Минобрнауки снизит число бюджетных мест по двум специальностям в 2018 году

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Не более 46% выпускников юридических и экономических специальностей трудоустраиваются после вуза, поэтому Минобрнауки РФ снижает контрольные цифры приема для этих специальностей на 2018-2019 учебный год, заявила замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова на заседании комитета по образованию и науке в Государственной думе.

Она отметила, что работодатели, юридические лица привлечены к формированию контрольных цифр приёма.

"Динамика изменений этой структуры (контрольных цифр приёма) также свидетельствует о том, что министерство стабильно работает над изменением структуры и приближением к рынку труда", — отметила замминистра.

Она привела в пример приём 2018 года, в котором 45% занимают контрольные цифры по инженерной подготовке, 12% — педагогика и 5% — медицина.

"Хочу сказать, что контрольные цифры приёма на 2018-2019 годы предусматривают повышение подготовки по медицинскому направлению, по сельскохозяйственному направлению подготовки, соответственно, мы исходим из того, повышая эти цифры приёма, что 85% выпускников, заканчивающих медицинский вуз трудоустраиваются, 75% выпускников, заканчивающих инженерные вузы и инженерно-технологическую, техническую подготовку трудоустраиваются и востребованы на рынке труда, в то время как экономика и юриспруденция демонстрируют не выше 46% трудоустройства в каждом регионе", — заявила Огородова.

Она отметила, что регионы также сообщают об оттоке студентов и выпускников с этих специальностей. "Регионы к нам приходят и говорят о том, что они не заинтересованы получать контрольные цифры приёма в таком объёме на специальности экономика, юриспруденция, поскольку происходит отток населения", — заявила Огородова.

"В связи с этим в структуре контрольных цифр приёма мы снижаем уровень подготовки по экономике и юриспруденции. Это происходит в первую очередь таким путём – мы усиливаем целевую подготовку, то есть тематическую подготовку в вузы, которые принадлежат ведомствам, снижая там экономику и юриспруденцию, поскольку именно эти вузы должны создавать государственную политику в области приближения высшего образования через ведомства, через политику реального сектора экономики к рынку труда", — рассказала Огородова.

Она назвала снижение контрольных цифр приёма по экономике и юриспруденции значительным и отметила, что в отраслевых вузах эти специальности, как правило, являются основными, на которые ведётся или заочный, или внебюджетный приём. "То есть это такая уловка для университета, а при этом балл ЕГЭ поступающих на специальности отраслевых так называемых вузов он гораздо ниже, он почти на 15 баллов ниже, чем тот балл, который в юридических, экономических вузах общей сети происходит, то есть и качество там страдает и такая видна не совсем понятная система – зачем берут на подготовку эти вузы студентов", — сказала Огородова.