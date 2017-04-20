Запашный: с будущими талантами должны работать профессиональные педагоги

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пресс-конференция, посвященная XXV Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна", прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов сообщил, что в юбилейном мероприятии, который пройдет в Туле с 15 по 19 мая, примут участие студенты всех регионов России. "Более 3 000 учащихся вузов представят на фестивале наиболее активную, талантливую часть молодежи. Это призеры и победители различных конкурсов студенческого творчества, которые прошли отбор и были включены в официальные региональные делегации", – пояснил эксперт.

Он добавил, что более 400 волонтеров будут сопровождать соревновательную часть мероприятия на восьми площадках города. Участники пресс-конференции отметили, что фестиваль "Российская студенческая весна" станет финальным мероприятием одноименной программы поддержки и развития студенческого творчества в 2017 году, реализуемой в России в течение 25 лет.

За относительно короткий срок "Российская студенческая весна" переросла в крупнейшее творческое неформальное движение. Это сегодня самый массовый молодежный проект в стране. Было подчеркнуто, что каждый пятый студент так или иначе вовлечен в программу фестиваля. "Тот факт, что эта программа собирает порядка 1,5 млн участников ежегодно, говорит о ее востребованности", – заявил директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ Игорь Михеев.

Спикер высказал мнение, что от года к году движение студенческого творчества набирает обороты. Участников, организаторов и волонтеров фестиваля он пригласил побывать и на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи.

По словам председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, традиция проведения отечественного фестиваля уходит корнями в советские годы, начиналась она внутри комсомольских ячеек в вузах. Но и после распада СССР творчески заряженная молодежь продолжала соревноваться в талантливости, организуя таким образом свой творческий досуг.

Спикер отметил, что фестиваль впервые будут проводить в двух городах – Туле (основная площадка) и Москве. Церемония открытия состоится в тульском Кремле, а торжественный финал – в Государственном Кремлевском дворце, где и пройдет заключительный гала-концерт.

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный считает, что "Российская студенческая весна" предоставляет деятелям искусства уникальную возможность живого общения с молодежью. На базе фестиваля, по словам эксперта, имело бы смысл "создать ресурс, который будет мониторить детские школы, кружки и студии в регионах". Он посетовал, что система дополнительного образования школьников в этой части переживает не лучшие дни, выпуская зачастую ребят в никуда. Многие родители вынуждены обучать детей в таких студиях "примитивным элементам циркового искусства". А сами школьники рассматривают эти объединения, как своеобразную "общую физическую подготовку". С будущими талантами должны работать профессиональные педагоги, заключил участник пресс-конференции.