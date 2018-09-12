Более 400 человек приняли участие в фестивале "Пара-Крым – 2018"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов "Пара-Крым — 2018", который проходил с 6 по 12 сентября в Евпатории, завершился. Как сообщили во Всероссийском обществе инвалидов, по итогам общекомандного зачета первое место у команды из Москвы, второе — у команды из Челябинской области, третье — у команды из Красноярского края.

В этом году участниками яркого спортивного праздника стали более 440 человек из 61 региона России, которые соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Кроме того, участников ждали соревнования по настольным спортивным играм, мастер-классы по дайвингу, фридайвингу, скалолазанию, парусному спорту, регби на колясках, созданию короткометражных фильмов, а также досуговые мероприятия (дискотеки, караоке и другие).

Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы РФ, паралимпийский чемпион: "Поздравляю всех одержавших победу на нашем фестивале! Спорт позволяет преодолевать многие психологические и жизненные барьеры и делает человека с инвалидностью свободным и уверенным в собственных силах. Желаю новых побед и рекордов. Уверен, что фестиваль этого года подарил участникам яркие впечатления, новые знакомства с единомышленниками и придал новый импульс дальнейшим занятиям физической культурой и спортом".

Фестиваль проводится с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта, развития массового спорта среди людей с инвалидностью. Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму.

Фестиваль проводится в соответствии с всероссийским сводным календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов на 2018 год. По масштабам он является настоящим ежегодным праздником спорта с участием представителей практически всех регионов Российской Федерации.

Организаторами фестиваля являются общероссийские общественные организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) и "Российский спортивный союз инвалидов" (РССИ).