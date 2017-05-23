Общественная палата запустит интернет-приемную по ЕГЭ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ запускает интернет-приемную по Единому государственному экзамену (ЕГЭ): эксперты Рособрнадзора и департамента образования Москвы проконсультируют школьников по всем интересующим вопросам, в частности — помогут узнать о результатах экзамена и понять, что делать в случае пересдачи.

Интернет-приемная будет работать в дни проведения ЕГЭ-2017 с 26 мая по 19 июня.

"Рособрнадзор, ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) и Департамент образования Москвы предоставят экспертов, которые будут отвечать на все вопросы. Сроки сдачи ЕГЭ, когда можно узнать о результатах экзамена, что делать в случае пересдачи — на эти и другие вопросы вам помогут ответить, если вы перейдете по баннеру, который размещен на сайте ОП РФ", — говорится в сообщении пресс-службы ОП.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам.