно программа Летней школы русского языка и страноведения получила поддержку Министерства образования и науки", — сообщил он РИА Новости.



