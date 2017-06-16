ОНФ запустит "Всероссийский навигатор дополнительного образования"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Равные возможности — детям" к осени запустит "Всероссийский навигатор дополнительного образования" — единый интернет-ресурс, на котором родители смогут найти информацию о дополнительном образовании детей, сообщила пресс-служба ОНФ в пятницу.

"Многие родители сообщали нам о нехватке информации о бесплатных кружках и секциях. Поэтому в рамках проекта ОНФ "Равные возможности — детям" мы начинаем работу над Всероссийским навигатором дополнительного образования. Важно, чтобы на одном ресурсе можно было показать родителям все имеющиеся возможности — государственные и частные кружки, волонтерские центры, клубы и секции при вузах, занятия на территории работодателей, кружки, организуемые НКО", — цитирует пресс-служба движения координатора проекта ОНФ Любовь Духанину.

Она добавила, что в настоящее время "пока ни один из создаваемых региональных ведомственных навигаторов такой возможности не предусматривает".

"Пилотная версия сайта планируется к запуску осенью текущего года", — уточнили в пресс-службе.

В конце ноября прошлого года глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в рамках ресурсов ведомства на 2017 год на проект доступного дополнительного образования для российских детей в проекте федерального бюджета предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. По словам министра, проект направлен на равное обеспечение к 2020 году охвата 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования. Она отметила, что будет сделан упор на программы технической и естественнонаучной направленности. Так, предлагается увеличить долю занимающихся по этим программам детей с текущих 6% до 12% в 2018 году.