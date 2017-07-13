Эксперт: созданы новые принципы проектирования программ педагогов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московском государственном психолого-педагогическом университете состоялся деловой завтрак, в ходе которого вуз представил свое видение модели "образования будущего".
По мнению эксперта, принятый в нашей стране и заложенный в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования реестр предметных результатов обучения "весьма похож на этот список". "В России очень неплохие образовательные стандарты. Они учитывают, в том числе, и пожелания работодателей относительно умения будущего специалиста работать в команде, добывать информацию, планировать свою деятельность. В частности, "в рамке" коллективного проекта", — считает эксперт.
Однако реализация всех этих документов, по его мнению, требует очень высокой квалификации педагога. "Мы хотим, чтобы учитель-предметник смог обеспечить развитие ребенка на уроке", – подчеркнул он.
Университет четыре года участвует в проекте модернизации педагогического образования в России на правах основного координатора. "Мне кажется, нам удалось в сотрудничестве с вузами-партнерами разработать новую методологию и принципы проектирования программ педагогов", – сказал эксперт.
Главной куклой современного ребенка эксперт назвала "умную игрушку". Она, по словам Смирновой, стала средством, которое не столько развивает, сколько "отвлекает малыша от матери". Цифровая игрушка удобна для детей и для родителей. Ею легко утешить и занять ребенка. А часто именно к этим двум задачам и сводится воспитание в семье.
Время приобщения к компьютеру "помолодело" и составляет сегодня несколько месяцев от рождения ребенка. "Это замкнутый круг, он раскручивается и закручивается. И непонятно, где тут концы", – констатировала участник делового завтрака.