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Эксперт: созданы новые принципы проектирования программ педагогов

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Профстандарт учителя: новые возможности роста (17)
16:0613.07.2017
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© Fotolia / AlexbrylovhkПреподаватель и учащиесяПреподаватель и учащиеся
© Fotolia / Alexbrylovhk

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московском государственном психолого-педагогическом университете состоялся деловой завтрак, в ходе которого вуз представил свое видение модели "образования будущего".

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
О создании "по сути, новой методологии и принципов проектирования программ для школьных педагогов" заявил первый проректор МГППУ Аркадий Марголис. "Сегодня набор компетенций, обеспечивающих успешность школьного выпускника, существует как минимум в 10 разных вариантах", — отметил он. Почти в каждой стране есть аналог этого перечня. В мире он существует в виде "списка компетенций XXI века".

По мнению эксперта, принятый в нашей стране и заложенный в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования реестр предметных результатов обучения "весьма похож на этот список". "В России очень неплохие образовательные стандарты. Они учитывают, в том числе, и пожелания работодателей относительно умения будущего специалиста работать в команде, добывать информацию, планировать свою деятельность. В частности, "в рамке" коллективного проекта", — считает эксперт.

Однако реализация всех этих документов, по его мнению, требует очень высокой квалификации педагога. "Мы хотим, чтобы учитель-предметник смог обеспечить развитие ребенка на уроке", – подчеркнул он.

Университет четыре года участвует в проекте модернизации педагогического образования в России на правах основного координатора. "Мне кажется, нам удалось в сотрудничестве с вузами-партнерами разработать новую методологию и принципы проектирования программ педагогов", – сказал эксперт.

Детские сады: сильные и слабые стороны дошкольного образования
© РИА Новости, Инфографика
Детские сады: сильные и слабые стороны дошкольного образования
"Образование человека начинается еще до школы. То, что упущено в ранние годы, трудно наверстать", – отметила научный руководитель Московского городского Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ Елена Смирнова. В то же время из жизни дошкольных учреждений детская развивающая игра по факту вытесняется. Экспресс-анализ показал, что лишь 20% игрушек, выложенных на прилавке большого магазина, обладают развивающим потенциалом.

Главной куклой современного ребенка эксперт назвала "умную игрушку". Она, по словам Смирновой, стала средством, которое не столько развивает, сколько "отвлекает малыша от матери". Цифровая игрушка удобна для детей и для родителей. Ею легко утешить и занять ребенка. А часто именно к этим двум задачам и сводится воспитание в семье.

Время приобщения к компьютеру "помолодело" и составляет сегодня несколько месяцев от рождения ребенка. "Это замкнутый круг, он раскручивается и закручивается. И непонятно, где тут концы", – констатировала участник делового завтрака.

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