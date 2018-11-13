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Жизнь без преград

В соцсетях стартовала акция против буллинга

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© РИА Новости / Мария ПлотниковаВ соцсетях стартовала акция против буллингаВ соцсетях стартовала акция против буллинга
© РИА Новости / Мария Плотникова

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В социальных сетях стартовал челлендж #БудьОтличным, #БудьДругом, #КасаетсяКаждого в поддержку принятия особенностей каждого человека. Как сообщили в благотворительном фонде "Галчонок", социальная инициатива проходит при поддержке АНО "БО "Журавлик", программы "Травли NET" и благотворительного фонда "Галчонок", а также проектов Family Tree и "Детям о важном".

Видеть, слышать, говорить: как бороться с буллингом
© РИА Новости / Антон Уницын
Видеть, слышать, говорить: как бороться с буллингом

Как отмечают организаторы, в России, согласно исследованию НИУ ВШЭ, с травлей хотя бы раз в жизни сталкивался каждый второй ребенок. Причиной агрессивного преследования чаще всего становится непохожесть. Это могут быть необычные черты внешности, манера поведения и речи, социальный статус или этническая принадлежность — все, что делает ребенка не таким, как все. Поэтому главной идеей просветительской инициативы стал слоган "Отличаться — это отлично!": организаторы предлагают пересмотреть отношение к отличительным особенностям других и понять, что это их собственный путь к тому, чтобы стать личностью, а отличия — это не повод для разногласий и конфликтов, ведь именно они делают всех людей уникальными.

Ольга Журавская, президент АНО "БО "Журавлик", создатель программы "Травли NET": "За год существования программы "Травли NET" мы выяснили три интересных факта о школьной травле: жертвой травли может стать кто угодно, от травли страдают абсолютно все члены коллектива, многие школы не умеют отличать травлю от конфликта. Проблема травли настолько велика, что для организации безопасного школьного пространства в России потребуется помощь всех неравнодушных людей. Нам очень нравится посыл кампании "Будь отличным", ведь, несмотря на то, что все мы отличаемся друг от друга и об этом необходимо помнить, мы одинаковые в главном: нам всем больно, когда нас травят. Никакая личная внешняя или поведенческая особенность не должна становиться поводом для травли! И мы очень рады объединяться с единомышленниками и просто отличными людьми".

В рамках кампании запущен челлендж, который призывает пользователей социальных сетей рассказать, как непохожесть помогла им добиться успеха. Все посты должны быть отмечены хештегами #БудьОтличным #БудьДругом #ТравлиНет #КасаетсяКаждого. Неважно, в чем уникальность человека — каждый может своим примером вдохновить людей отличаться и позволять отличаться другим.

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