Конфессии – в помощь детям: сотрудничество разных религий обсудили в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Возможности сотрудничества разных религий в помощи тяжелобольным детям обсудили ходе в пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" протоиерей, основатель Санкт-Петербургского детского хосписа Александр Ткаченко и начальник отдела социального развития Духовного управления мусульман Республики Татарстан Айгуль Биктимирова. Беседа прошла в режиме видеомоста, который связал Москву, Казань и Петербург.

В начале выступления Ткаченко рассказал, для чего нужно сотрудничество конфессий.

"Столкнувшись с бедой, дети и родители ожидают, что человек, который будет оказывать помощь, будет относиться с уважением к их семейным, религиозным и национальным ценностям. Поэтому очень важно, чтобы каждый представитель традиционных конфессий знал и уважал традиции других религий нашей страны, оказывая помощь собеседнику как священнослужитель или как психолог", — отметил он.

Биктимирова добавила, что благотворительный фонд "Закят", так же как и Санкт-Петербургский детский хоспис, принимает пациентов вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.

Северную столицу на встрече представляла уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

"Когда ребенок сильно болен, то вся семья проходит через тяжелейшие испытания. Любое, даже минимальное нарушение его прав недопустимо. Это может повлечь тяжелые, а порой непоправимые последствия. Когда я бываю с Санкт-Петербургском детском хосписе, то всегда удивляюсь, сколько замечательных людей там работает. И часто вижу там представителей разных религий. Налаживание межконфессиональных отношений помогает ребенку. Поэтому я очень рада, что сегодня нам предстоит такой серьезный разговор, в том числе и о духовной поддержке детей и их близких, которые находятся в очень тяжелой жизненной ситуации", — отметила она в своем обращении.

Спикеры также рассказали о положительном отношении медицинских и социальных учреждений к визитам духовных лиц и отметили, что в настоящее время проблем с допуском практически не возникает, а во многих больницах даже есть молельные комнаты. По словам Ткаченко и Биктимировой, врачи наблюдают благотворное влияние духовной поддержки на физическое состояние пациентов.

Разделить тяготы

В ходе пресс-конференции также обсуждалась тема социализации, в которой нуждаются не только дети, но и родители.

Александр Ткаченко поделился собственным опытом взаимодействия с членами семей подопечных хосписа. Протоиерей уверен, что в момент, когда родители узнают о страшном диагнозе или неблагоприятном прогнозе для ребенка, нужно предоставить возможность собеседнику высказать всю накопившуюся боль, не порицая и не осуждая его за слова и мысли.

"Мы не знаем ответов на многие вопросы, потому и не должны давать упрощенные ответы. Самое дорогое, что мы можем сделать в этот момент, — подарить свое время, терпение и искреннее сопереживание. И дать возможность времени и последующим событиям найти личный ответ на вопросы. В такой ситуации священнослужитель выступает как мудрый и терпеливый слушатель, и неважно, к какой конфессии он принадлежит, это друг, готовый разделить тягости очень трудного пути", — подчеркнул он.

В свою очередь Айгуль Биктимирова рассказала о центре для детей с ограниченными возможностями в Татарстане, где наблюдаются пациенты от трех до 27 лет с различными видами заболеваний. С ними работают педагоги, воспитатели и психологи. Занятия проводятся не только детей, но и для родителей. Например, пока дети лепят или рисуют, родители занимаются фитнесом или танцуют.

В завершение мероприятия спикеры сошлись во мнении, что сталкиваются с похожими проблемами, поэтому сотрудничество разных религий в данном вопросе необходимо. Они также пришли к выводу, что социальные проекты и благотворительные инициативы — это отличная основа для взаимодействия конфессий и объединения усилий в интересах детей.