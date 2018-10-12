Фонд "Вера" запускает обновленную версию портала "Про паллиатив"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фонд помощи хосписам "Вера" запускает обновленную версию просветительского портала "Про паллиатив". Запуск проекта приурочен к Международному дню хосписной и паллиативной помощи, который в этом году приходится на 13 октября, сообщает пресс-служба фонда.

Проект предназначен для тяжелобольных людей, их близких (включая родителей тяжелобольных детей), специалистов в области паллиативной помощи, а также широкого круга людей, которые интересуются темой паллиативной помощи.

На портале можно найти инструкции и советы по уходу, коммуникации, решению социально-юридических проблем, которые встают перед человеком в конце жизни, экспертные материалы по обезболиванию, нормативно-правовые документы и памятки по теме паллиативной помощи.

"Теперь человек, желающий найти ответы на очень непростые вопросы, сможет не только позвонить на горячую линию, но также найти необходимые материалы у нас на портале. Мы очень надеемся, что наш портал будет полезным как самим пациентам, так и их родственникам, а также специалистам, оказывающим разнообразную помощь неизлечимо больным людям", — заявила президент фонда помощи хосписам "Вера" Юлия Матвеева.

По словам руководителя проекта Юлии Полевой, важной особенностью обновленного ресурса станет то, что информация, размещенная на нем, получена от экспертов — практикующих врачей и медсестер, юристов, социологов, антропологов, социальных работников и представителей НКО — и проверена ими.

"По сути, мы создавали паллиативную "Википедию" для людей с разными целями и интересами. Мы исследовали зарубежный опыт подобных порталов и учебники по паллиативной помощи, чтобы понять, как лучше структурировать всю информацию, от базовых вещей по вопросам получения помощи, сложных юридических моментов по обезболиванию до тяжелых психологических тем по коммуникации с умирающими людьми", — отметила Полевая.

"Про паллиатив" создан на базе ресурса, существующего с 2016 года. Однако новая команда портала полностью переосмыслила и обновила его структуру и наполнение. Теперь материалы можно фильтровать как по темам, так и по аудитории: врачи найдут там профессиональные медицинские публикации, а пациенты и их близкие — тексты, написанные специально для них. Отдельно промаркированы материалы о детской паллиативной помощи для специалистов и родителей больных детей.