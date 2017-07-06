Собеседование для допуска к экзаменам в 9 классах введут с 2018 года

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ученики девятых классов с 2018 года будут проходить устное собеседование по русскому языку для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА), заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в четверг на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы РФ.

"Что касается ГИА, то в этом направлении аттестации после девятого класса нам придется работать. Со следующего года допуском к четырем экзаменам после девятого класса станет обязательное собеседование, устная часть по русскому языку", — сказала Васильева.

Она добавила, что контрольные измерения того, как это будет выглядеть и как будут собеседовать, представят профильному комитету Госдумы в ближайшее время.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во вторник сообщил о предложении ввести в девятых классах допуск к экзаменам в форме собеседования по русскому языку. Он пояснил, что ведомство предлагает это регионам добровольно.