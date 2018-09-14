"Подари жизнь" запускает проект к Дню донора костного мозга

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В 2018 году Международный день донора костного мозга приходится на 15 сентября. Именно к этому дню приурочено открытие нового проекта благотворительного фонда "Подари жизнь" — "Родная кровь".

"Исторически лучшим донором всегда считался полностью совместимый брат или сестра. Когда трансплантации только начинались, это был единственный возможный донор. Но такие трансплантации доступны далеко не всем. Потом появилась технология пересадок от неродственных доноров. Но неродственного донора не всегда удается найти — в зависимости от этноса вероятность его нахождения может быть от 10 до 90 процентов. К концу XX века стала развиваться технология пересадки от частично совместимых родственных доноров. Если такую пересадку сделать безопасной, то она решает главную проблему: это стопроцентная доступность донора, особенно для детей, и возможность сделать пересадку именно тогда, когда она нужна", — рассказал Михаил Масчан, заместитель генерального директора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Каждый месяц фонд рассказывает о пересадке костного мозга — процедуре, в которой в России нуждаются около 800 детей в год. В проекте собраны истории тех пациентов, которые уже прошли через трансплантацию и пережили все связанные с ней страхи и волнения и вернулись к обычной жизни.

Проект помогает привлечь помощь для тех, кто именно сейчас нуждается в лечении.