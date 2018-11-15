Пятое "Безумное чаепитие" пройдет 26 ноября в Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Благотворительная акция "Безумное чаепитие" пройдет 26 ноября в Москве в честь 12-го дня рождения фонда "Подари жизнь". Организаторы приглашают всех присоединиться к "Безумному чаепитию" уже в пятый раз.

В этот день люди по всему миру пьют чай и собирают деньги для подопечных фонда. За четыре года прошло более 1200 благотворительных чаепитий в более чем 90 городах России и в десятках стран мира. За это время собрать удалось более 21 миллиона рублей.

Каждый год звезды кино и телевидения, известные музыканты и спортсмены присоединялись к акции и пили чай в день рождения фонда. В 2017 году участники "Безумного чаепития" оказали помощь Лизе Лучковой из Рязанской области. Девочка лечилась от острого лимфобластного лейкоза и для продолжения терапии ей требовался препарат "Эрвиназа", который не зарегистрирован в России. Благодаря участникам благотворительного флешмоба для Лизы оплатили 10 флаконов лекарства. Сейчас Лиза уже в ремиссии, она приходит в больницу только на обследования и поддерживающую терапию.

И это лишь один пример помощи.

Устроить "Безумное чаепитие" и собрать деньги на лечение детей может каждый. Все подробности о том, как подготовиться и присоединиться к "Безумному чаепитию" на сайте "Друзья фонда "Подари жизнь". Подарок можно сделать и безналичным — предложить гостям отправить СМС на короткий номер фонда 6162 с суммой пожертвования.