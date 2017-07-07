Стартовало общественное обсуждение нового проекта профстандарта педагога

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Общественное обсуждение нового проекта уровневого профессионального стандарта педагога и модели Национальной системы учительского роста продлится до 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации "Педагог XXI века".

"Мировой опыт показывает, что профессиональные стандарты внедряются, когда люди информированы о его содержании. Они именно тогда воспринимаются профессиональным сообществом, когда само сообщество принимает участие в их формировании", – отметил руководитель группы разработки профессионального стандарта, академик РАО, директор Центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.

"Общественное обсуждение – важный для нас способ получить обратную связь", – подчеркнул эксперт, напомнив, что профессиональный стандарт призван повысить престиж учительской профессии, стимулировать их качественную подготовку, обеспечив новые возможности профессионального роста.

Отдельный важный аспект, учтенный в проекте, касается реформирования системы оценки качества работы педагога. Разработчики отмечают, что национальная система учительского роста предусматривает создание единых подходов к аттестации педагогов и внедрению новых дифференцируемых должностей в зависимости от сложности выполняемых задач и степени ответственности. Оба проекта тесно связаны друг с другом. "Разработанный проект может быть использован для создания новой модели аттестации педагогов", – выразил мнение Евгений Ямбург.

Оба документа подготовлены рабочей группой Ассоциации "Педагог XXI века", созданной не только для содействия в применении профессионального стандарта педагога, но и для вовлечения признанных экспертов в этой области, в том числе учителей года России, к оценке деятельности своих коллег и разработке новой модели аттестации.

Создать систему профессионального роста учителей впервые предложил президент России Владимир Путин в конце 2015 года. Заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина в рамках межрегиональной конференции "Развитие единой системы оценки качества образования: опыт и перспективы" отметила, что "для того чтобы эта система заработала, необходимо доработать профессиональные стандарты педагога. Это позволит выделить уровни квалификации и построить модель роста от выпускника педагогического вуза до педагога-наставника".

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте, оставить свои замечания или предложения в соответствующем разделе. Рабочая группа Ассоциации "Педагог XXI века" обобщит все комментарии и учтет их в последующей работе над проектами.