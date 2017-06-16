Медведев: РФ нужно, чтобы успешные программисты оставались в стране

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы успешные студенты-программисты оставались работать в стране после окончания вуза.

"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы все, кто здесь присутствуют, оставались трудиться на благо нашей страны, даже несмотря на какие-то сложности", — заявил он на встрече со студентами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, которые стали победителями чемпионата мира по программированию.

На этой встрече, кроме троих студентов, присутствовали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор университета Владимир Васильев и другие представители вуза.

Студенты рассказали премьеру, что борьба на прошедшем чемпионате была сложной, в нем участвовали сильные команды, в том числе, студенты из Китая. Медведев поздравил членов российской сборной с победой и выразил уверенность, что она в значительной степени должна предопределить их будущую судьбу.

Главе правительства также рассказали о том, что петербургским программистам удалось создать новый язык программирования для операционной системы "Андроид", который получил название "Котлин". Разработчики рассчитывают, что уже в ближайшие годы именно на этом языке будет писаться большинство приложений для этой популярной операционной системы. "Это очень здорово и престижно для нас", — оценил премьер.

В завершение встречи он также обсудил со студентами и руководством вуза "шорт-лист" названий для будущего технопарка, который будет открыт под петербургским городом Пушкин. Также Медведев вручил университету почетную грамоту правительства России.